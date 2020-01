Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.20

Mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

NÜRNBERG (dpa) - Die Zeit der Beschäftigungsrekorde ist vorerst vorbei. Die schwache Konjunktur lässt die Arbeitslosigkeit zum Jahresende so stark steigen wie lange nicht mehr. Doch zu einem viel größeren Problem werden 2020 die fehlenden Arbeitskräfte. «Unsere Wachstumsbremse ist das Erwerbspersonenpotenzial», sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Freitag in Nürnberg. Dieses steige so gut wie gar nicht mehr. 2019 war nach Angaben von Scheele das Jahr, in dem die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt so gering war wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Doch: «Im Jahresverlauf trübte sich die Lage ein», sagte Scheele. Im Dezember erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen zum Vormonat um 47.000 auf 2,227 Millionen, die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 4,9 Prozent.

Spannungen zwischen USA und Iran setzen Finanzmärkte unter Druck

BAGDAD/FRANKFURT (dpa) - Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die gefährliche Eskalation in der Golfregion insgesamt lösen an den Finanzmärkten weltweit Unruhe aus. Die USA hatten bei einem Luftangriff im Irak den hochrangigen iranischen Kommandeur Ghassem Soleimani getötet. Iran und die schiitschen Milizen im Irak drohten mit Vergeltung. Der irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verurteilte den Raketenangriff, Israel befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Anleger sind in Sorge, beim Ölpreis gibt es Aufschläge, die «Antikrisen-Währung» Gold ist gefragt. Für Aktien von Airlines ging es steil bergab.

Inflation in Deutschland schwächt sich 2019 ab

WIESBADEN (dpa) - Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich 2019 verlangsamt. Im Schnitt lag die Inflationsrate im vergangenen Jahr bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Für 2018 hatte die Wiesbadener Behörde noch eine Teuerungsrate von 1,8 Prozent errechnet. Im Dezember 2019 stiegen die Verbraucherpreise um 1,5 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. Zum Jahresende dämpften etwas günstigere Energie- und Kraftstoffpreise die Inflation, während sich etwa Nahrungsmittel und Mieten spürbar verteuerten. Mit der vorläufigen Rate von 1,4 Prozent liegt die Inflation unter der Prognose der Wirtschaftsweisen, die einen Anstieg um 1,5 Prozent vorhergesagt hatten. Die endgültigen Berechnungen legt das Statistische Bundesamt am 16. Januar vor.

Euro-Staaten wollen weiter Münzen im Milliardenwert produzieren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Trotz bargeldloser Bezahlmöglichkeiten mit Karte oder Smartphone wollen die Euroländer auch 2020 Euromünzen in großem Stil in Umlauf bringen. Die Europäische Zentralbank (EZB) genehmigte wie schon im Vorjahr die Herstellung von Geldstücken im Gesamtvolumen von rund 2,1 Milliarden Euro einschließlich Sammlermünzen. Die meisten Geldstücke will auch 2020 Deutschland produzieren. Auf 621 Millionen Euro beläuft sich in Europas größter Volkswirtschaft das Volumen, davon 209 Millionen Euro für Sammler. Die EZB legt jährlich anhand des von den 19 Euroländern gemeldeten Bedarfs eine Obergrenze für das Gesamtvolumen der Münzen fest. In diesem Rahmen können die Länder dann die Geldstücke prägen lassen.

Weil: Dauer der VW-Vergleichsgespräche «völlig offen»

HANNOVER (dpa) - Mit Blick auf mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselkunden von Volkswagen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil die Verhandlungen über einen Vergleich begrüßt. Zum Zeitplan äußerte sich der SPD-Politiker, der als Ministerpräsident seit 2013 auch im Aufsichtsrat von VW sitzt, aber zurückhaltend. «Die Gespräche beginnen gerade erst, noch ist völlig offen, wie lange sie dauern werden und zu welchem Ergebnis sie kommen», sagte Weil am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass sie im Musterverfahren am Braunschweiger Oberlandesgericht über einen Vergleich sprechen. Die Kläger hoffen nach dem VW-Abgasskandal vor allem wegen eines Wertverlusts ihrer Autos auf Schadenersatz.

Verbraucherschützer: Nutri-Score nicht nur für «Paradebeispiele»

Die Verbraucherzentralen fordern eine breite Nutzung des künftigen Nährwertlogos Nutri-Score auf Lebensmittelpackungen. Es sei zu begrüßen, dass einzelne Hersteller und Supermarktketten mit gutem Beispiel vorangehen, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Es wäre aber nicht im Sinne des Erfinders, wenn vor allem Produkte mit günstiger Ernährungsbilanz mit dem freiwilligen Logo gekennzeichnet würden. «Ich muss schon wissen, wo ist zu viel Salz, zu viel Fett, zu viel Zucker drin - und nicht nur, was die Paradebeispiele sind.» Müller rief Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) auf, sich in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 für eine europaweit verbindliche Kennzeichnung stark zu machen.

Boeings Krise um 737-Max-Modell bremst Ryanair

BERLIN (dpa) - Die schwere Krise des Flugzeugbauers Boeing mit seinem Mittelstreckenjet Boeing 737 Max belastet weiterhin auch Europas größten Billigflieger Ryanair. «Wir haben eine Schwierigkeit - und die hat drei Buchstaben», sagte Unternehmenschef Michael O'Leary der «Wirtschaftswoche». Die irische Airline hätte bis zum kommenden Sommer 58 Maschinen bekommen sollen. «Dann ging das runter auf 30, dann 20, dann zehn und zuletzt vielleicht nur fünf. Eventuell bekommen wir die ersten Jets auch erst im Oktober 2020.» Ryanair hatte 135 Exemplare des Mittelstreckenjets bestellt, doch nach zwei Abstürzen mit zusammen 346 Todesopfern bei anderen Fluggesellschaften darf der US-Konzern den Typ nicht mehr ausliefern. Schon gelieferte Jets dürfen weltweit nicht mehr abheben. Ryanair rechnet wegen des Flugverbots im kommenden Sommer mit weniger Passagieren.

US-Angriff ängstigt Anleger - Dax knickt ein

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eine deutlich zugespitzte geopolitische Lage im Nahen Osten hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag weit ins Minus befördert. Der Dax verlor zeitweise bis zu 2 Prozent an Wert und notierte zuletzt 1,30 Prozent tiefer bei 13.212,25 Punkten. Für die zu Ende gehende Woche zeichnet sich damit ein Dax-Verlust von rund 1,3 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Freitagnachmittag um 0,73 Prozent auf 28.398,57 Punkte. In Europa verlor der EuroStoxx 50 zuletzt rund 0,7 Prozent. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1146 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1193 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8934 Euro gekostet.