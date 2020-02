Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

Altmaier hofft auf Renaissance der Batterieproduktion in Deutschland

KAISERSLAUTERN (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hofft auf eine Renaissance der Batterieproduktion in Deutschland. «Es besteht die Perspektive, dass in wenigen Jahren die Produktion von Batteriezellen, die wir in Deutschland und Europa schon seit langer Zeit verloren glaubten, an diesen Standort zurückkehrt», sagte der CDU-Politiker am Freitag in Kaiserslautern. Dort will der Autohersteller Opel mit der Konzernmutter PSA und der französischen Total-Tochter Saft ab dem Jahr 2024 Batteriezellen für Elektroautos produzieren. Opel zufolge sollen rund zwei Milliarden Euro in die größte Batteriezellproduktion für Elektrofahrzeuge in Deutschland investiert werden. Rund 2000 Arbeitsplätze sind geplant.

Trotz Rekordjahr: Export verliert deutlich an Schwung

WIESBADEN (dpa) - Die Abkühlung der Weltwirtschaft und globale Handelskonflikte haben kräftige Schrammen in der deutschen Exportbilanz 2019 hinterlassen. Zwar stieg die Warenausfuhr auf den Rekordwert von 1.327,6 Milliarden Euro. Doch der Zuwachs fiel mit 0,8 Prozent wesentlich schwächer aus als in den beiden Vorjahren, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Damals hatte es noch ein Plus von 3 Prozent beziehungsweise 6,2 Prozent gegeben. Dier Industrieproduktion verringerte sich im Dezember deutlich um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Es war der stärkste Rückgang seit Anfang 2009.

Media Markt und Saturn: Black-Friday-Boom bremst Weihnachtsgeschäft

DÜSSELDORF (dpa) - Rekordverkäufe rund um den Black Friday, leere Läden in den zwei Wochen danach: Das wichtige Weihnachtsquartal war für Deutschlands größte Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn ein Wechselbad der Gefühle. Unter dem Strich wurde am Ende von den Kunden weniger gekauft. Doch nicht zuletzt dank eines bereits im April vergangenen Jahres eingeleiteten Sparprogramms stieg der Gewinn des Mutterkonzerns Ceconomy dennoch kräftig, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Ceconomy-Umsätze sanken im Weichnachtsquartal um 0,8 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro.

Größte Klage gegen das Lkw-Kartell abgewiesen

München - Eine Schadenersatz-Klage gegen das europäische Lkw-Kartell ist gescheitert. Das Landgericht München hat am Freitag entschieden, dass die 867-Millionen-Euro Klage rechtlich nicht zulässig ist: Sie verstößt laut Urteil gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Mehr als 3.000 Spediteure und Transportfirmen aus ganz Europa hatten die Lastwagenhersteller MAN, Daimler, DAF, Iveco und Volvo/Renault verklagt, weil die Unternehmen jahrelang Preislisten austauschten. Die Kläger traten ihre Schadenersatzforderungen wegen 84.000 angeblich überteuert verkaufter Lastwagen aber an die Inkassofirma Financialright ab, die als alleiniger Kläger vor Gericht auftrat. Im Erfolgsfall hätte Financialright ein Drittel der Schaden.

US-Justizminister: USA sollten Nokia und Ericsson unterstützen

WASHINGTON (dpa) - Im Kampf gegen eine wirtschaftliche Vormachtstellung Chinas hat US-Justizminister William Barr eine aktive Unterstützung der europäischen Konkurrenz des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei ins Gespräch gebracht. Die Vereinigten Staaten sollten ihre «finanziellen Muskeln» spielen lassen, um die skandinavischen 5G-Ausrüster Nokia und Ericsson zu unterstützen, sagte Barr am Donnerstag (Ortszeit) auf einer China-Konferenz des Center for Strategic and International Studies in Washington. Barr räumte ein, dass die USA selbst über keinen Lieferanten verfügen, der Infrastruktur für das Netz der fünften Mobilfunkgeneration (5G) liefern könnte.

Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einem Anstieg des Dax von rund vier Prozent in dieser Woche haben sich die Anleger am Freitag erst einmal zurückgehalten. Der deutsche Leitindex beendete seine Gewinnserie und fiel bis zum Nachmittag um 0,52 Prozent auf 13.504,27 Punkte. Der MDax gab um 0,58 Prozent auf 28.741,17 Zähler nach und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor 0,4 Prozent. Der Euro stand am Freitag weiterhin unter Druck. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0963 US-Dollar. Die Kurse deutscher Bundesanleihen stiegen. Die gegenläufige Umlaufrendite fiel entsprechend von minus 0,36 Prozent am Vortag auf minus 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 144,70 Punkte.