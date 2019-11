Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.19

BGH: Wenigermiete.de darf für Mieter klagen

KARLSRUHE (dpa) - Angebote von Internet-Dienstleistern wie Wenigermiete.de zur Durchsetzung von Mieterrechten sind nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zulässig. Die im verhandelten Fall zwischen Mieter und Wenigermiete.de vereinbarte Abtretung ist wirksam, entschied der BGH am Mittwoch in Karlsruhe und verwies den Fall an das Landgericht Berlin zurück. Wenigermiete.de hat sich auf Streitigkeiten um Schönheitsreparaturen, Mietminderung oder zu hohe Mieten spezialisiert. Solche Portale haben keine Rechtsanwaltslizenz, sondern setzen Verbraucherrechte für Nutzer als Inkassounternehmen durch. Kosten entstehen für Mieter nur bei Erfolg.

Hildegard Müller soll Chefin des Autoverbandes VDA werden

BERLIN (dpa) - Die frühere CDU-Politikerin Hildegard Müller wird voraussichtlich neue Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Zwar steht ein offizieller Beschluss noch aus, es laufe aber auf Müller hinaus, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Industriekreisen. Die wichtigsten Vertreter der Autobranche hätten sich einmütig für die ehemalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt ausgesprochen. Die 52 Jahre alte Müller war zuletzt bis Oktober Netzchefin des Energiekonzerns Innogy. Davor stand sie an der Spitze des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Zuletzt war auch über den scheidenden EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) als Kandidat für den VDA-Chefposten spekuliert worden.

BMW kürzt die Erfolgsbeteiligung

MÜNCHEN (dpa) - Nach Audi hat sich auch BMW mit seinen Mitarbeitern auf ein Sparpaket geeinigt. Anders als der Konkurrent aus Ingolstadt kommen die Münchner dabei ohne weitreichenden Jobabbau aus, allerdings sinkt die Erfolgsbeteiligung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. «Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten, die andere gerade ergreifen, um ihre Kosten zu senken», sagte BMW-Chef Oliver Zipse. Nach der neuen Formel hätte ein typischer Bandarbeiter der Tarifstufe ERA 5 laut BMW für das vergangene Jahr nicht mehr 9.100, sondern 7.600 Euro bekommen.

EZB-Präsidentin Lagarde: Euro hält uns als Wirtschaftsraum zusammen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde bürgt künftig auch mit ihrem eigenen Namen für einen starken Euro. «Der Euro ist der Kitt, der uns als Wirtschaftsraum zusammenhält», sagte Europas oberste Währungshüterin am Mittwoch in Frankfurt. Lagarde hielt in Räumen der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Unterschrift fest, die künftig auf Euro-Banknoten gedruckt werden wird. Dabei unterzeichnete die seit dem 1. November amtierende Französin auch einen überdimensionierten 20-Euro-Schein. Die ersten Banknoten mit Lagardes Unterschrift werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 erhältlich sein.

US-Aufsicht dämpft Boeings Hoffnung auf rasche 737-Max-Zulassung

WASHINGTON (dpa) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA sieht keine Eile bei der von Boeing erhofften Wiederzulassung des Unglücksjets 737 Max, für den nach zwei Abstürzen Startverbote gelten. «Die FAA wird sich alle Zeit nehmen, die sie benötigt, um zu gewährleisten, dass das Flugzeug sicher ist», stellte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag (Ortszeit) in Washington klar. Die Überprüfung der 737 Max durch die FAA dauere an. Das Flugzeug werde nicht wieder zugelassen, bevor mehrere Runden gründlicher Tests abgeschlossen seien.

Umfrage: Für die Arbeit umziehen kommt für viele nicht in Frage

BERLIN (dpa) - Die meisten Erwerbstätigen in Deutschland würden einer Umfrage zufolge für den Beruf nicht umziehen. Knapp zwei von drei Berufstätigen schließen einen Ortswechsel aus, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für den Versicherer HDI ergab. Besonders sesshaft sind demnach die Sachsen, vergleichsweise flexibel Hessen und Hamburger. Am ehesten umgezogen wird für mehr Geld. Für jeden Zweiten wäre das ein Grund für einen beruflichen Ortswechsel. Erst danach folgen Beweggründe wie interessantere Aufgaben und bessere Arbeitsbedingungen.

Dax verliert an Kraft - MDax zollt Rekord Tribut

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat die 13.300-Punkte-Marke am Mittwoch nicht dauerhaft überwunden. Am Nachmittag notierte der Leitindex mit plus 0,31 Prozent auf 13.277,35 Punkten, nachdem er in der Spitze bis auf knapp 13.315 Punkte geklettert war. Mit minus 0,02 Prozent auf 27.537,05 Punkte zollte der MDax der mittelgroßen deutschen Börsentitel seinem am Vormittag markierten Rekordhoch bei fast 27.637 Zählern Tribut. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,21 Prozent.