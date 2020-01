Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.20

Streiks bei Lufthansa abgewendet - Schlichtung mit Ufo vereinbart

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Passagiere der Lufthansa können aufatmen: Bei der Fluggesellschaft sind weitere Streiks des Kabinenpersonals vorerst nicht mehr möglich. Das Unternehmen hat mit der Kabinengewerkschaft Ufo ein umfassendes Schlichtungsabkommen vereinbart samt einer Friedenspflicht bis zum Ende des Verfahrens, wie beide Seiten am Freitag gemeinsam mitteilten. Sie soll von einer Mediation und einem außergerichtlichen Güteverfahren begleitet werden, um auch außertarifliche Streitigkeiten beilegen zu können.

Thyssenkrupp-Chefin Merz: Sind in ausgesprochen angespannter Lage

BOCHUM (dpa) - Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz hat Beschäftigte und Aktionäre des kriselnden Stahl- und Industriekonzerns auf einen harten und mehrjährigen Sanierungskurs eingestimmt. Im Stahlbereich sei eine «harte Restrukturierung» nötig, sagte Merz am Freitag bei der Hauptversammlung in Bochum. «Das wird nicht ohne Arbeitsplatzabbau gehen.» Konzernweit will Thyssenkrupp 6.000 Stellen streichen. Für 2300 Jobs gibt es bereits Vereinbarungen mit den Arbeitnehmervertretern, wie Personalvorstand Oliver Burkhard sagte. Bis der Konzernumbau zu besseren Geschäftszahlen führe, werde es «zwei bis drei Jahre» dauern, sagte Merz. Zunächst würden die Zahlen wegen der Sanierungskosten wohl noch schlechter.

Steinmeier zeichnet Draghi für Verdienste um Euro und EU aus

BERLIN (dpa) - Für seine Verdienste um die Stabilität des Euro und der EU hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Draghi habe «in stürmischen Zeiten den Euro und die Europäische Union zusammengehalten», sagte Steinmeier am Freitag in einer Feierstunde im Schloss Bellevue in Berlin. «Damit haben Sie sich um Europa verdient gemacht. Und damit haben Sie - das sage ich ganz bewusst - auch meinem Land einen großen Dienst erwiesen.» Steinmeier verlieh dem langjährigen EZB-Präsidenten das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - die zweithöchste Auszeichnung, die es gibt.

VW-Tochter Traton bietet Milliarden für US-Lkw-Hersteller Navistar

MÜNCHEN/LISLE (dpa) - Volkswagens Lkw- und Bustochter Traton will ihr Geschäft in Nordamerika mit einer Milliardenübernahme deutlich ausbauen und damit dem Hauptrivalen Daimler auf den Pelz rücken. Die börsennotierte Sparte für schwere Nutzfahrzeuge mit Sitz in München plant, dazu die restlichen Anteile am US-Truckhersteller Navistar zu übernehmen. Dafür legt Traton 2,9 Milliarden US-Dollar (2,6 Mrd Euro) auf den Tisch, wie die Konzernmutter VW in Wolfsburg mitteilte. Mit dem Deal könnte VW in den USA gegenüber Weltmarktführer Daimler aufholen, bisher fährt man den Stuttgartern hinterher. Traton hält schon 16,8 Prozent an Navistar. Die Firma kommt aus Lisle (Illinois).

Airbus zahlt 2,1 Milliarden Euro in Frankreich

PARIS (dpa) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus will nach einem Deal in Frankreich zu Korruptionsvorwürfen rund 2,1 Milliarden Euro zahlen. Das bestätigten Justizkreise am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Paris nach einer Gerichtsentscheidung in dieser Sache. Airbus nahm dazu auf Nachfrage zunächst keine Stellung. Bereits Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Airbus sich in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen in Frankreich, den USA und Großbritannien auf einen Milliarden schweren Kompromiss geeinigt hatte. Es gebe einen Grundsatzdeal mit französischen, britischen und US-amerikanischen Behörden, Vorwürfe wegen der Zahlung von Schmiergeld beizulegen, hieß es. Airbus hatte mitgeteilt, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden zusammen 3,6 Milliarden Euro für etwaige Strafzahlungen zurückstelle.

Amazon glänzt im Weihnachtsquartal - «Prime»-Service boomt

SEATTLE (dpa) - Ein starkes Weihnachtsgeschäft und florierende Cloud-Dienste haben Amazon einen glänzenden Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal 2019 kletterte der Gewinn im Jahresvergleich um rund acht Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd Euro). Die Erlöse wuchsen um 21 Prozent auf 87,4 Milliarden Dollar. Die Zahlen überraschten die Analysten, die mit mehr Druck durch massive Investitionen in die Logistik gerechnet hatten. Die Aktie setzte zum Höhenflug an.

IBM-Chefin Rometty tritt zurück - Cloud-Experte wird Nachfolger

ARMONK (dpa) - Das IT-Urgestein IBM will sich mit einem neuen Chef noch stärker auf das Cloud-Geschäft fokussieren. Ginny Rometty, die IBM seit 2012 durch einen tiefgreifenden Umbau führte, gibt den Posten Anfang April auf. Ihr Nachfolger wird Arvind Krishna, der bislang den Cloud-Bereich verantwortete. IBM liegt im boomenden Cloud-Geschäft nach wie vor hinter Rivalen wie Amazon, Microsoft und Google zurück.

Dax schwächelt weiter

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ein früher Erholungsversuch des Dax ist am Freitag an den Sorgen um den Coronavirus gescheitert. Der deutsche Leitindex gab am Nachmittag um 0,39 Prozent auf 13.105,37 Zähler nach. Der kleinere Index MDax konnte sich aber mit 28.227,75 Punkten immerhin knapp über seinem Vortagsniveau behaupten. Er legte 0,15 Prozent zu. Der Eurokurs hat am Freitag den schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone getrotzt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1052 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1029 Dollar festgesetzt. Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind unter dem Strich gestiegen. Die gegenläufige Umlaufrendite fiel daher von minus 0,40 Prozent am Vortag auf minus 0,42 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,06 Prozent auf 144,88 Punkte zu. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 174,72 Zähler.