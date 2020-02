Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.20

Verbraucherschützer wollen VW-«Direktvergleich» für alle Dieselkunden

BRAUNSCHWEIG/BERLIN (dpa) - Nach dem Ende der Vergleichsgespräche zur Diesel-Musterklage fordern Verbraucherschützer den VW-Konzern zur Ausweitung seines eigenen Angebots an alle Kunden auf. «Statt einige Hunderttausend könnten so Millionen betrogene Verbraucher in den Genuss von Entschädigungszahlungen kommen», schlug der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv), Klaus Müller, am Montag vor. Bei dem angekündigten «Direktvergleich» müsse sich der Konzern zudem - wie versprochen - an den zuletzt erzielten Stand in den Verhandlungen mit dem vzbv halten. Demnach sollen 830 Millionen Euro als Gesamtsumme für im Musterverfahren registrierte Dieselfahrer bereitgestellt werden. VW äußerte sich zunächst nicht dazu.

Brandenburg erwartet grünes Licht für Rodung von Tesla-Gelände

POTSDAM (dpa) - Die Brandenburger Landesregierung zeigt sich trotz des vorläufigen Stopps optimistisch, dass die Rodung auf dem Gelände der geplanten Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla weitergehen kann. «Wir lassen uns davon erst mal nicht unter Druck setzen, wir sind auch in enger Abstimmung mit Tesla», sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag in Potsdam. Das OVG Berlin-Brandenburg hatte die Rodung von zunächst rund 90 Hektar des Geländes gestoppt (OVG 11 S 8.20), nachdem der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg Beschwerde eingelegt hatte. Die Grüne Liga hält die Rodung für rechtswidrig, weil die Fabrik noch nicht abschließend genehmigt ist.

Verband: Keine Negativzinsen auf breiter Front für Volksbank-Kunden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Negativzinsen bleiben den meisten Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland nach Einschätzung des Genossenschaftsverbandes weiter erspart. Die Institute nähmen den «Schutz des Spargedankens» sehr ernst, sagte der seit dem 1. Januar 2020 amtierende Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Ingmar Rega, am Montag in Frankfurt. Die Belastungen aus der EZB-Zinspolitik würden bisher nur an relativ wenige Kunden weitergegeben. Der Verband geht jedoch davon aus, dass das Zinstief immer mehr Institute dazu bringen wird, das Instrument Negativzinsen zu nutzen.

Bundesbank sieht in Deutschland weiterhin überhöhte Immobilienpreise

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Bundesbank sieht nach wie vor ein überhöhtes Preisniveau am Immobilienmarkt in Deutschland. Auch wenn sich die Dynamik in den Städten 2019 abgeschwächt habe, hätten die Preise das fundamental gerechtfertigte Niveau weiter übertroffen, schreiben die Währungshüter in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. In den Städten in Deutschland seien die Hauspreise nach diesem Maßstab 15 bis 30 Prozent überhöht. Die Bundesbank spricht von «markanten Preisübertreibungen». Zugleich stellen die Experten der Bundesbank fest, dass sich der Preisanstieg im vergangenen Jahr abgeschwächt habe.

Alstom bestätigt Gespräche über Kauf von Bombardiers Zuggeschäft

SAINT-OUEN-SUR-SEINE/MONTREAL (dpa) - Der französische Bahn-Hersteller Alstom hat Gespräche über eine Übernahme des Zuggeschäfts seines kriselnden Rivalen Bombardier bestätigt. Die Verhandlungen mit den Kanadiern liefen noch, und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, teilte Alstom am Montag mit. Bei dem erwogenen Deal geht es den Angaben zufolge um den Kauf der gesamten Sparte Bombardier Transportation. Der hoch verschuldete Bombardier-Konzern hatte zuvor lediglich bestätigt, Möglichkeiten zum Schuldenabbau zu prüfen. 2019 war der Flugzeug- und Zughersteller auch wegen Problemen im Zuggeschäft tief in die roten Zahlen gesackt.

Dax im Plus - Gewinne im Autosektor federn Bayer-Kursverluste ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Kursgewinne im Autosektor haben am Montag im Dax den kräftigen Einbußen der schwer gewichteten Bayer-Aktien entgegengewirkt. Der deutsche Leitindex rückte am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 13.763,45 Punkte vor. Positiv wirkten auch Vorgaben aus Festlandchina, wo die Leitindizes die Erholung fortsetzten - trotz des sich ausbreitenden Coronavirus. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte notierte zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 29.232,62 Punkte nur wenig verändert. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx, ging es um 0,11 Prozent hoch.