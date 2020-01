Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.20

Polnische LOT übernimmt Condor - Wachstumspläne in Osteuropa

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fast vier Monate nach der Insolvenz von Thomas Cook ist Condor gerettet: Unter dem künftigen Eigner, der polnischen Airline LOT, soll der Ferienflieger neue Flugzeuge bekommen und bald auch aus dem europäischen Ausland abheben. So könnte die Condor, die nur dank Staatshilfen über den Winter gekommen war, für Urlauber in Osteuropa attraktiv werden. «Es gibt keine Unsicherheit mehr. Condor wird nicht nur überleben, sondern stark wachsen», versprach LOT-Chef Rafal Milczarski am Freitag am Frankfurter Flughafen. Mit dem Verkauf an LOT endet für die knapp 5.000 Condor-Beschäftigten eine Zeit der Ungewissheit. Bei dem Frankfurter Unternehmen sollen nun keine weiteren Jobs mehr abgebaut werden. «Ich brauche alle diese Mitarbeiter, um das Geschäft und die Zukunft von Condor zu entwickeln», sagte Milczarski.

Für Jobsicherung: IG Metall bietet Verzicht auf konkrete Lohnzahl

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die IG Metall will in der anstehenden Tarifrunde für die deutsche Metall-und Elektroindustrie zunächst auf eine konkrete Lohnforderung verzichten. Am Freitag forderte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann die Arbeitgeber zu Verhandlungen über ein «Zukunftspaket» für die rund 4 Millionen Beschäftigten auf. Die Unternehmen sollten bis zum 3. Februar erklären, ob sie an Verhandlungen über Kündigungsverzicht, künftige Investitionen, Kurzarbeit und Qualifizierungen teilnehmen wollen. Ziel sei eine Einigung zu Zukunftspaket und Entgelt noch vor Ende der Friedenspflicht am 28. April. Sollten die Arbeitgeber zu diesem «Moratorium für einen fairen Wandel» nicht bereit sein, werde die IG Metall doch noch eine Lohnforderung aufstellen und eine «konfliktäre» Tarifrunde starten, die dann halt entsprechend später zu einem Abschluss komme.

Von der SPD-Spitze in den Bank-Tower - Gabriel zur Deutschen Bank

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Bank holt den ehemaligen SPD-Chef und Ex-Vize-Kanzler Sigmar Gabriel in ihren Aufsichtsrat. Deutschlands größtes Geldhaus hat nach eigenen Angaben am Freitag einen Antrag zur Bestellung des 60-Jährigen beim Amtsgericht Frankfurt eingereicht. Gabriels Nominierung löste bei der Opposition Empörung aus. Die SPD, deren Parteichef Gabriel von 2009 bis 2017 war, äußerte sich ausdrücklich nicht zu der Personalie. Auch die Bundesregierung wollte das Aufsichtsratsmandat nicht kommentieren. Wechsel früherer Spitzenpolitiker in die Wirtschaft sorgen regelmäßig für Kritik. Zustimmung kam aus dem Gewerkschaftslager, das grundsätzlich in Aufsichtsräten deutscher Unternehmen vertreten ist. Die Deutsche Bank baut gerade radikal um. Bis 2022 sollen rund 18.000 Stellen gestrichen werden.

Kreise: Bayer könnte im Glyphosat-Streit 10 Milliarden Dollar zahlen

NEW YORK (dpa) - Spekulationen über einen nahenden Milliardenvergleich im Glyphosatstreit haben den Aktienkurs des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer beflügelt. Mit einem Kursplus von mehr als 3 Prozent gehörte das Unternehmen am Freitagvormittag zu den größten Gewinnern im Dax. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Donnerstagabend unter Berufung auf mit den Vergleichsverhandlungen vertraute Personen berichtet, dass der Leverkusener Konzern den seit Jahren schwelenden Streit um angebliche Krebsgefahren von Unkrautvernichtern mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA möglicherweise für zehn Milliarden Euro beilegen könne. Ein Bayer-Sprecher wollte sich nicht zu dem genannten Volumen äußern. Er betonte gegenüber der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX aber, dass die Mediation «gewissenhaft und zielorientiert» fortgesetzt werde.

Anprobe läuft: Neuer Look für Lokführer und Zugbegleiter der Bahn

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mehr Auswahl, moderner Schnitt und andere Farben: Die Deutsche Bahn kleidet derzeit ihre Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt neu ein. Nach zwei Testläufen steht insgesamt 43 000 Zugbegleitern, Servicemitarbeitern, Lokführern und Busfahrern eine Auswahl an bis zu 80 Teilen in Blau und Weinrot zur Verfügung, wie das Unternehmen mitteilte. Bisher war das Bahnpersonal an blauen Uniformen mit knallroten Details zu erkennen. Der Entwurf stammt von Designer Guido Maria Kretschmer, bekannt durch die Vox-Sendung «Shopping Queen». Die Mitarbeiter können die neue Kleidung seit Januar anprobieren und bestellen, dann beginnt die Produktion und Auslieferung. Das dunklere Rot im Ton «burgundy» solle sympathischer und moderner wirken und den Mitarbeitern mehr Kombinationsmöglichkeiten bieten, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler der Deutschen Presse-Agentur.

Dax hält Rekordhoch im Blick

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax ist am Freitag auf Erholungskurs gegangen und hat damit wieder das Rekordhoch vom Mittwoch bei 13.640 Punkten ins Visier genommen. Der deutsche Leitindex zog bis zum frühen Nachmittag um 1,52 Prozent auf 13.591,54 Punkte an, nachdem die Anleger am Vortag noch weiter in die Defensive gegangen waren. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,18 Prozent auf 28.817,23 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag 1,33 Prozent im Plus. Die Kurse deutscher Bundesanleihen stiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,30 Prozent am Vortag auf minus 0,33 Prozent. Der Eurokurs gab leicht nach und kostete zuletzt 1,1037 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1091 (Mittwoch: 1,1088) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9016 (0,9019) Euro.