Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.19

Gewerkschaft will über Streiks bei Lufthansa informieren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Kabinengewerkschaft Ufo will an diesem Freitag über die konkreten Streikpläne bei der Lufthansa informieren. Zuvor hatte die Gewerkschaft lediglich bestätigt, dass es Streiks noch in diesem Jahr geben werde. Ufo möchte um 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Gewerkschaft über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Auch soll es dann Informationen geben, welche Teile des Konzerns bestreikt werden sollen. Die Gewerkschaft hatte ihren Mitgliedern am Donnerstagabend mitgeteilt, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben.

Deutsche Wirtschaft erwartet herausforderndes Jahr 2020

BERLIN/FRANKFURT (dpa) - Nach einem Jahr geprägt von Konjunkturabkühlung und globalen Handelskonflikten erwartet die deutsche Wirtschaft auch 2020 keine durchgreifende Trendwende. Die Aussichten sind gedämpft. Allerdings dominiert nicht überall Pessimismus. Nach Einschätzung von Industriepräsident Dieter Kempf bleibt die Lage für die Industrie schwierig. «Wir befinden uns im Abschwung, eine Bodenbildung ist noch nicht in Sicht», sagte Kempf der Deutschen Presse-Agentur. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte, zwar habe sich die Stimmung zuletzt wieder leicht verbessert. «Aber die konkreten Rückmeldungen aus vielen Unternehmen ergeben weiterhin vor allem den Rückschluss: 2020 wird für die deutsche Wirtschaft ein herausforderndes Jahr.» Die Exportunternehmen erwarten «ein Jahr des Übergangs, das - wenn alles gut geht - etwas besser als das aktuelle wird», sagte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA.

Verbraucher zahlen mehr als eine Milliarde für Sekt und Champagner

DÜSSELDORF (dpa) - Für Champagner, Sekt und Prosecco greifen die Verbraucher in Deutschland tief in die Tasche. In den vergangenen zwölf Monaten kauften sie allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten rund 324 Millionen Flaschen Schaumwein und gaben dafür rund 1,25 Milliarden Euro aus, wie aus einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervorgeht. Am größten war die Nachfrage nach Sekt, Champagner und Co. zu Weihnachten und Silvester.

Air Berlin räumt knapp zweieinhalb Jahre nach Pleite alte Zentrale

BERLIN (dpa) - Fast zweieinhalb Jahre nach der Pleite von Air Berlin räumt das Unternehmen seine alte Konzernzentrale. Die verbliebene Air-Berlin-Mannschaft mit knapp 30 Beschäftigten müsse zum Jahreswechsel aus dem Gebäude am Saatwinkler Damm in neue Räumlichkeiten umziehen, sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther der Deutschen Presse-Agentur. Das sei ein emotionaler Moment. Der Vermieter wolle den Komplex sanieren. Bereits seit einiger Zeit sitze das Team auf einer halben Etage auf einer Baustelle, sagte Flöther.

Ökonom Felbermayr für regionales Strompreis-Modell

KIEL (dpa) - Der Ökonom Gabriel Felbermayr hat ein regionales Strompreismodell zur Beschleunigung der Energiewende ins Spiel gebracht. «Bislang gibt es für süddeutsche Bundesländer schlicht keinen ökonomischen Anreiz, den Netzausbau voranzubringen», sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Die Etablierung regionaler Strombörsen könne spürbar niedrigere Preise für Windstrom bewirken und ihn damit wettbewerbsfähiger machen. Derzeit mache es ökonomisch für den Süden Deutschlands wenig Sinn, Ökostrom aus den windstarken norddeutschen Küstenländern zu importieren, sagte Felbermayr.

Russland und Ukraine arbeiten immer noch an Gastransitvertrag

MOSKAU (dpa) - Russland und die Ukraine arbeiten nach ihrer Grundsatzeinigung auf den künftigen Gastransit zur Versorgung Europas noch immer an dem konkreten Vertragswerk. Die abschließenden Gespräche zwischen dem russischen Staatskonzern Gazprom und dem ukrainischen Energieversorger Naftogaz gingen auch am Freitag in Wien weiter. Das teilte Gazprom mit. Die Gespräche hatten am Donnerstag begonnen. Es war unklar, wann genau der Vertrag unterzeichnet werden soll. Die Zeit drängt, weil der aktuelle Zehn-Jahres-Vertrag am Dienstag (31.12.2019) ausläuft.

Dax steigt in ruhigem Handel - MDax wieder auf Rekordhoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am ersten Handelstag nach der Weihnachtspause zugelegt. In einem ruhigen Börsenumfeld notierte der Dax seit dem Morgen ausnahmslos in der Gewinnzone. Zuletzt belief sich der Gewinn auf 0,48 Prozent, was einem Anstieg auf 13.364,08 Punkte entsprach. Auch die Rekordjagd des MDax setzte sich mit einer neuen Bestmarke fort, von der sich der Index der mittleren Werte aber rasch wieder entfernte. Zuletzt notierte das Börsenbarometer noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 28.577,16 Punkten. In Europa notierte der EuroStoxx 50 mit 0,36 Prozent im Plus bei 3.789,27 Punkten, nachdem er bereits in am Morgen auf das höchste Niveau seit April 2015 geklettert war. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von zuletzt minus 0,25 Prozent am Montag auf minus 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 143,999 Punkte.