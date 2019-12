Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.19

Trump will US-Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 unterschreiben

WASHINGTON/BERLIN (dpa) - Die US-Sanktionen gegen Baufirmen der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 sollen an diesem Samstag in Kraft treten. Nach Angaben des Weißen Hauses wollte US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift am Freitagabend (19.30 Ortszeit/1.30 MEZ am Samstag) unter ein entsprechendes Gesetz setzen. Die Verhandlungen über einen neuen Gastransit-Vertrag zwischen Russland und der Ukraine für Energielieferungen nach Europa gehen weiter. Mit einer Einigung sollen mögliche Engpässe abgewendet werden.

GfK: Verbraucher bleiben in Konsumlaune - Sorgen um Negativzinsen

NÜRNBERG (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland bleiben in Konsumlaune, auch wenn sich die Stimmung etwas eintrübt. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex prognostiziert der Nürnberger Marktforscher GfK für Januar einen Rückgang um 0,1 Punkte auf 9,6 Zähler. Im Vormonat war der Wert um 0,1 Zähler gestiegen. Als Grund nannte das Unternehmen neben Verunsicherungen durch Handelskonflikte insbesondere die Diskussion um Negativzinsen auch für Privatanleger.

Verdienste auch im dritten Quartal deutlich über der Teuerung

WIESBADEN (dpa) - Deutschlands Arbeitnehmer konnten sich auch im dritten Quartal dieses Jahres über deutlich gestiegene Einkommen freuen. Die Bruttolöhne lagen in dem Zeitraum 3,4 Prozent über dem Niveau ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Da gleichzeitig die Verbraucherpreise nur um 1,5 Prozent gestiegen waren, verblieb ein Reallohnzuwachs von 1,9 Prozent. Zuletzt waren die Reallöhne im Jahr 2013 leicht zurückgegangen.

Keine Streiks mehr: Tarifeinigung bei Galeria Karstadt Kaufhof

DÜSSELDORF (dpa) - Die Gefahr weiterer Streiks bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof vor Weihnachten und zwischen den Jahren ist gebannt. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi verständigten sich am Freitag auf einen Sanierungstarifvertrag für die knapp 26.000 Mitarbeiter, wie beide Seiten berichteten. Er soll in dem fusionierten Konzern eine einheitliche Tarifstruktur schaffen und die Sanierung erleichtern. Einbußen bringt der Tarifvertrag vor allem für die Kaufhof-Beschäftigten. Die bisher deutlich schlechter bezahlten Karstadt-Mitarbeiter können sich dagegen über etwas mehr Geld freuen.

Busse und Bahnen stoßen an Grenzen

BERLIN (dpa) - Der Kundenandrang bringt Busse und Bahnen in den deutschen Städten an die Belastungsgrenze. Im 22. Rekordjahr in Folge sind die Fahrgastzahlen 2019 kaum noch gestiegen. Hochgerechnet werden die Bürger in Deutschland etwa 10,41 Milliarden Fahrten in Bussen und Bahnen gemacht haben, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mitteilte. Das entspräche einem Anstieg von 0,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Die Fahrpreise stiegen nach Verbandsangaben durchschnittlich um 1,75 Prozent. Ein Einzelfahrschein im Stadtverkehr koste durchschnittlich 2,70 Euro.

Mehr Nachfrage bei Windstromauktion - Branche: noch keine Trendwende

BONN (dpa) - Für den nahezu zum Erliegen gekommenen Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland gibt es einen Lichtblick. Erstmals seit mehr als einem Jahr war bei einer Auktion für die EEG-Förderung die Nachfrage größer als das Angebot. Die Bundesnetzagentur hatte zum 1. Dezember eine Gesamtleistung von 500.000 Kilowatt Windstrom ausgeschrieben. Eingegangen seien 76 Gebote im Umfang von knapp 686.000 Kilowatt, teilte die Netzagentur am Freitag mit. Einen Zuschlag hätten 56 Projekte bekommen. Gefördert wird der Strom mit durchschnittlich 6,11 Cent pro Kilowattstunde aus dem EEG.

WEF-Gründer Schwab: Globalisierer haben es übertrieben

GENF (dpa) - Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sieht die Globalisierung heute kritisch. «Die Globalisierer haben es übertrieben», sagte Schwab (81) der Schweizer Zeitschrift «Bilanz» vor Eröffnung der 50. WEF-Konferenz in Davos im Januar. «Wir hätten den sozialen Faktoren und der Umwelt mehr Gewicht geben müssen.» Die Globalisierung habe lange eine moralische Rechtfertigung gehabt, weil sie deutlich mehr Gewinner als Verlierer hervorgebracht habe. «Heute ist dieses Argument aus zwei Gründen nicht mehr überzeugend: Erstens haben wir ein neues soziales Bewusstsein, vor allem in der jüngeren Generation. Und zweitens kann man heute keine Politik mehr verfolgen, bei der die Bürger zurückbleiben», so Schwab.

Dax nähert sich zum «Hexensabbat» wieder Rekordhoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am «Hexensabbat» moderat zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,58 Prozent im Plus bei 13.288,37 Punkten. Zuvor war das Börsenbarometer kurzzeitig zurück über die Marke von 13.300 Punkten geklettert. Bis zum Rekordhoch von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 fehlten damit weniger als 300 Zähler. Für den MDax ging es am Freitag zuletzt um 0,32 Prozent auf 28.408,05 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte im Verlauf bei 3778 Zählern auf den höchsten Stand seit April 2015.