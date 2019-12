Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.19

Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler beschließen Mega-Fusion

PARIS/ROM (dpa) - Nach wochenlangen Verhandlungen haben die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler ihre Mega-Fusion beschlossen. Sie unterschrieben dazu eine entsprechende Vereinbarung, wie die Konzerne am Mittwoch mitteilten. Sie wollen den viertgrößten Autohersteller der Welt schmieden. Der neue Konzern setzt rund 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ab. Nur Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan sind größer. Der Zusammenschluss muss noch von Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Auch die Aktionäre müssen zustimmen. Die Fusion soll in den nächsten 12 bis 15 Monaten umgesetzt werden.

US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 - Kritik aus Berlin und Moskau

WASHINGTON/MOSKAU (dpa) - Auf den letzten Metern wollen die USA die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland durch die Ostsee nach Deutschland noch stoppen. Dazu verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz mit Sanktionen gegen die Leitung, bei dem nun nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump fehlt. Allerdings dürfte das Projekt, das rund zehn Milliarden Euro kostet, kaum noch aufzuhalten sein. Es ist kurz vor der Fertigstellung. Moskau sieht in den Sanktionen einen Versuch Washingtons, US-Energieinteressen zu verfolgen, um teureres Flüssiggas auf den EU-Markt zu bringen.

Verdi bestreikt Lufthansa-Küchen - Airline: Keine Flugausfälle

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bei der Lufthansa bleiben an diesem Donnerstag voraussichtlich die Küchen kalt. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zu einem 24-stündigen Streik an den Hauptstandorten München und Frankfurt aufgerufen. Lufthansa will trotz der Arbeitsniederlegungen an diesem Donnerstag ihr volles Programm fliegen. Allerdings könne auf innerdeutschen und Europa-Flügen voraussichtlich bis einschließlich Samstag keine Bordverpflegung angeboten werden, sagte ein Unternehmenssprecher in Frankfurt.

Weniger Kabeljau, mehr Makrele: Nordsee-Quoten für 2020

BRÜSSEL (dpa) - Deutsche Nordsee-Fischer müssen im kommenden Jahr mit deutlich niedrigeren Kabeljau- und Seelachs-Fangmengen auskommen. Nach einem Beschluss der EU-Fischereiminister ist beim Kabeljau eine Reduzierung der erlaubten Fangmenge um 50 Prozent vorgesehen. Auf Deutschland entfallen dann noch rund 1600 Tonnen. Beim Seelachs ist ein Minus von 15 Prozent geplant (rund 8.300 Tonnen). Der Makrelen-Fang kann hingegen deutlich ausgeweitet werden. Die Minister hoben die erlaubte Fangmenge hier um 41 Prozent an. Auf Deutschland entfallen dann rund 23 400 Tonnen. Die EU-Kommission sieht so Nachhaltigkeitsziele erreicht, Kritik kommt von Umweltschützern.

Kreise: Bahn möchte auch Bahncards billiger machen

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Bahn plant, im nächsten Jahr auch die Bahncards zehn Prozent günstiger anzubieten. Die Preissenkung bei Bahncard 50 und Bahncard 25 hänge aber davon ab, ob auch für sie die Mehrwertsteuer sinke, hieß es aus Konzernkreisen. Rund fünf Millionen Fahrgäste haben diese Rabattkarten im Portemonnaie. Damit erhalten sie beim Fahrkartenkauf einen Abschlag von der Hälfte beziehungsweise einem Viertel. Für die zweite Klasse kostet die Bahncard 50 derzeit 255 Euro pro Jahr, für die Bahncard 25 werden 62 Euro fällig. Die etwa 60.000 Inhaber einer Bahncard 100 kommen aller Voraussicht nach schon zum 1. Januar in den Genuss einer Preissenkung; hier ist die steuerrechtliche Lage klarer. Die Bahn hatte bereits angekündigt, zum 1. Januar die Fahrkartenpreise um zehn Prozent reduzieren zu wollen.

Steigender Ifo-Index macht Hoffnung - Volkswirte aber vorsichtig

MÜNCHEN (dpa) - Eine bessere Stimmung in der deutschen Wirtschaft macht Hoffnung auf eine stärkere Konjunktur. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima verbesserte sich im Dezember um 1,2 Punkte auf 96,3 Zähler. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr und der zweite Anstieg in Folge. «Die deutsche Wirtschaft geht zuversichtlicher ins neue Jahr», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die befragten Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch ihre Erwartungen für das kommende halbe Jahr besser.

Bauindustrie rechnet mit 300.000 neuen Wohnungen im laufenden Jahr

BERLIN (dpa) - Der Wohnungsbau bleibt der stärkste Wachstumstreiber der deutschen Bauindustrie: Für das laufende Jahr rechnen die beiden größten Branchenverbände mit rund 300.000 neuen Einheiten, wie der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) am Mittwoch in Berlin mitteilten. Das wären rund 13.000 Wohnungen mehr als noch im Jahr davor. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2021 jährlich rund 375.000 neue Wohnungen auf den Markt zu bringen, wäre damit allerdings erneut verfehlt. Für das kommende Jahr rechnet der HDB mit 310.000 neuen Wohnungen.

Dax dümpelt vor sich hin

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch am Mittwoch auf Tauchstation gegangen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,21 Prozent tiefer bei 13.259,53 Punkten. Der MDax fiel zuletzt um 0,21 Prozent auf 28.238,68 Zähler zurück. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte hingegen ein leichtes Plus von rund 0,1 Prozent. Der Eurokurs sank auf zuletzt 1,1114 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1162 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,30 Prozent am Vortag auf minus 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 144,22 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,12 Prozent auf 171,95 Punkte.