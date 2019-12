Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.19

Finanzministerium: Belegpflicht tritt zum 1. Januar in Kraft

BERLIN (dpa) - Händler müssen sich trotz Intervention von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf die Bonpflicht von Anfang kommenden Jahres an einstellen. «Es bleibt (...) dabei, dass zum 1. Januar diese Belegpflicht in Kraft treten wird», sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Der Handel habe mehr als drei Jahre Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Mit dem 2016 verabschiedeten Kassengesetz will die Regierung Steuerbetrug in Milliardenhöhe bekämpfen, der unter anderem mit manipulierten Ladenkassen begangen wird. Altmaier dringt auf Änderungen, damit nicht in jedem Fall Kassenbons ausgegeben werden müssen.

Unternehmen und Handwerk: Fachkräftemangel ist Geschäftsrisiko

BERLIN (dpa) - Unternehmen in Deutschland sehen den Fachkräftemangel als erhebliches Problem. In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) gaben 56 Prozent der Firmen dies als größtes Geschäftsrisiko an. Ein Drittel der Unternehmen hat bereits ausländische Fachkräfte aus der EU sowie aus Nicht-EU-Staaten eingestellt, wie aus der Umfrage weiter hervorgeht, die vor einem Spitzentreffen im Kanzleramt an diesem Montag vorgelegt wurde. Bundesregierung, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften wollten am Abend beraten, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken kann. Es tritt am 1. März 2020 in Kraft.

«S-Bahn» durch Deutschland - ICE sollen häufiger fahren

BERLIN (dpa) - Zwischen den größten deutschen Städten will die Deutsche Bahn deutlich mehr ICE und Intercitys fahren lassen. «Wir werden den Fernverkehr zwischen den großen Metropolen konsequent im Halbstundentakt fahren lassen», bekräftigte der Bahn-Vorstand für Personenverkehr, Berthold Huber. «Am Ende bedeutet das, dass wir den Fernverkehr ausbauen wollen zu einer metropolenverbindenden S-Bahn.» Den 30-Minuten-Takt für die großen Städte hatte die Bahn im Sommer in ihre neue Strategie «Starke Schiene» aufgenommen. Huber machte deutlich, dass aber noch einige Jahre vergehen, bis es so weit sei.

EU-Staaten verständigen sich auf Unterstützung für Ostseefischer

BRÜSSEL (dpa) - Ostseefischer, die wegen starker Fang-Einschränkungen ihr Boote stillegen, sollen nach dem Willen der EU-Fischereiminister auf finanzielle Unterstützung erhalten. Auf eine entsprechende Regelung verständigten sich die Minister am Montag in Brüssel. Das Europaparlament müsste den Plänen noch zustimmen. Die EU-Staaten hatten sich im Oktober angesichts stark bedrohter Bestände auf eine Reduzierung des Fischfangs in der westlichen Ostsee um 60 beziehungsweise 65 Prozent bei Dorsch und Hering verständigt. In der östlichen Ostsee darf Dorsch praktisch gar nicht mehr - nur noch als Beifang in geringen Mengen - gefangen werden.

Carsharing: Die größten Städte holen auf

BERLIN (dpa) - Carsharing boomt insbesondere in den größten deutschen Städten. München, Hamburg und Berlin haben in einem Ranking des Bundesverbands Carsharing deutliche Sprünge nach oben gemacht und belegen nun die Plätze zwei bis vier. Den Spitzenplatz verteidigt Karlsruhe, wie der Verband am Montag mitteilte. Hier kommen auf 1.000 Einwohner 3,23 Autos, in München sind es 2,13, in Hamburg 1,61 und in Berlin 1,60. In den drei größten Städten dominiert jeweils das stationsunabhängige Carsharing. Karlsruhe verdankt seine Position fast nur stationsbasierten Angeboten.

Dax nimmt Fahrt auf Richtung Rekordhoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich dank des US-chinesischen Handelsdeals und des Wahlsiegs von Großbritanniens Premier Boris Johnson erneut in Kauflaune gezeigt. Der Dax erklomm am Montagnachmittag sein Tageshoch bei 13.390 Punkten und notierte zuletzt 0,77 Prozent im Plus bei 13 384,84 Zählern. Der MDax als Indikator für die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg auf ein Rekordhoch von 28.165 Punkten und lag zuletzt 1,40 Prozent im Plus bei 28.163,17 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,95 Prozent nach oben.