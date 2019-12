Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.19

Produktionsstopp: 737-Max-Debakel zwingt Boeing zu radikalem Schritt

CHICAGO (dpa) - Boeings Firmenparkplatz ist ein Symbol der Krise - nagelneue 737 Max Jets soweit das Auge reicht. Wegen Flugverboten, die nach zwei verheerenden Abstürzen verhängt wurden, können diese Maschinen seit Monaten nicht an Kunden ausgeliefert werden. Rund 400 Flugzeuge wurden auf Halde produziert und mussten zuletzt zwischengelagert werden. Nun zieht der Airbus-Rivale die Notbremse: Boeing stoppt angesichts der Ungewissheit um eine Wiederzulassung der Unglücksflieger vorübergehend die Fertigung. Eine drastische Maßnahme, die die US-Wirtschaft erheblich belasten dürfte. Vorstandschef Dennis Muilenburg hatte seit Juli wiederholt gewarnt, dass die 737-Produktion weiter gedrosselt oder ganz ausgesetzt werden könnte. Die 737 Max ist wegen zwei Abstürzen, bei denen Hunderte Menschen starben, seit Mitte März rund um den Globus mit Startverboten belegt.

Deutsche Post erhöht die Paketpreise

BONN (dpa) - Der größte deutsche Paketversender dreht an der Preisschraube. Die Deutsche Post DHL erhöht zum 1. Januar die Preise für Inlandssendungen im Schnitt um drei Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zuletzt hatten die Bonner 2017 Paketpreise angehoben, für einige Sendungsarten liegt die Erhöhung noch länger zurück. Der jetzige Schritt kam nicht überraschend. Denn die Branche ist zwar wegen des boomenden Online-Handels auf Wachstumskurs und es klingelt kräftig in den Kassen. Zugleich muss sie aber hohe Investitionen in moderne Fahrzeuge und Anlagen stemmen. Wettbewerber wie Hermes und DPD hatten bereits dieses Jahr ihre Preise erhöht.

MediaMarktSaturn will mit kleineren Läden und mehr Service punkten

DÜSSELDORF (dpa) - Kleinere Läden, ein schnellerer Online-Shop und mehr Serviceangebote von der Handy-Reparatur bis zur Einrichtung des neuen Computers: So will der schwächelnde Handelskonzern Ceconomy seine Elektronikketten Media Markt und Saturn wieder auf Erfolg trimmen. «Im Moment sind wir von der Profitabilität unserer Wettbewerber noch ein gutes Stück entfernt», sagte Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann am Dienstag bei der Vorstellung der Bilanz 2018/19 in Düsseldorf. Doch habe man in den vergangenen Monaten die Basis für einen Aufschwung gelegt. Die Neuausrichtung hat allerdings ihren Preis: Ceconomy will den Aktionären erneut keine Dividende zahlen. «Wir haben Grundlagen in Ordnung gebracht und erste Weichen für die Zukunft gestellt», sagte Düttmann.

Italienischer Senat billigt umstrittenes Haushaltsgesetz

ROM (dpa) - Der Senat in Italien hat als erste von zwei Parlamentskammern dem umstrittenen Haushaltsgesetz zugestimmt. An die Abstimmung am späten Montagabend hatte die Regierung die Vertrauensfrage geknüpft. 166 Senatoren stimmten für die Regierung, 128 dagegen, wie der Senat mitteilte. Das Gesetz muss nun noch vor Ende des Jahres von der Abgeordnetenkammer abgesegnet werden. Seit Wochen streitet die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten, die seit September im Amt ist, um den Haushalt für 2020. Geplant ist unter anderem eine Websteuer für Techfirmen, eine Plastiksteuer und eine Zuckersteuer. Auch ein stärkerer Kampf gegen Steuerhinterziehung soll Geld bringen. «Mit einer Regierung, die erst seit wenigen Monaten im Amt ist und die eine schwierige Situation geerbt hat, kann dieses Haushaltsgesetz als kleines Wunder gesehen werden», erklärte Finanzminister Roberto Gualtieri.

WEF-Studie: Gleichberechtigung in Deutschland verbessert sich

COLOGNY (dpa) - Mehr Frauen in der Politik, aber weiter zu wenige in der Wirtschaft: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat Deutschland unterm Strich Fortschritte bei der Gleichberechtigung bescheinigt. Zugleich forderte die Organisation in ihrer Studie «Global Gender Gap Report 2020» rasche Schritte, um die Geschlechterlücke bei Managementpositionen und Gehältern zu schließen. Im globalen Ranking legte Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze zu und ist nun Zehnter. Beim ersten Ranking 2006 stand die Bundesrepublik noch auf Platz 5. Insgesamt werde es beim aktuellen Tempo noch etwa ein Jahrhundert dauern, bis die Gleichberechtigung weltweit abgeschlossen ist, so das WEF. «Das ist ein Zeitrahmen, den wir in der globalisierten Welt einfach nicht akzeptieren können», schrieb WEF-Gründer Klaus Schwab.

Deutscher Aktienmarkt leicht im Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach der jüngsten Rekordjagd hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Dax notierte am Nachmittag zuletzt 0,72 Prozent tiefer bei 13.310,99 Punkten. Noch am Vortag hatte der deutsche Leitindex mit 13.425 Zählern den höchsten Stand seit Januar 2018 erreicht. Die Börsianer setzen aber weiterhin auf eine Jahresendrally und schielen bereits auf das bisherige Rekordhoch von 13.596 Punkten. Der MDax, der zu Wochenbeginn einen weiteren Rekordstand erreicht hatte, stagnierte am Dienstag zuletzt bei 28.255,35 Zählern. Auch europaweit lief der Handel nach den am Vortag erreichten Höchstständen eher verhalten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent abwärts. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1160 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1146 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,31 Prozent am Vortag auf minus 0,30 Prozent.