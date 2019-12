Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.19

Fachkräftemangel wird zur Wachstumsbremse 2020

NÜRNBERG (dpa) - Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit hält den Mangel an geeignetem Personal für den größten Bremsklotz der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr. Der Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt werde die entscheidende Wachstumsbremse sein, sagte Detlef Scheele der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit nicht größer wird.» Das Hauptproblem im nächsten Jahr werde sein, dass es zum ersten Mal zweifelsfrei keinen Zuwachs bei der erwerbstätigen Bevölkerung mehr geben werde. Auf die Arbeitslosigkeit in Zeiten schwächelnder Konjunktur wirke sich dies allerdings positiv aus. «Arbeitgeber überlegen sich lange, ob sie jemandem kündigen», sagte Scheele.

Weniger Hering und Dorsch - Fischer suchen neue Strategien

CUXHAVEN/FREEST (dpa) - In der Ostsee dürfen 2020 erneut weniger Hering und Dorsch gefangen werden. Die Einschränkung bei ihren wichtigsten Fischarten zwingt die Fischer zu veränderten Strategien. «Bisher haben wir beim Hering auf eine kurze, konzentrierte Saison gesetzt», sagte der Vize-Vorsitzende des Verbandes der Kutter- und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommerns, Michael Schütt. «Jetzt werden wir die Saison so weit strecken wie möglich, von Januar bis Mai.» Wegen der geringen Mengen würden Großabnehmer wegbrechen. Es müsse mehr Fisch regional, am besten gleich von Bord, verkauft werden.

Russland sucht Ersatzlösung nach Baustopp für Nord Stream 2

MOSKAU (dpa) - Russland sucht nach dem Stopp der Bauarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 2 zur Fertigstellung der letzten 160 Kilometer nach einem Spezialschiff für die Verlegung der Röhren. Am ehesten sei es wohl möglich, die «Akademik Tscherski» aus dem äußersten Osten Russlands in die Ostsee zu bringen, berichtete die Staatszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Dienstag. Das Schiff könne erst in einem Monat dort sein. US-Sanktionen hatten zu einem Stopp der Bauarbeiten geführt. Die Leitung kostet fast zehn Milliarden Euro.

Senator: Steuereinnahmen von Onlinehändlern aus China steigen

BERLIN (dpa) - Der deutsche Fiskus hat 2019 deutlich mehr Steuern aus dem Internet-Verkauf von Produkten chinesischer Unternehmen kassiert. Das bundesweit zuständige Finanzamt Berlin-Neukölln verzeichnete bei den Umsatzsteuereinnahmen von Onlinehändlern aus der Volksrepublik China sowie Hongkong, Macao und Taiwan «einen Anstieg von 34 Millionen Euro im Jahr 2017 auf rund 200 Millionen Euro in diesem Jahr», sagte der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) der «Wirtschaftswoche». Er sprach von «einem sensationellen Ergebnis im schwierigen Kampf für mehr Steuerehrlichkeit».

Beginn von Gasförderung Israels in letzter Minute verschoben

TEL AVIV (dpa) - Der geplante Beginn der Förderung von Erdgas auf Israels größtem Gasfeld im Mittelmeer ist am Dienstag in letzter Minute verschoben worden. Eine Sprecherin des israelischen Unternehmens Delek sagte, das Leviathan-Feld solle nun erst in einigen Tagen in Betrieb genommen werden. Das Umweltministerium hatte den Aufschub nach Medienberichten angeordnet. Die Betreiber des Gasfelds müssten zunächst sicherstellen, dass durch die Produktion keine Gesundheitsschäden für Bewohner der israelischen Küste zu befürchten seien, hieß es zur Begründung. Es war damit gerechnet worden, dass bei Produktionsbeginn auch Giftstoffe entweichen könnten.