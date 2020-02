Von: Redaktion DER FARANG | 19.02.20

Höhere Kaufprämie für Elektroautos in Kraft

BERLIN (dpa) - Käufer von Elektroautos bekommen deutlich mehr Geld vom Staat. Seit Mittwoch gelten neue Kaufprämien für alle Fahrzeuge, die nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden - für rein elektrische Fahrzeuge wie für Plug-in-Hybride. Die Bundesregierung hatte die höhere Förderung bereits im vergangenen September in ihrem Klimaschutzprogramm beschlossen. Die Industrie beteiligt sich zur Hälfte am «Umweltbonus», der Staat zahlt die andere Hälfte. Zur bisher gültigen Kaufprämie hatten Bund und Industrie je 600 Millionen Euro gezahlt. Die neue Regelung ist bis Ende 2025 befristet.

Boeing findet neues Problem bei 737-Max-Krisenjets

CHICAGO (dpa) - Der angeschlagene US-Luftfahrtkonzern Boeing ist bei seinem nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max auf ein neues Problem gestoßen. Während der Wartungsarbeiten seien in Treibstofftanks einiger Maschinen Fremdkörper gefunden worden, teilte Boeing mit. Dies habe zu einer umfassenden internen Untersuchung und sofortigen Korrekturen im Produktionssystem geführt. Der Konzern rechnet trotz der neuen Inspektionen weiter damit, dass die 737 Max Mitte 2020 wieder für den Flugbetrieb zugelassen wird.

Metro verkauft Supermarkttochter Real an Finanzinvestor

DÜSSELDORF (dpa) - Der Handelskonzern Metro hat nach monatelangem Tauziehen den Verkauf seiner angeschlagenen Supermarktkette Real besiegelt. Der Finanzinvestor SCP habe sich mit der Metro AG auf eine 100-prozentige Übernahme von Real geeinigt, teilten beide Unternehmen mit. Mit dem Vertrag steht die Supermarktkette mit 276 Real-Märkten, 34.000 Beschäftigten, 80 Immobilien und dem Online-Shop real.de faktisch vor der Zerschlagung. SCP kündigte an, dass der Großteil der heutigen Real-Märkte an andere Einzelhändler verkauft oder aufgeteilt werden soll. Ein Kern von etwa 50 Real-Märkten werde für 24 Monate unter der Marke Real weitergeführt. Bisher geht SCP der Mitteilung zufolge davon aus, das etwa 30 Standorte geschlossen werden.

Deutsche Telekom wächst kräftig

BONN (dpa) - Die Deutsche Telekom hat mit der näher gerückten Fusion der US-Tochter mit dem Rivalen Sprint große Ambitionen. Man wolle die Wettbewerber AT&T und Verizon überholen und als «New Mobile» die Nummer Eins in den USA werden, kündigte Telekom-Chef Tim Höttges am Mittwoch an. Ein US-Gericht machte den Weg frei, T-Mobile mit Sprint zu fusionieren. 2019 bescherte die US-Tochter dem Konzern ein sattes Wachstum: Insgesamt erwirtschaftete dieser einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro, 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Rund die Hälfte stammte aus den USA. Übrig blieb ein Konzernüberschuss von 3,9 Milliarden Euro, rund 79 Prozent mehr als 2018.

Hoteliers und Gastwirte erzielen 2019 mehr Umsatz

WIESBADEN (dpa) - Hoteliers und Gastwirte haben das zehnte Jahr in Folge bessere Geschäfte gemacht. Der Umsatz in der Branche stieg 2019 um 3,0 Prozent gemessen am Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am mitteilte. Bereinigt um Preiseffekte (real) blieb den vorläufigen Zahlen zufolge ein Plus von 0,6 Prozent. Das Gastgewerbe profitiert seit längerem von der Konsumfreude der Verbraucher. Zudem boomt der Deutschland-Tourismus. Trotz Konjunkturabkühlung zeigte sich der Verband für 2020 zuversichtlich. Er rechnet mit einem nominalen Umsatzplus für die Gesamtbranche von 2,0 Prozent.

Dax wieder in Rekordhoch-Nähe - Telekom und Covestro glänzen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte von seiner Vortagesschwäche schnell erholt. Am Nachmittag stieg der Leitindex Dax um 0,55 Prozent auf 13.756,46 Punkte. Dem MDax gelang im Vormittagshandel ein Rekordhoch. Zuletzt verbuchte der Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ein Plus von 0,76 Prozent auf 29.279,83 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann 0,55 Prozent. An der Dax-Spitze gewannen die Aktien der Deutschen Telekom mehr als 4 Prozent. Die Anteile des Chemiekonzerns Covestro rückten um gut 3 Prozent vor.