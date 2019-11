Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.19

Lufthansa will Streik der Flugbegleiter vor Gericht stoppen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Lufthansa will den geplanten 48-Stunden-Streik ihrer Flugbegleiter mit juristischen Mitteln stoppen. Man habe beim Arbeitsgericht Frankfurt eine Einstweilige Verfügung beantragt, erklärte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Das Gericht muss nun prüfen, ob die Gewerkschaft Ufo mit ihrem für Donnerstag und Freitag angekündigten Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt. Ob die Sache noch am Dienstag verhandelt wird, blieb zunächst unklar. Ufo fordert für die Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie einen leichteren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem gesamten Tarifkonflikt geht es aber auch um die Frage, ob Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.

BGH lässt späten Widerruf von Auto-Kreditverträgen nicht zu

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Versuch von zwei Klägern gestoppt, mit Autokäufen verbundene Kreditverträge nachträglich zu widerrufen. Der XI. Zivilsenat wies am Dienstag in Karlsruhe zwei Revisionen gegen Urteile des Oberlandesgerichts (OLG) Köln zurück. (Az: XI ZR 650/18 und XI ZR 11/19). Mit einem erfolgreichen späteren Widerruf des Darlehensvertrags wären die Kläger aus Nordrhein-Westfalen auch nicht mehr an die Kaufverträge für die Autos gebunden gewesen. Die beiden Kläger bemängelten mehrere Formulierungen in den Widerrufsbelehrungen von BMW Bank und Ford Bank. Nach der Entscheidung des BGH sind diese jedoch ordnungsgemäß, so dass in beiden Fällen mit der Unterschrift die zweiwöchige Widerrufsfrist in Gang gesetzt worden sei.

Neue Impulse für Elektroautos - Kritik und weitere Forderungen

BERLIN (dpa) - Bundesregierung und Autobauer setzen auf einen Schub für Elektroautos in Deutschland durch neue Milliardenhilfen - es werden aber auch Warnungen und weitere Forderungen laut. Die IG Metall pocht angesichts des Umbruchs in der Branche auf konkrete Absicherungen für die Beschäftigten und besonders betroffene Standorte. Die Autobauer dringen auf eine stärkere Förderung für Ladepunkte bei Privatleuten. Umweltschützer und Opposition forderten weitergehende Weichenstellungen für eine klimafreundliche Mobilität. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach nach einem «Autogipfel» bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag von einem wichtigen Signal. Die Erhöhung der Kaufprämie für E-Autos und ein schnellerer Ausbau des Ladenetzes seien zentrale Bausteine für mehr Tempo bei der Elektromobilität in Deutschland.

Ermittlungen zu Morddrohung gegen Siemens-Chef Kaeser eingestellt

DEGGENDORF (dpa) - Nach einer Morddrohung aus mutmaßlich rechtsextremen Kreisen gegen Siemens-Chef Joe Kaeser hat die Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Wirtschaftswoche» darüber berichtet. Siemens wollte sich zu dem Vorfall zunächst nicht äußern. «Wir haben einige der Spuren, die zum Täter führen, verfolgen können, allerdings nicht bis zum Schluss», sagte der Sprecher. Die Ermittlungen seien deshalb eingestellt worden.

Automobilzulieferer Schaeffler verliert Gewinn und Vorstand

HERZOGENAURACH (dpa) - Der von der Krise im Automobilgeschäft getroffene Zulieferer Schaeffler meldet schwache Gewinnzahlen und verliert auch noch seinen Finanzchef. Dietmar Heinrich werde seinen bis Ende Juli 2020 laufenden Vertrag bei Schaeffler nicht verlängern, teilte das Unternehmen am Dienstag am Firmensitz im fränkischen Herzogenaurach mit. Schaeffler nannte persönliche Gründe Heinrichs für die Entscheidung. Einen Nachfolger nannte das Unternehmen noch nicht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 schaffte Schaeffler trotz der Schwierigkeiten in der Branche zwar einen Umsatz auf der Höhe des Vorjahreszeitraumes, musste aber beim Gewinn erheblich Federn lassen. Der Automobil- und Industriezulieferer setzte 10,84 Milliarden Euro um. Das Konzernergebnis ging um 36 Prozent nach unten und betrug nur noch 485 Millionen Euro.

Vonovia sieht Berliner Mietendeckel gelassen - Höhere Dividende

BOCHUM (dpa) - Der vom Berliner Senat beschlossenen Mietendeckel hat für Deutschlands größten Wohnungskonzern Vonovia keine gravierenden Folgen. «Für uns ist das Thema Berlin weniger relevant», sagte Vorstandschef Rolf Buch am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal. Die Mieteinnahmen von Vonovia würden im kommenden Jahr nur um sechs Millionen Euro reduziert. Insgesamt rechnet Vonovia 2020 mit Mieteinnahmen von rund 2,3 Milliarden Euro. Dank steigender Mieten in Großstädten und Übernahmen im Ausland laufen die Geschäfte weiter gut. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag der operative Gewinn bei 932,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von elf Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. Dazu trugen höhere Mieten und niedrigere Finanzierungskosten bei.

Grippostad-Hersteller Stada mit größter Übernahme in Firmengeschichte

BAD VILBEL (dpa) - Der Pharmakonzern Stada baut mit der größten Übernahme der Firmengeschichte sein Engagement in Russland aus. Der Arzneihersteller übernimmt für 660 Millionen Dollar (knapp 593 Mio Euro) ein Medikamentenportfolio des japanischen Konkurrenten Takeda Pharmaceutical, wie Stada am Dienstag in Bad Vilbel mitteilte. Der Deal umfasse 20 rezeptfreie und verschreibungspflichtige Medikamente, darunter Vitaminpräparate, Nahrungsergänzungsmittel sowie Arzneien gegen Diabetes, Heiz-Kreislauf-Erkrankungen und Atembeschwerden. Sie werden derzeit in Russland, Georgien, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan und Usbekistan verkauft.

Gute Nachrichten zu Handelsgesprächen stützen den Dax

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Positive Nachrichten zu den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen haben den Dax auch am Dienstag gestützt. Zuletzt stand ein Plus von 0,07 Prozent auf 13.145,64 Punkte zu Buche. Der MDax für mittelgroße Werte sank indes um 0,39 Prozent auf 26.808,84 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,22 Prozent auf 3.673,34 Zähler zulegte. Der Euro sank auf 1,1097 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1158 (Freitag: 1,1139) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8962 (0,8978) Euro gekostet.