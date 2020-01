Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.20

Ausreisesperre gegen Ex-Automanager Ghosn - Japan verurteilt Wutrede

TOKIO/BEIRUT (dpa) - Nach seiner spektakulären Flucht aus Japan ist der Ex-Automanager Carlos Ghosn im Libanon zwar ein freier Mann, darf das Land aber vorerst nicht verlassen. Die dortigen Behörden verhängten gegen den 65-Jährigen eine Ausreisesperre und nahmen ihm seinen französischen Pass ab, wie es am Donnerstag aus Justizkreisen in der Hauptstadt Beirut hieß. Ghosn dürfte das zunächst nicht weiter stören, da er wegen eines Fahndungsersuchens der internationalen Polizeibehörde Interpol ohnehin kaum in andere Länder reisen könnte. Japan verlangt vom Libanon, ihn zu verhaften und auszuliefern.

Streit um Lieferung für Kohlebergwerk: Kaeser trifft Klimaaktivistin

MÜNCHEN (dpa) - In der Debatte um die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien trifft Siemens-Chef Joe Kaeser am Freitag die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer zu einem Gespräch. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland soll es in Berlin stattfinden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte noch diese Woche eine Entscheidung über die Lieferung fallen. Der indische Industriekonzern Adani will in Australien eines der größten Kohlebergwerke der Welt errichten. Siemens nennt das Volumen seines Auftrags nicht, in Kreisen ist von rund 20 Millionen Euro die Rede.

Trüber November für Deutschlands Exporteure

WIESBADEN (dpa) - Globale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltkonjunktur haben die deutsche Exportbilanz zum Jahresausklang 2019 belastet. Im November lieferten die Unternehmen Waren im Wert von 112,9 Milliarden Euro ins Ausland, das waren 2,9 Prozent weniger als im November 2018, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Einfuhren verringerten sich um 1,6 Prozent auf 94,6 Milliarden Euro. Auch im laufenden Jahr erwartet die deutsche Wirtschaft zunächst keine rasche Besserung. Die Aussichten haben sich aktuell sogar verdüstert.

Thermomix-Urteil: Vorwerk musste nicht über Modellwechsel informieren

WUPPERTAL (dpa) - Der Hausgerätehersteller Vorwerk war nach einem Urteil des Landgerichts Wuppertal nicht verpflichtet, seine Kunden lange im Voraus von dem geplanten Modellwechsel bei dem Luxusküchengerät Thermomix zu informieren. Die Wuppertaler Richter wiesen am Donnerstag die Klage einer Thermomix-Käuferin aus Kaiserslautern endgültig ab, die nach der überraschenden Präsentation des neuen Thermomix TM6 im vergangenen Frühjahr ihr wenige Wochen zuvor gekauftes Vorgängermodell zurückgeben wollte.

Dritte Anklage wegen Steuerhinterziehung bei «Cum-Ex»-Aktiendeals

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Frankfurter Justiz treibt die strafrechtliche Aufarbeitung von «Cum-Ex»-Aktiendeals zu Lasten der Staatskasse voran. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung gegen sieben Beschuldigte erhoben. Ein Sprecher der Behörde bestätigte am Donnerstag auf Nachfrage entsprechende Informationen der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag). Die Anklage ist die dritte im Zusammenhang mit «Cum-Ex»-Geschäften. Dabei nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, um den Staat über Jahre hinweg um Geld zu prellen.

Euler Hermes erwartet weltweite Pleitewelle

HAMBURG (dpa) - Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet in diesem Jahr mit einer weltweiten Zunahme der Insolvenzen um rund sechs Prozent. Das wäre der vierte Anstieg in Folge, teilte die deutsche Regionalorganisation des weltweiten Konzerns am Donnerstag in Hamburg mit. Gegenüber dem Vorjahr mit neun Prozent mehr Insolvenzen habe sich der Anstieg zwar etwas verlangsamt, dafür sei er jedoch fast überall zu beobachten. Die Ursachen sieht die Allianz-Tochter in der Konjunkturschwäche, vor allem in den Industriestaaten.

Dax nähert sich seinem Rekordhoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Donnerstag weiter von den Sorgen um den US-Konflikt mit dem Iran gelöst. Am Nachmittag rückte der Dax um 1,19 Prozent auf 13.479,28 Punkte vor. Damit fehlen ihm nur noch etwas mehr als 100 Punkte zu Bestmarke von 13.596 Zählern aus dem Januar 2018. Die Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten scheint zunächst gebannt. Andere Indizes folgten dem Dax am Donnerstag nach oben. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,52 Prozent auf 28.526,57 Punkte, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte um 0,59 Prozent auf 3.794,76 Zähler zu. In New York steuert der Dow Jones Industrial mit einer Annäherung an die 29.000 Punkte auf einen neuen Rekord zu.