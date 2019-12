Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.19

Landgericht durchkreuzt Ubers Geschäftsmodell in Deutschland

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Neue Schlappe für Uber in Deutschland: Ein Gericht hat dem Taxi-Konkurrenten untersagt, seine Fahrdienste nach dem bisherigen Verfahren zu vermitteln. Damit könnte Uber seinen zentralen Service in Deutschland einstellen müssen, wenn die US-Firma nicht schnell Änderungen an ihrem Geschäftsmodell vornimmt. Das Landgericht Frankfurt sieht in dem aktuellen Geschäftsmodell von Uber mehrere Wettbewerbsverstöße und gab deshalb am Donnerstag einer Unterlassungsklage der Vereinigung Taxi Deutschland statt.

Lufthansa und Verdi streiten über Streik in Großküchen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der angekündigte Verdi-Streik in den Lufthansa-Großküchen Frankfurt und München hat am Donnerstag aus juristischen Gründen zunächst nicht stattgefunden. Das Arbeitsgericht Frankfurt bestätigte am Donnerstag seine vorläufige Entscheidung vom Vortag, dass der Streikaufruf gegen die Friedenspflicht verstößt. Es erließ eine einstweilige Verfügung gegen den auf Donnerstag beschränkten Streikaufruf. Dagegen konnte Verdi noch Berufung beim Landesarbeitsgericht Hessen einlegen.

Viele Bürger halten Montagszustellung von Briefen für unwichtig

BONN (dpa) - Viele Bundesbürger legen keinen Wert auf die Montagszustellung von Briefen. Wie aus einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht, halten 41 Prozent der Befragten die Zustellung am Wochenbeginn für generell überflüssig oder ihnen ist sie egal. Nur ein gutes Viertel (27 Prozent) gab an, dass ihnen der Briefeinwurf an Montagen wichtig ist. Bisher muss die Deutsche Post an jedem Werktag Briefe austragen. Allerdings kommen an Montagen nur wenige Briefe an, weil Firmen und Behörden am Wochenende nichts verschicken. Das Bundeswirtschaftsministerium sitzt an einem Gesetz, das die Montags-Zustellpflicht kippen könnte.

Söder reagiert erleichtert auf Luxemburger Zwangshaft-Urteil

MÜNCHEN/LUXEMBURG (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erfreut auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Frage nach einer Zwangshaft für Politiker reagiert. «Gut, dass es jetzt geklärt und damit vom Tisch ist», sagte Söder am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Dem EuGH-Urteil zufolge kann Zwangshaft nur dann verhängt werden, wenn es im nationalen Recht eine Rechtsgrundlage dafür gibt - und davon geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seiner Beschlussvorlage an den EU-Gerichtshof nicht aus.

Daimler und BMW geben Carsharing-Dienst Share Now in Nordamerika auf

NEW YORK (dpa) - Daimler und BMW geben ihren mit großen Ambitionen gestarteten Carsharing-Dienst Share Now in Nordamerika und einigen europäischen Städten auf. Das im Februar aus den Marken Car2Go und Drive Now entstandene Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Autoriesen gab den Schritt am späten Mittwoch auf seiner Website bekannt. Die Entscheidung gilt demnach ab Ende Februar 2020. Grund für den Rückzug aus Nordamerika seien «extrem schwierige Realitäten». In den USA und Kanada war der Dienst zuletzt in New York City, Montreal, Seattle, Washington DC und Vancouver vertreten. Auch in London, Brüssel und Florenz gibt Share Now auf.

Dax leicht im Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat auch am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax notierte in einer vorweihnachtlich ruhigen Sitzung zuletzt 0,52 Prozent tiefer bei 13.153,00 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte trat mit plus 0,03 Prozent nahezu auf der Stelle bei 28.201,49 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,4 Prozent. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1120 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1115 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,31 Prozent am Vortag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,26 Prozent auf 143,85 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,25 Prozent auf 171,15 Punkte.