Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion DER FARANG | 05/02/2020

Deutsche Post macht Pakete für Privatkunden wieder billiger

BONN (dpa) - Auf Druck der Bundesnetzagentur wird die Deutsche Post ihre kürzliche Preiserhöhung für Pakete zurücknehmen. Die Behörde hatte die Preise als zu hoch beanstandet und ein offizielles Verfahren eingeleitet. Die Preise sollen zum 1. Mai wieder gesenkt werden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. «Wenn wir das Verfahren zu Ende geführt hätten, hätte es noch Jahre gedauert, bis wir eine Entscheidung bekommen hätten», sagte ein Sprecher. «Selbst wenn wir das inhaltlich anders bewerten, sollten wir nicht unnötig Zeit und Kosten investieren.»

Umweltverbände fordern drastische Maßnahmen gegen Plastikmüll

BERLIN (dpa) - Um Plastikmüll zu vermeiden, fordern Umweltverbände drastische Maßnahmen. Über eine strikte Regulierung und Verbote müssten Kunststoffproduktion und -verbrauch massiv reduziert werden, erklärten Naturschutzorganisationen wie der BUND, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe am Mittwoch in Berlin. Zu einem Forderungskatalog an die Bundesregierung zählt eine Abgabe auf besonders umweltschädliche Einwegartikel wie Plastiktüten, Einwegplastikflaschen und Coffee-to-go-Becher. Ein angemessener Betrag für eine Abgabe sollte nach Einschätzung der Umweltschützer mindestens 20 Cent betragen.

Metall-Tarifverhandlungen in NRW bereits begonnen

DÜSSELDORF (dpa) - In die Metall-Tarifverhandlungen kommt schnell Bewegung. In Düsseldorf haben sich Arbeitgeber und IG Metall bereits am Mittwoch zu ersten vorgezogenen Tarifverhandlungen für die rund 700 000 Beschäftigen der Branche in Nordrhein-Westfalen getroffen. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Metall NRW, Arndt Kirchhoff, betonte, das Vorziehen der Gespräche zeige das Bemühen beider Seiten, angesichts der schlechten Konjunktur und der großen Herausforderungen des Strukturwandels möglichst schnell tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Vattenfall mit sattem Gewinn - Kundenzuwachs vor allem in Deutschland

STOCKHOLM (dpa) - Der schwedische Energieriese Vattenfall hat auch dank eines kontinuierlichen Kundenzuwachses vor allem in Deutschland im vergangenen Jahr einen satten Gewinn eingestrichen. Unter dem Strich stand bei den Schweden für 2019 ein Gewinn von rund 14,9 Milliarden Kronen (1,4 Milliarden Euro) zu Buche - das war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Seinen Nettoumsatz steigerte Vattenfall trotz einer Verlangsamung im Abschlussquartal auf 166,4 Milliarden Kronen (15,7 Mrd Euro), damit lag er um neun Prozent höher als 2018.

VW erzielt Teilerfolg im Rechtsstreit mit Prevent

Düsseldorf (dpa) In dem seit Jahren schwelenden Konflikt zwischen dem Volkswagen-Konzern und dem Zulieferer Prevent hat der Wolfsburger Autoriese hat einen weiteren Etappensieg errungen. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf entschied am Mittwoch, dass die außerordentliche Kündigung eines millionenschweren Liefervertrages für das Hagener Unternehmen Prevent TWB durch die Volkswagen AG rechtmäßig war. Denn der Zulieferer habe zuvor mit Mitteln der Erpressung eine 25-prozentige Preiserhöhung durchzusetzen versucht.

Ford erleidet 1,7 Milliarden Dollar Quartalsverlust

DEARBORN (dpa) - Hohe Sonderkosten haben den US-Autoriesen Ford zum Jahresende tief in die roten Zahlen gebracht. Im vierten Quartal fiel ein Verlust von 1,7 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Ford steckt in einem tiefgreifenden Konzernumbau und tut sich wegen Problemen in China und anderswo schon länger schwer. Im Vorjahreszeitraum hatte die Bilanz bereits ein Minus von 100 Millionen Dollar ausgewiesen.

Dax weiter im Aufwind - Index zurück über 13 400 Punkten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Mittwoch mit neuer Hoffnung in der Viruskrise weiter ins Risiko gegangen. Vom Sturz unter die 13 000 Punkte vor dem Wochenende hatte sich der Dax an den beiden Vortagen schon erholt, jetzt legte er nach und übersprang die Marke von 13 400 Punkten. Am Nachmittag gewann der Leitindex 1,47 Prozent auf 13 476,39 Zähler. Dies war ein Hoch seit fast zwei Wochen. Der Kurs des Euro fiel auf zuletzt 1,1009 US-Dollar. Die Kurse deutscher Bundesanleihen gingen zurück. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,41 Prozent am Vortag auf minus 0,38 Prozent.