Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.20

Verband: Flugtickets werden in Deutschland knapper und teurer

BERLIN/FRANKFURT (dpa) - Flugpassagiere in Deutschland müssen sich auf ein knapperes Angebot und steigende Ticketpreise einstellen. Laut einer Flugplan-Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft bieten Fluggesellschaften bis einschließlich Oktober rund 1,8 Prozent weniger Sitzkapazität an als im Vorjahreszeitraum. Gestrichen wurden innerdeutsche Verbindungen (-7,1 Prozent) und Europa-Flüge (-2,1 Prozent), während interkontinental das Angebot um 3,1 Prozent ausgebaut wurde, wie der Verband am Montag in Berlin berichtete. Er erwartet im laufenden Jahr steigende Ticketpreise zu europäischen und außereuropäischen Zielen.

Daimler muss wohl noch ein bisschen mehr sparen

STUTTGART (dpa) - Der Sparkurs beim Autobauer Daimler fällt möglicherweise schärfer aus als gedacht. Wie das «Handelsblatt» am Montag berichtete, will Vorstandschef Ola Källenius noch deutlich mehr beim Personal einsparen als die rund 1,4 Milliarden Euro, die er im November bei der Präsentation seiner Strategie für die kommenden Jahre genannt hatte. Dem Bericht zufolge sollen weltweit bis zu 15.000 Stellen wegfallen. Bisher war von mindestens 10.000 die Rede. Allerdings hatte Daimler selbst diese Zahl nie genannt, sondern nur einmal von einer «niedrigen fünfstelligen Zahl» gesprochen. Zu der neuen Zahl wollte Daimler ebenfalls nichts sagen.

Weitere Absagen bei Mobilfunk-Messe MWC wegen Coronavirus

BARCELONA (dpa) - Die weltweit führende Mobilfunkmesse MWC in Barcelona droht wegen des Coronavirus zu einer Geisterveranstaltung zu werden. Mit Amazon sagte das vierte Großunternehmen seine MWC-Teilnahme ab. Zuvor hatten der schwedische Telekomausrüster Ericsson, der südkoreanische Elektronikkonzern LG und der Chiphersteller Nvidia ihre Auftritte am MWC abgesagt. Der Elektronikriese Samsung will seine Präsenz deutlich verringern, der chinesische Konzern Huawei schickt seine Mitarbeiter für den MWC schon 14 Tage vorab nach Europa, um somit zu verhindern, dass infizierte Personen auf der Messe auftreten.

Zehnter Übernachtungsrekord für Deutschland in Folge

WIESBADEN (dpa) - Deutschland wird bei Touristen immer beliebter. Im vergangenen Jahr wurden mit 495,6 Millionen Übernachtungen so viele gezählt wie nie zuvor. Es war der zehnte Übernachtungsrekord in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Die Steigerung im Vergleich zu 2018 betrug 3,7 Prozent, wobei die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland (+3,9 Prozent) etwas stärker zulegte als die der Ausländer (+2,5 Prozent). Seit 2009 ist die Zahl der Gästeübernachtungen um mehr als ein Drittel gestiegen. In dieser Spanne legten die Zahlen der Ausländer (+64 Prozent) deutlich stärker zu als bei den Gästen aus dem Inland (+29,3).

Bestell-Boom beschert Paketbranche weiter steigende Umsätze

BONN (dpa) - Für die Paketbranche ist der boomende Online-Handel ein dankbarer Trend, der die Umsätze weiter treibt. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Dienstleister in Deutschland 18,78 Milliarden Euro, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht. Im Jahr zuvor lagen die Gesamterlöse noch bei 17,66 Milliarden Euro. Den größten Zuwachs gibt es bei Paketen. Express- und Kurierlieferungen, die auch in den Umsatz einfließen, stagnieren weitgehend auf ähnlichem Niveau.

Dax schwächer wegen bleibender Virussorgen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach der jüngsten Erholung von der Coronavirus-Schwäche ist der Dax am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex fiel am frühen Nachmittag um 0,26 Prozent auf 13.478,17 Punkte, nachdem er die Vorwoche mit einem Anstieg von mehr als 4 Prozent beendet hatte. Der MDax schlug sich am Montag mit einem hauchdünnen Anstieg auf 28.681,22 Punkte etwas besser. Auf Eurozonen-Ebene fiel der EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent.