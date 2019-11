Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.19

Audi streicht Tausende Stellen in Deutschland

INGOLSTADT (dpa) - Der Autobauer Audi streicht in Deutschland unter dem Strich 7.500 Stellen. Bis 2025 baut die VW-Tochter 9.500 Stellen ab, dafür sollen im Gegenzug 2.000 Jobs in Bereichen wie Elektromobilität und Digitalisierung neu entstehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das sei das Ergebnis einer Grundsatzvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Betriebsrat. Der Stellenabbau solle sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen, hieß es. Die Beschäftigungsgarantie für die verbleibenden Audi-Mitarbeiter in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm wird von 2025 bis 2029 verlängert.

GfK-Index: Konsumlaune hellt sich wieder auf

NÜRNBERG (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland gehen positiv gestimmt in die Vorweihnachtszeit. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex sagt das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK für Dezember einen leichten Anstieg um 0,1 Zähler auf 9,7 Punkte voraus. Im Vormonat war der Wert um 0,2 Zähler auf 9,6 Punkte zurückgegangen. Zwar sei das Konsumklima damit etwas schwächer als im gleichen Vorjahreszeitraum, doch vor allem die Konjunktur schätzten die Bürger deutlich positiver ein als noch vor einem Monat.

Bundesregierung rechnet mit termingerechter BER-Eröffnung

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung rechnet weiter mit einer Eröffnung des neuen Hauptstadt-Flughafens BER im Oktober 2020. Die technische Abnahme laufe, der termingerechte Start sei nicht gefährdet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen. Der Probebetrieb solle im April 2020 beginnen. Der «Tagesspiegel» hatte berichtet, Mängel an Sicherheitskabeln gefährdeten den Zeitplan für die geplante Inbetriebnahme des Airports im Oktober 2020. Der Fahrplan für diesen Termin werde «extrem eng», schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine vertrauliche Präsentation des TÜV Rheinland für den Aufsichtsrat.

Umfrage: Kunden benoten Deutsche Bahn nur mit «Befriedigend»

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Bahn schneidet nach einer Umfrage bei ihren Kunden nur mittelmäßig ab. Nach Angaben des Verkehrsclub Deutschland (VCD) geben die Fahrgäste dem bundeseigenen Unternehmen nur die Schulnote befriedigend (2,8). Besonders Verspätungen und die Fahrkartenpreise ziehen demnach die Bewertung nach unten. Gut schneidet die App der Bahn ab, auch bei den Themen Sicherheit und Klima kann das Unternehmen punkten, wie aus dem «VCD Bahntest» hervorgeht. Der Verein setzt sich für eine umwelt- und sozialverträgliche Mobilität ein.

Berliner Senat beschließt Mietendeckel

BERLIN (dpa) - Der Berliner Senat hat den geplanten Mietendeckel endgültig beschlossen - und bringt das bundesweit umstrittene Gesetz nun zur weiteren Beratung in das Abgeordnetenhaus ein. Das teilte Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag mit. Rot-Rot-Grün will die Mieten für 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre auf dem Stand von Mitte 2019 einfrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegen. In bestimmten Fällen sollen Mietsenkungen möglich sein.

Nestlé führt Nutri-Score ein - Start 2020 auch in Deutschland

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé führt den Nutri-Score in Deutschland und weiteren Ländern Europas ein. Das Unternehmen werde im ersten Halbjahr 2020 beginnen, die Nährwert-Ampel auf Lebensmittelverpackungen in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich und der Schweiz zu drucken, teilte Nestlé am Dienstag in Frankfurt mit. Der Konzern werde den Nutri-Score über den Zeitraum von zwei Jahren auf Produkten anbringen, die komplett zum Konzern gehörten sowie auf Frühstückscerealien der Gemeinschaftsfirma Cereal Partners Worldwide.

Haribo will mit Klassikern zurück in Erfolgsspur

DÜSSELDORF (dpa) - Nach einem herben Umsatzeinbruch im vergangenen Jahr will der Fruchtgummihersteller Haribo sich im Kampf um die Kunden wieder stärker auf seine Klassiker wie Goldbären oder Color-Rado stützen. «Wir haben unsere Top-Produkte wie den Goldbären aus den Augen verloren», sagte Andreas Patz, Sprecher der Geschäftsführung Deutschland, dem «Handelsblatt» (Dienstag). Seine Vorgänger hätten zu sehr auf Nischenprodukte wie zuckerreduzierte Fruchtgummis gesetzt.

Kartellamt prüft Kauf von Real-Standorten durch Edeka genauer

BONN (dpa) - Das Bundeskartellamt will die geplante Übernahme von 87 Standorten der Supermarktkette Real durch Deutschlands größten Lebensmittelhändler Edeka genauer unter die Lupe nehmen. Die Wettbewerbsbehörde kündigte am Dienstag eine vertiefte Prüfung des Erwerbs an. Es seien weitere Ermittlungen zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten erforderlich. Dafür haben die Kartellwächter nun bis zum 28. Februar 2020 Zeit.

Millionenklage von Autobahnbetreiber A1 mobil abgewiesen

CELLE (dpa) - Der Autobahnbetreiber A1 mobil bekommt nicht die geforderte Millionen-Nachzahlung vom Bund. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle wies am Dienstag in einem Berufungsverfahren eine entsprechende Klage des Unternehmens zurück. A1 mobil betreibt einen Abschnitt der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen und hatte von der Bundesrepublik 778 Millionen Euro an nachträglicher Vergütung verlangt, weil die Einkünfte aus Mauteinnahmen wegen eines geringeren Verkehrsaufkommens niedriger ausgefallen waren als erwartet.

Dax kaum verändert - Immobilienwerte gefragt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bei den Aktien im Dax hat sich am Dienstag auf hohem Niveau nur wenig getan. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,09 Prozent tiefer auf 13.234,00 Punkten. Damit bleibt er in der Spanne zwischen knapp 13.200 und 13.300 Punkten, in der er sich seit Wochenanfang bewegt. Von Nachrichten positiv bewegt waren am deutschen Aktienmarkt am Dienstag einige Papiere aus dem Immobiliensektor. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite auf minus 0,36 Prozent von minus 0,35 Prozent am Vortag.Der Euro legte mit zuletzt 1,1023 US-Dollar etwas zu.