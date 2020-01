Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.20

Deutsche Bank mit Milliardenverlust - Fokus 2020 auf Wachstum

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem fünften Verlustjahr in Folge hofft die Deutsche Bank im Zuge ihres radikalen Konzernumbaus auf eine Trendwende. «Wenn wir weiter so konsequent, diszipliniert und engagiert voranschreiten wie in den vergangenen sechs Monaten, dann blicke ich sehr zuversichtlich auf 2020 - und darüber hinaus», schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr stand unter dem Strich ein Minus von rund 5,7 Milliarden Euro nach einem Verlust von 52 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie das Institut mitteilte. Die Kosten der Neuausrichtung inklusive Abfindungen machten sich ebenso bemerkbar wie die Einstellung des Aktienhandels. Zudem macht das Zinstief der gesamten Branche im ohnehin hart umkämpften deutschen Markt zu schaffen.

DIW: Wirtschaftliche Folgen des Corona-Virus noch nicht einzuschätzen

BERLIN (dpa) - Die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus sind nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) noch nicht absehbar. Es sei deutlich zu früh, um eine seriöse Analyse über wirtschaftliche Auswirkungen zu erstellen, sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. «Wenn die Ausbreitung des Corona-Virus in China und weltweit erfolgreich eingedämmt werden kann, dann sollten sich die wirtschaftlichen Kosten in Grenzen halten und sich auf einen kurzfristigen Produktionsausfall in China beschränken.»

Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar deutlich

NÜRNBERG (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar um fast 200.000 gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Januar 2,426 Millionen Menschen ohne Job, 198.000 mehr als im Dezember und rund 20.000 mehr als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent. Damit bewegt sie sich auf Vorjahreshöhe. Volkswirte und Arbeitsmarktexperten sehen weiterhin einen robusten Arbeitsmarkt in Deutschland.

Tesla triumphiert: Zweiter Quartalsgewinn in Folge - Aktie hebt ab

PALO ALTO (dpa) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat sich dank hoher Nachfrage in Europa und China zum Jahresende überraschend gut geschlagen. In den drei Monaten bis Ende Dezember schaffte die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge. Zudem stellte Tesla für 2020 Auslieferungen von mehr als 500.000 Autos in Aussicht. Im vierten Quartal übertraf Tesla die Markterwartungen mit einem Gewinn von 105 Millionen Dollar (95 Mio Euro). Verglichen mit dem Vorjahreswert ist dies allerdings ein Rückgang um 25 Prozent. Der Umsatz fiel mit 7,4 Milliarden Dollar höher aus als angenommen. Der erste Jahresgewinn seit Unternehmensgründung 2003 lässt aber weiter auf sich warten. 2019 fiel unterm Strich ein Verlust von 862 Millionen Dollar an.

Bierabsatz auf historischem Tiefstand - Mehr Marken und Brauereien

WIESBADEN (dpa) - Die Brauereien in Deutschland haben im vergangenen Jahr so wenig Bier verkauft wie noch nie. Mit einem Absatz von 9,22 Milliarden Litern wurde der bisherige Minusrekord aus dem Jahr 2017 (9,35 Milliarden Liter) unterboten, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Der deutsche Brauerbund zeigte sich aber optimistisch, mit neuen Marken und alkoholfreien Bieren im laufenden Jahr bestehen zu können. Langfristig leidet die Branche unter der demografischen Entwicklung und dem Trend zu einem gesunderen Lebensstil mit weniger Alkohol. Seit 1993 ist der Bierabsatz um fast ein Fünftel gefallen, wie es weiter hieß.

Facebook wächst auf 2,5 Milliarden Nutzer

MENLO PARK (dpa) - Facebook hat im vergangenen Quartal die Marke von 2,5 Milliarden aktiven Nutzern erreicht und wächst weiter schnell. Doch auch die Kosten steigen, unter anderem weil das Online-Netzwerk immer mehr Mitarbeiter braucht. Zudem erschweren Datenschutz-Regeln wie die DSGVO das Werbegeschäft. Im Schlussquartal 2019 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 21 Milliarden Dollar (19 Mrd Euro). Der Gewinn legte um sieben Prozent auf 7,35 Milliarden Dollar zu. Das Gewinnwachstum war geringer als Anleger es von Facebook gewohnt sind. Das lag auch daran, dass die Kosten um gut ein Drittel auf 12,2 Milliarden Dollar kletterten. Facebook investiert in Infrastruktur und zusätzliche Mitarbeiter, die Inhalte löschen.

Nervöse Anleger lassen Dax wieder abrutschen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach zwei freundlicheren Tagen hat sich am Donnerstag im Dax wieder Nervosität breit gemacht. Der deutsche Leitindex sank am Nachmittag um 1,18 Prozent auf 13.187,15 Punkte. Der MDax verlor 0,82 Prozent auf 28.279,04 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx lag mit 1,2 Prozent im Minus. Die europäischen Märkte folgten internationalen Vorgaben. In Asien war das Coronavirus ein weiter belastendes Thema, und so steuern auch die New Yorker Börsen auf einen schwächeren Start zu. Die Gesamtzahl der Todesfälle ist auf 170 angestiegen. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihren Leitzins erwartungsgemäß konstant gehalten und auch keine Zinsveränderungen in Aussicht gestellt.