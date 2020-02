Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

Gericht verbietet Check24 «Jubiläumsdeals» bei Versicherungen

MÜNCHEN (dpa) - Der Online-Makler Check24 darf keine «Jubiläumsdeals» oder ähnliche Rabattaktionen mehr bei Versicherungsabschlüssen anbieten. Das Landgericht München I gab einer entsprechenden Unterlassungsklage des Bundes der Versicherungskaufleute (BVK) am Dienstag «vollumfänglich» statt. Kunden, die entsprechende Rabatte in der Vergangenheit erhalten haben, sind davon nicht betroffen. In der Klage ging es um eine Aktion aus dem Jahr 2018. Check24 hatte damals Verbrauchern mit Kundenkonto bei Abschluss einer Versicherung im Rahmen der jetzt verbotenen «Jubiläumsdeals» Nachlässe gewährt. Der BVK, der rund 40 000 Versicherungsvertreter vertritt, hatte dies als Verstoß gegen das Verbot von Rabatten beim Abschluss von Versicherungsverträgen gewertet, geklagt und nun vor dem Landgericht recht bekommen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Metall-Tarifpartner vor schnellen Verhandlungen - Keine Lohnzahl

FRANKFURT/BERLIN (dpa) - Angesichts der anstehenden Umbrüche in der deutschen Metall- und Elektroindustrie wollen sich die Tarifpartner vor hergebrachten Verhandlungsritualen verabschieden. Der Vorstand der IG Metall verzichtete am Dienstag vorläufig auf eine konkrete Lohnforderung für die rund vier Millionen Beschäftigten. Stattdessen gab die Gewerkschaftsspitze in Frankfurt den regionalen Gliederungen grünes Licht, mit den Arbeitgebern sehr schnell so genannte «Zukunftspakete» zu sondieren. Gemeint sind damit Regelungen zur Gestaltung des digitalen und ökologischen Wandels in Kernindustrien wie Auto und Maschinenbau. Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger wertete die Entscheidung der Gewerkschaft als «positives Signal». Damit zeichnet sich in Deutschlands wichtigster Tarifrunde ein schneller Einstieg in vorgezogene Verhandlungen ohne Warnstreiks ab.

Shell bietet «klimaneutrales Autofahren» an

HAMBURG (dpa) - Der Energiekonzern Shell will seinen Kunden künftig anbieten, ihren CO2-Ausstoß mit einem freiwilligen Aufpreis für den Erhalt und die Aufforstung von Wäldern auszugleichen. Dazu habe Shell renommierte internationale Projekte ausgewählt, zum Beispiel in Peru und Indonesien, teilte Shell am Dienstag in Hamburg mit. «Auch wenn die Vermeidung von CO2 sicherlich besser gewesen wäre, so hilft es auch nicht, nichts zu tun», sagte Tankstellen-Chef Jan Toschka. «Denn die knapp 47 Millionen konventionellen Autos werden nun mal nicht über Nacht verschwinden.» Auch bei den Neuzulassungen des Jahres 2019 habe der Anteil von reinen Verbrennungsmotoren bei gut 91 Prozent gelegen. Die Kosten für den Autofahrer sollen etwas mehr als einen Cent je Liter betragen. Dabei soll der Kunde nur für den Ausgleich des CO2 bezahlen, das er selbst beim Fahren durch die Verbrennung des Kraftstoffs erzeugt. Shell übernehme die Kosten für die Kompensation des CO2, das bei Herstellung, Transport und Vertrieb entsteht.

Karstadt-Kaufhof-Chef Benko baut sein Warenhausimperium aus

WIEN/ZÜRICH (dpa) - Der Karstadt-Kaufhof-Eigentümer René Benko baut sein Warenhausimperium weiter aus. Zusammen mit der thailändischen Central Group übernimmt der österreichische Milliardär nun auch die Schweizer Globus-Warenhäuser, wie Benkos Unternehmen Signa am Dienstag in Wien mitteilte. Ziel sei es, die Warenhäuser «zur führenden Luxuswarenhaus-Gruppe der Schweiz» weiterzuentwickeln. Benko ist in Deutschland vor allem durch die Übernahme der beiden angeschlagenen Warenhausketten Kaufhof und Karstadt und ihren Zusammenschluss zu Galeria Karstadt Kaufhof bekannt geworden. Sein Vermögen machte er zuvor im Immobiliengeschäft. In den vergangenen Jahren hat er Schritt für Schritt sein Engagement im Einzelhandel ausgebaut. Neben Galeria Karstadt Kaufhof gehört zu seinem Handelsimperium auch eine Beteiligung an der gemeinsam mit der Central Croup betriebenen Luxus-Warenhaus-Kette KaDeWe-Group. Außerdem übernahm er vor rund eineinhalb Jahren die österreichische Möbelhauskette kika/Leiner.

Supermärkte hängen die Discounter ab



NÜRNBERG (dpa) - Trotz aller Debatten um Billigfleisch und Dumpingpreise: Im deutschen Lebensmittelhandel haben im vergangenen Jahr die großen Supermarktketten beim Umsatz deutlich stärker zugelegt als die Discounter mit ihren Billigangeboten. Nach einer aktuellen Marktstudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) steigerten Edeka, Rewe und Co ihre Umsätze 2019 um rund 3 Prozent. Die Discounter wie Aldi und Lidl schafften dagegen laut GfK insgesamt nur ein Plus von 0,9 Prozent. Dem Verbraucher gehe es längst nicht mehr nur um den Preis, er verlange inzwischen «neben akzeptablen Preisen auch eine angenehme Einkaufsatmosphäre und ein attraktives Angebot an ökologisch nachhaltigen Produkten», erklärte der GfK-Handelsexperte Robert Kecskes den Trend. Dieses schwierige Spagat gelinge den Supermärkte derzeit besser als den Discountern.

Dax überwindet Hürde von 13 200 Punkten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die Furcht vor den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus am Dienstag weiter abgeschüttelt. Der Dax baute seine Anfangsgewinne im Verlauf aus und überwand die von charttechnisch orientierten Marktakteuren als wichtig erachtete Marke von 13 200 Punkten. Am Nachmittag notierte das Börsenbarometer 1,50 Prozent höher bei 13 240,72 Zählern. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex wegen der Virus-Ängste mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstag um 1,31 Prozent auf 28 412,46 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 1,6 Prozent. Der Eurokurs wurde zuletzt bei 1,1047 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1066 Dollar festgesetzt. Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen deutlich. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,44 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent.