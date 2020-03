Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion (dpa) | 02.03.20

OECD: Coronavirus-Epidemie drückt auf die Weltkonjunktur

PARIS: Die vom neuartigen Coronavirus ausgelöste Epidemie drückt nach Einschätzung der OECD auf die Weltkonjunktur: Die Industriestaaten-Organisation erwartet im laufenden Jahr nur noch ein Wachstum der globalen Wirtschaft von 2,4 Prozent. Das ist ein halber Prozentpunkt weniger als zuletzt vorhergesagt. Falls der Ausbruch des neuartigen Coronavirus länger dauere und den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordamerika breit erfasse, seien auch noch deutlichere Auswirkungen zu befürchten. In diesem Fall könnte das weltweite Wachstum 2020 auf 1,5 Prozent sinken.

IATA: Viele Fluggäste lassen Ticket verfallen

GENF: Aus Angst vor Reisen in Zeiten der Coronavirus-Epidemie lassen viele Fluggäste ihre Tickets nach Darstellung des Branchenverbands IATA verfallen. Viele Airlines meldeten, dass rund 50 Prozent der Fluggäste gar nicht auftauchten, teilte die IATA am Montag in Genf mit. Eine große Linien-Fluggesellschaft verzeichne einen Totaleinbruch von Buchungen nach Italien. Generell seien die Aussichten für Buchungen nicht rosig, so die IATA weiter.

Handelsketten: Trotz Coronavirus keine Versorgungsprobleme

DÜSSELDORF: Die Angst vor dem neuartigen Coronavirus sorgt weiter für eine erhöhte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Desinfektionsmitteln. Dennoch sehen die großen deutschen Lebensmittelhändler derzeit keine Versorgungsprobleme. Das ergab am Montag eine Umfrage bei führenden Handelsketten. Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels betonte ebenfalls, es gebe keinen Grund zur Sorge: Obwohl in einigen Geschäften und einzelnen Regionen momentan eine höhere Nachfrage nach länger haltbaren Produkten bestehe, «ist die Versorgungslage bundesweit normal.»

Finnen im Ringen um Mehrheit bei Uniper kurz vor dem Ziel

DÜSSELDORF/ESPOO: Im Ringen um die Mehrheit beim Düsseldorfer Kraftwerksbetreiber Uniper sieht sich der finnische Energiekonzern Fortum kurz vor dem Ziel. Die russische Antimonopolbehörde habe den Erwerb von weiteren Uniper-Aktien gebilligt, teilte Fortum am Montag in Espoo mit. Die Fusionsfreigabe werde in den kommenden Wochen erwartet. Fortum hält bislang 49,99 Prozent an Uniper und hat sich weitere mehr als 20 Prozent gesichert, die bislang von Investoren gehalten werden. Ein Veto auch Russland hatte bisher die Übernahme der Mehrheit durch Fortum blockiert.

Rheinmetall mit Rekord bei operativem Gewinn - Schwaches Autogeschäft

DÜSSELDORF: Gute Geschäfte in der Rüstungssparte haben den Rheinmetall-Konzern 2019 die Schwäche im Autogeschäft verschmerzen lassen. Konzernweit stieg der Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp zwei Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn stieg um rund drei Prozent auf den Höchstwert von 505 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern stagnierte im vergangenen Jahr aber bei 354 Millionen Euro.

Kartellamt billigt Fusion von Cinemaxx und Cinestar

DÜSSELDORF: Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Übernahme der Kinokette Cinestar durch den Wettbewerber Cinemaxx gegeben. Allerdings müssen die Betreiber vor dem Zusammenschluss Kinos in sechs Städten an Wettbewerber veräußern, wie die Aufsichtsbehörde mitteilte. Dort hätte die Übernahme dazu geführt, dass ein Großteil des Kinoangebots künftig von einem einzigen Unternehmen angeboten worden wäre. Um diese Bedenken auszuräumen, hätten sich Betreiber verpflichtet, innerhalb der nächsten sechs Monate in diesen Gebieten je ein Kino an Wettbewerber zu veräußern.

Auf Erholung am Aktienmarkt folgen rasch wieder Verluste

FRANKFURT/MAIN: Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat am Montag nicht lange gehalten. Nachdem der Dax im frühen Handel um bis zu zwei Prozent gestiegen war, bröckelten die Kurse wieder ab, und der Dax drehte ins Minus. Zuletzt verlor der Leitindex 0,8 Prozent auf 11.798,78 Zähler. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank um 0,5 Prozent auf 25.247,57 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone lag mit 0,7 Prozent im Minus.