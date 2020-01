Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

Siemens will bis Montag über Auftrag für Kohlebergwerk entscheiden

BERLIN (dpa) - Siemens will angesichts von Protesten bis Montag über die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien entscheiden. «Es ist klar dass diese Entscheidung nicht einfach ist», sagte Konzernchef Joe Kaeser am Freitag in Berlin nach einem Gespräch mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Es gebe unterschiedliche Interessenlagen - von Aktionären, Kunden und auch der Gesellschaft, sagte Kaeser. Fridays for Future fordert von Siemens, auf das Geschäft zu verzichten. Zudem bot Kaeser Neubauer einen Sitz in einem Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy an. Ob es der Aufsichtsrat oder ein anderes Gremium sei, könne Neubauer selbst entscheiden, sagte er.

Bahncards 50 und 25 werden billiger

BERLIN (dpa) - Verbraucher müssen künftig zehn Prozent weniger für eine Bahncard 50 oder eine Bahncard 25 zahlen. Die im Klimapaket der Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung soll auch für diese Rabatt-Karten der Deutschen Bahn gelten. Dem haben nach dpa-Informationen die obersten Finanzbehörden der Länder zugestimmt. Ein entsprechendes Schreiben des Bundesfinanzministeriums liegt der Deuschen Presse-Agentur vor. Der günstigere Preis gilt für alle Bahncards mit Gültigkeit ab dem 1. Februar.

Fortschritte bei Ladenetz für E-Autos

BERLIN (dpa) - In Deutschland gibt es deutliche Fortschritte beim Aufbau von Ladepunkten für Elektroautos - aber noch große regionale Unterschiede. Während in Großstädten und Ballungsräumen inzwischen vergleichsweise viele Ladestationen zu finden sind, bestehen auf dem Land noch viele «weiße Flecken». Das geht aus einer Auswertung des Energieverbandes BDEW hervor, die am Freitag vorgelegt wurde. Der Verband sieht insgesamt eine «Dynamik» beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit mit Stand Ende 2019 rund 24.000 öffentliche Ladepunkte - das sind fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

Studie: Bundesbürger machten 2019 häufiger und teurer Urlaub

STUTTGART (dpa) - Ungeachtet der aufgeladenen Klimadebatte ist die Reiselust der Bundesbürger ungebrochen. Im abgelaufenen Jahr urlaubten die Deutschen einer neuen Studie zufolge häufiger und teurer als noch 2018. Nach Berechnungen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) stieg die Zahl der Urlaubstrips mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen im Vorjahresvergleich leicht auf geschätzt 71 Millionen, auch die Gesamtausgaben für die Touren der Bundesbürger legten um drei Prozent auf rund 73 Milliarden Euro zu. Gut drei Viertel der Bundesbürger hätten 2019 mindestens einen Urlaub gemacht, sagte Studienautor Martin Lohmann am Freitag in Stuttgart.

VW federt China-Schwäche mit SUVs ab

PEKING/HANNOVER (dpa) - Dank einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Stadtgeländewagen (SUVs) hat Volkswagen im vergangenen Jahr in China trotz der allgemeinen Marktschwäche im Land zugelegt. Insgesamt wurden von der Kernmarke VW inklusive der neuen Billigmarke Jetta 3,16 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert - 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies teilte der Dax-Konzern am Freitag in Peking mit. Laut Daten des Branchenverbands PCA (Passenger Car Association) ist hingegen der zuvor jahrzehntelang nur nach oben zeigende Gesamtmarkt für Pkw in China 2019 zum zweiten Mal nacheinander geschrumpft.

Handel warnt vor sterbenden Innenstädten

BERLIN (dpa) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht durch die sinkenden Kundenzahlen in vielen Einkaufsstraßen ganze Innenstädte in Deutschland in Gefahr. Die Lage für viele mittelständische Handelsunternehmen und zahlreiche Innenstädte in der Bundesrepublik werde immer schwieriger, warnte der HDE-Hauptgeschäftsführer, Stefan Genth, in einem Brandbrief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Dies könne Folgen weit über den Handel hinaus haben. «Wo der Handel stirbt, sterben Stadtzentren und Dorfgemeinschaften», warnte Genth in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die «Neue Osnabrücker Zeitung» darüber berichtet.

Lufthansa streicht Flüge nach Teheran bis einschließlich 20. Januar

FRANKFURT/TEHERAN (dpa) - Die Lufthansa und ihre Konzerntöchter fliegen nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine bis einschließlich 20. Januar nicht in die iranische Hauptstadt Teheran. Dies sei «aufgrund der unklaren Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran» so entschieden worden, teilte Deutschlands größte Fluggesellschaft am Freitag in Frankfurt mit. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Behörden werde die Sicherheitslage für den Flughafen Teheran sowie den gesamten iranischen Luftraum weiterhin bewertet. «Sobald uns Detailinformationen vorliegen, werden wir entscheiden, ob bzw. ab wann unsere Iran-Flüge wieder durchgeführt werden können.»

Bund zahlte 87 Millionen Euro als Kaufpreis für Toll Collect

BERLIN (dpa) - Für die Übernahme des Lkw-Mautbetreibers Toll Collect hat der Bund rund 87 Millionen Euro als Kaufpreis gezahlt. Wie die Deutsche Presse-Agentur vom Bundesverkehrsministerium erfuhr, wurde die Summe inzwischen von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt und aus dem Haushalt 2019 beglichen. Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) hatte sich vor einem Jahr für die Verstaatlichung des Unternehmens entschieden, das die Lkw-Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen betreibt. Der Kaufpreis war zunächst nicht genannt worden.

Telefónica hinkt bei 4G-Versorgung deutlich hinterher

BONN (dpa) - Beim Ausbau des Mobilfunknetzes 4G (LTE) kommen die Betreiber unterschiedlich gut voran - und erfüllen dabei nicht alle vom Bund festgelegten Vorgaben. Vor allem bei Telefónica gibt es nach eigenen Angaben noch große Lücken, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht, die diese am Freitag veröffentlicht hat. Die drei großen Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica mussten der für die Aufsicht zuständigen Behörde zu Jahresbeginn melden, wie viel Prozent der deutschen Haushalte sie mit dem schnellen LTE-Standard versorgen können. Bundesweit melden die Telekom und Vodafone jeweils mehr als 98 Prozent, Telefónica (O2) hingegen nur gut 84 Prozent.

Dax noch Stück von Rekordhoch entfernt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Freitag einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Rekordhoch gemacht. Die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran stützt den Markt weiter. Zeitweise fehlten dem Leitindex nur etwa 50 Punkte zur Bestmarke von 13 596 Zählern, die vom Januar 2018 datiert. Zuletzt notierte der Dax dann noch mit 0,12 Prozent im Plus bei 13 510,94 Punkten. Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen am Freitag etwas. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,25 Prozent am Vortag auf minus 0,24 Prozent. Der Euro legte am Freitag nach Bekanntgabe des US-Jobberichts ein wenig zu. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1107 US-Dollar.