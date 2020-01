Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

Netzagentur: Neue Paketpreise der Post sind zu hoch

BONN (dpa) - Die Bundesnetzagentur hält die neuen Preise, die Privatkunden für Pakete der Deutschen Post zahlen müssen, für zu hoch. Man wolle in einem offiziellen Verfahren prüfen, ob die Post ihre Preise missbräuchlich erhöht habe, hieß es von der Bonner Behörde am Mittwoch in einer Mitteilung. «Es gibt deutliche Hinweise, dass die Post einseitig zu Lasten von Privatkunden ungerechtfertigte Erhöhungen der Paketpreise vorgenommen hat», sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann. Die Regulierungsbehörde vermutet, dass die neuen Paketpreise die tatsächlich anfallenden Kosten überschreiten. Unter Wettbewerbsbedingungen könnten sie nicht verlangt werden.

Im Zinstief zahlen Kunden Milliarden in Versicherungen ein

BERLIN (dpa) - Auf der Suche nach sicheren Finanzanlagen stecken die Deutschen immer mehr Geld in Lebensversicherungen. Die Beiträge wuchsen im vergangenen Jahr überraschend stark um 11,3 Prozent auf 102 Milliarden Euro, wie der Branchenverband GDV am Mittwoch mitteilte. Dabei waren besonders Versicherungen begehrt, für die der Kunde nur einmalig einen Beitrag zahlt. Verbandspräsident Wolfgang Weiler sprach von einem Vertrauensbeweis. «Lebensversicherer bieten sicherere, wenn auch gegenüber früher niedrigere Erträge.» Und die Kunden müssen sich darauf einstellen, dass die Rendite weiter sinkt. Anfang 2021 werde sich der Garantiezins ändern, sagte Andreas Wimmer, der Altersvorsorge-Experte des Verbands und Lebensversicherungschef bei der Allianz. Dem Bundesfinanzministerium liegt der Vorschlag von Versicherungsmathematikern auf dem Tisch, bei Neuverträgen den Garantiezins von 0,9 auf 0,5 Prozent zu senken. Hinzu kommt eine Überschussbeteiligung, über die die Versicherer selbst entscheiden.

Bundesregierung: Deutsche Wirtschaft überwindet Schwächephase

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft nach einer Schwächephase wieder auf einem besseren Weg. «Die Aussichten haben sich aufgehellt», sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin. In ihrem Jahreswirtschaftsbericht rechnet die Regierung für 2020 mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent. «Die Wirtschaft wird sich in diesem Jahr besser entwickeln, als noch im letzten Jahr erwartet», sagte Altmaier. Das Jahr 2020 hat allerdings mehr Arbeitstage. Im vergangenen Jahr war Europas größte Volkswirtschaft nur noch um 0,6 Prozent gewachsen, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitgeteilte hatte. Es war das schwächste Plus seit sechs Jahren und deutlich weniger als noch 2018 mit 1,5 Prozent.

737-Max-Debakel brockt Boeing ersten Jahresverlust seit 1997 ein

CHICAGO (dpa) - Der US-Luftfahrtriese Boeing hat wegen der Krise um den mit Flugverboten belegten Unglücksjet 737 Max seinen ersten Jahresverlust seit mehr als zwei Jahrzehnten erlitten. Das vergangene Geschäftsjahr wurde mit einem Minus von 636 Millionen Dollar (578 Mio Euro) abgeschlossen, wie der Konzern am Mittwoch in Chicago mitteilte. Es ist das schlechteste Ergebnis seit 1997. Im Vorjahr hatte der Airbus-Rivale noch 10,5 Milliarden Dollar verdient. Der Umsatz brach um 24 Prozent auf 76,6 Milliarden Dollar ein. «Wir erkennen, dass wir viel Arbeit zu erledigen haben», sagte Boeings neuer Vorstandschef Dave Calhoun. Vorgänger Dennis Muilenburg war im Dezember nach starker Kritik an seinem Krisenmanagement und Spannungen mit der US-Flugaufsicht FAA gefeuert worden. Die 737 Max wurde im März 2019 nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten rund um den Globus mit Flugverboten belegt.

Finanzminister Scholz gegen Abschaffung von Cent-Münzen

BERLIN (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält wenig von der Idee, kleine Cent-Münzen aus dem Verkehr zu nehmen. «Ich bin nicht davon überzeugt, dass es richtig ist, dass wir jetzt unsere kleinen Cent-Münzen abschaffen», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er glaube, «dass es immer möglich sein muss, dass man sein Geld vernünftig ausgeben kann, und dass, wenn es kleine Preise gibt, man auch mit kleinen Geldmünzen bezahlen können soll.» Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume betonte: «Wer den Cent nicht ehrt, dem ist Freiheit nichts wert! Hände weg von unserem Bargeld.» Ein Vorstoß zur Abschaffung der kleinen roten Münzen könnte aus Brüssel kommen, die EU-Kommission erwägt dies. Bei Barzahlung müsste dann auf- oder abgerundet werden. In einigen EU-Staaten wird das schon gemacht.

Dax leicht erholt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen am Mittwoch gelassen mit den Risiken des Coronavirus um. Der Dax stand am Nachmittag mit 0,17 Prozent im Plus bei 13.346,03 Punkten, während es in der zweiten Börsenreihe für den MDax um 0,68 Prozent nach oben ging auf 28.546,65 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx legte 0,4 Prozent zu. Der Euro gab am Mittwoch vor dem Fed-Entscheid weiter nach. Nahe des Tagestiefs kostete die Gemeinschaftswährungzuletzt 1,0997 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig Ende November. Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind unter dem Strich gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,40 Prozent am Dienstag auf minus 0,38 Prozent.