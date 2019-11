Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

Bundeskabinett bringt Plastiktüten-Verbot auf den Weg

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung hat ein Verbot von Plastiktüten auf den Weg gebracht. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch den Gesetzentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze, in dem es um die typischen Tüten geht, die man im Supermarkt oder anderen Geschäften beim Bezahlen bekommt und die in aller Regel inzwischen etwas kosten. Es handelt sich nicht um Müllbeutel oder andere, die nicht zur Verpackung gedacht sind. Auch sogenannte bio-basierte und bio-abbaubare Tüten sollen verboten werden. Ausgenommen sind aber die besonders dünnen Tütchen etwa für Obst und Gemüse sowie stabilere Tragetaschen ab einer Wandstärke von 50 Mikrometern.

«Wirtschaftsweise» erwarten keine «breite» Rezession in Deutschland

BERLIN (dpa) - Die «Wirtschaftsweisen» gehen trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche in Deutschland nicht von einer «breiten und tief gehenden Rezession» aus. Der Sachverständigenrat sieht derzeit keine Notwendigkeit eines Konjunkturprogramms, wie aus dem am Mittwoch vorgelegten Jahresgutachten hervorgeht. Die fünf «Wirtschaftsweisen» erwarten aber in diesem Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 0,5 Prozent und von 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Sie liegt damit in etwa auf Höhe der Bundesregierung, die für 2020 mit einem Plus von 1,0 Prozent rechnet.

Bitkom: Rekordschäden durch Angriffe auf Unternehmen

BERLIN (dpa) - Kriminelle Attacken auf Unternehmen in Deutschland kosten Unternehmen in Deutschland nach eigener Einschätzung jährlich 102,9 Milliarden Euro. Der Digitalverband Bitkom, der eine entsprechende Befragung am Mittwoch in Berlin vorstellte, sprach von «Rekordschäden». Der Schaden durch analoge und digitale Angriffe ist demnach fast doppelt so hoch wie vor zwei Jahren, als der Branchenverband noch von 55 Milliarden Euro im Jahr ausging. Drei Viertel der Unternehmen waren demnach in den zwei Jahren vor dem Befragungszeitraum (Ende April bis Mitte Juni 2019) von Angriffen betroffen, weitere 13 Prozent vermuten dies.

Deutschland offen für europäisches Einlagen-Sicherungssystem

BRÜSSEL/LONDON (dpa) - Nach Jahren des politischen Stillstands hat Finanzminister Olaf Scholz Bereitschaft für eine europäische Sicherung für Sparguthaben signalisiert - stößt aber in der Koalition auf Widerstand. «Eine europäische Einlagen-Rückversicherung würde die Widerstandsfähigkeit nationaler Einlagensicherungen bedeutend stärken», schrieb Scholz (SPD) in einem Gastbeitrag für die «Financial Times». Mit seinem Vorstoß muss sich Scholz aber beim Koalitionspartner CDU/CSU durchsetzen. Kanzlerin Angela Merkel habe bei einer unionsinternen Besprechung gesagt, dass der Vorstoß in der Bundesregierung nicht abgestimmt sei, berichtete das «Handelsblatt».

Dax erreicht neues Hoch seit Mai 2018

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat nach der jüngsten Rally am Mittwoch weiter zugelegt. Am Nachmittag markierte der deutsche Leitindex bei 13 187 Punkten ein neues Hoch seit Mai 2018 und gewann zuletzt 0,24 Prozent auf 13 180,38 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,24 Prozent auf 26 937,55 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,36 Prozent auf 3689,59 Punkte hoch. Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,33 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Euro notierte bei 1,1091 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1109 (Montag: 1,1158) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9002 (0,8962) Euro gekostet.

Volkswagen hat nach autonomen Testfahrten Serienreife im Blick

HAMBURG (dpa) - VW will nach Tests mit autonom fahrenden Autos in Hamburg mittelfristig zur Serienreife übergehen. «Wir arbeiten an einem marktreifen selbstfahrenden System, das wir bereits ab Mitte der kommenden Dekade kommerzialisieren wollen», sagte der VW-Vizechef für Autonomes Fahren, Alexander Hitzinger, am Mittwoch in Hamburg. Die speziell ausgerüsteten und in Hamburg eingesetzten Elektro-Golfs seien bereits in der Lage, das Verkehrsgeschehen für rund zehn Sekunden vorauszuberechnen. Dies geschehe mit Hilfe der Daten, die seit April auf der von der Hansestadt eingerichteten Strecke für automatisiertes und vernetztes Fahren (TAVF) gewonnen wurden.

BMW macht Boden gut

MÜNCHEN (dpa) - Der neue BMW-Chef bekam für seine erste Quartalsbilanz eine Steilvorlage: Absatz, Umsatz und Gewinn legten zu. Der Autobauer sieht sich auf Kurs - allerdings auf einem steinigen Weg. BMW ist nach einem schwierigen ersten Halbjahr jetzt wieder stärker unterwegs: Umsatz und Gewinn legten im dritten Quartal überraschend deutlich zu. Vorstandschef Oliver Zipse sagte bei der Vorlage seiner ersten Zwischenbilanz am Mittwoch in München: «Wir liegen auf Kurs, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.» Mit entscheidend dafür ist die Nachfrage in China, wo BMW dieses Jahr 15 Prozent mehr Autos verkaufte als im Vorjahr. Der Absatz in Europa und Amerika stagniert, «China wächst dagegen derzeit stärker als gedacht», sagte Finanzvorstand Nicolas Peter. Während mehrere Autobauer und Zulieferer erwarten, dass der weltweite Automarkt in den nächsten fünf Jahren schwächelt, betonte Zipse, die Nachfrage nach teuren Autos sei robust.

Auftragsflaute im Maschinenbau hält an - Lichtblick Euroraum

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Handelskonflikte und die Schwäche der Weltmärkte machen den exportorientierten Maschinenbauern zu schaffen. Seit Monaten gehen weniger Bestellungen ein als 2018. Die Aussichten sind trüb. Bei Deutschlands Maschinenbauern schwindet nach einem erneuten Dämpfer der Optimismus. «Wir sind zunehmend konfrontiert mit Handelshemmnissen weltweit», sagte der Chefvolkswirt des Branchenverbandes VDMA, Ralph Wiechers, am Mittwoch in Frankfurt. «Wir haben jetzt schon Monate rückläufigen Auftragseingang, die Geschäftsklimaindikatoren sind nach wie vor schlecht, wir haben starke Belastungen bei der Investitionslaune unserer Kunden.»

Deutsche Industrie erhält wieder mehr Aufträge

WIESBADEN (dpa) - Die deutsche Industrie hat im September nach einem schwächeren Vormonat wieder mehr Aufträge erhalten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Mittwoch gingen 1,3 Prozent mehr Bestellungen ein als im August. Das war deutlich mehr als der von Analysten im Mittel erwartete Zuwachs von 0,1 Prozent. Zudem wurde der Rückgang im Vormonat von zunächst 0,6 auf 0,4 Prozent korrigiert. Im Jahresvergleich sanken die Aufträge im September zwar um 5,4 Prozent. Das war aber schwächer als der von Analysten erwartete Rückgang um 6,3 Prozent. Außerdem hat sich der Abwärtstrend etwas abgeschwächt. Mit Ausnahme der Nachfrage aus den Ländern der Eurozone legten die Bestellungen aus dem In- und Ausland zu. Besonders deutlich stiegen die Aufträge von außerhalb der Eurozone.

Stahlkonzern Voestalpine senkt nach Gewinneinbruch Prognose

LINZ (dpa) - Dem österreichischen Stahlkonzern Voestalpine machen die schwache Nachfrage aus der Autoindustrie sowie die globalen Handelskonflikte zu schaffen. Nach einem erheblichen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr senkte das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr, wie Voestalpine am Mittwoch in Linz mitteilte. So erwartet der Thyssenkrupp-Konkurrent für 2019/20 (per 30. März) einen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) auf etwa 1,3 Milliarden Euro. Zuvor war das Management um Chef Herbert Eibensteiner von einem Ergebnis in etwa auf dem Vorjahresniveau von rund 1,6 Milliarden Euro ausgegangen.