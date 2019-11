Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

Gewerkschaft Ufo ruft zu 48-Stunden-Streik bei Lufthansa auf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Passagiere der Lufthansa müssen zum Ende dieser Woche wieder mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Deren Gewerkschaft Ufo hat zu einem 48-Stunden-Ausstand bei der Lufthansa-Kerngesellschaft an diesem Donnerstag und Freitag (7. und 8. November) aufgerufen. Betroffen seien alle LH-Abflüge in Deutschland, teilte die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt mit. Das Unternehmen will den Streik mit juristischen Mitteln stoppen und bereitet gleichzeitig einen Sonderflugplan für die Streiktage vor. Man verurteile den «massiven» Aufruf der Gewerkschaft Ufo auf das Schärfste und prüfe rechtliche Schritte, erklärte ein Unternehmenssprecher. In Frage kommen beispielsweise einstweilige Verfügungen beim Arbeitsgericht.

Merkel sagt «erhebliche Anstrengungen» für E-Auto-Infrastruktur zu

ZWICKAU (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich dafür einsetzen, dass der schleppende Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland zügiger vorankommt. «Wir werden als Bund erhebliche Anstrengungen übernehmen», sagte die CDU-Politikerin am Montag bei der Eröffnung der Produktionslinie des VW-Elektromodells ID.3 in Zwickau. Am Abend ist ein «Autogipfel» im Kanzleramt in Berlin geplant, bei dem Politik, Branchenvertreter und Gewerkschafter einen konkreten Plan unter anderem für ein höheres Tempo beim Ausbau des Elektroauto-Ladenetzes diskutieren wollen. «Wir glauben, dass wir das politisch flankieren müssen», meinte Merkel. Aber auch die Auto- und die Energieindustrie seien gefordert. In den nächsten Jahren werde der Bund 3,5 Milliarden Euro in die Ladeinfrastruktur investieren.

Mehr als jedes zehnte Unternehmen Opfer von Cyber-Angriffen

BERLIN (dpa) - Mehr als jedes zehnte Unternehmen in Deutschland war einer Umfrage zufolge in den vergangenen zwölf Monaten Opfer eines Cyber-Angriffs. Bei rund zwei Prozent der Befragten war das in dem Zeitraum sogar mehrfach der Fall, wie aus einer am Montag in Berlin vorgestellten Untersuchung des TÜV-Verbands (VdTÜV) hervorgeht. «Die Angriffslage bei den großen Unternehmen ist noch signifikant größer als bei den kleinen», sagte Verbandspräsident Michael Fübi. Bei rund einem Drittel der Angriffe habe es sich um Phishing-Attacken gehandelt, bei denen etwa Kontonummern, Passwörter oder andere sensible Daten abgeschöpft werden. Jeder fünfte Angriff kam in Form einer Ransomware, die IT-Systeme lahmlegt oder den Zugriff auf wichtige Daten eines Unternehmens verhindert mit dem Ziel, das Unternehmen zu erpressen.

Volkswagen baut in Zwickau erstes elektrisches Großserien-Modell ID.3

ZWICKAU (dpa) - Der VW-Konzern hat mit dem Bau seines ersten rein elektrischen Großserien-Modells begonnen. Vorstandschef Herbert Diess eröffnete am Montag im Werk Zwickau die Produktionslinie für den ID.3. Das Auto soll beim größten Hersteller der Welt das Massengeschäft mit elektrischen Fahrzeugen etablieren und die Grundlage für weitere Varianten mit alternativem Antrieb werden. «Wir stehen vor einem Systemwechsel zur Elektromobilität», sagte Diess. Im kommenden Jahr will VW in Zwickau bereits rund 100.000 Fahrzeuge mit dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) bauen, mittelfristig sind bis zu 330.000 Stück jährlich geplant. Insgesamt soll der E-Baukasten, der mit Hilfe vieler gleicher Teile Kosten spart, bei 33 Modellanläufen verwendet werden. Bis Mitte 2020 stellt VW in Sachsen auch noch den Golf Variant her, dann baut der Konzern in Zwickau nur noch E-Autos.

Weihnachtsgeld für die meisten Tarifbeschäftigten

WIESBADEN (dpa) - Viele Arbeitnehmer in Deutschland haben es längst eingeplant: Das jährliche Weihnachtsgeld. Insbesondere Tarifbeschäftigte können sich auf das Extra zum Jahresende verlassen, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Knapp neun von zehn Beschäftigten (86,9 Prozent) erhalten hier in diesem Jahr eine Sonderzahlung. Im Schnitt sind es 2.632 Euro brutto - 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2018 hatte es ein Plus von 2,3 Prozent gegeben. Zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Ost und West gibt es allerdings teils deutliche Unterschiede. In Westdeutschland bekommen Tarifbeschäftigte im Schnitt ein Zusatzplus von 2.644 Euro, im Osten sind es 2.547 Euro.

Analyse: Heizen mit Öl langfristig teurer als mit Gas

BERLIN (dpa) - Die geplante CO2-Abgabe wird Ölheizungen im Vergleich zu Gasheizungen nochmals verteuern. Das ergab eine Analyse des Internet-Portals Verivox. Ab 2021 werden im Wärmebereich zusätzlich zehn Euro pro Tonne CO2 fällig. Dieser Betrag steigt bis 2025 auf 35 Euro je Tonne. Dann müssen Ölkunden bei einem Bedarf von 20.000 Kilowattstunden laut Verivox mit Mehrkosten von 220 Euro brutto rechnen, Gaskunden dagegen nur mit 170 Euro. Die CO2-Emissionen von Erdgas werden um rund ein Viertel geringer veranschlagt als von Heizöl. Das ist nicht ganz unumstritten, weil bei der Erdgasförderung mehr Methan freigesetzt wird. Finanziell gesehen wird das Heizen mit Gas jedoch attraktiver. Schon in den vergangenen zehn Jahren hatte Erdgas gegenüber Heizöl einen Kostenvorteil, wenn man nur die reinen Brennstoffkosten betrachtet.

Brexit und Boeing-Debakel dämpfen Euphorie bei Ryanair

DUBLIN (dpa) - Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max und die Wirren rund um den Brexit halten den Billigflieger Ryanair weiter in Atem. Unternehmenschef Michael O'Leary befürchtet für die kommenden Monate eine weitere Verunsicherung der Verbraucher, weil weiterhin ein Brexit ohne Abkommen im Raum steht. Die ersten Max-Jets von Boeing erwartet er nicht vor März oder April. Zudem dürfte die Ryanair-Tochter Lauda wegen einer Ticket-Preisschlacht in Deutschland und Österreich höhere Verluste einfliegen als gedacht. Ryanair hat in dem für Fluggesellschaften wichtigen Sommerquartal allerdings mehr verdient als von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz von Juli bis September im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Der Gewinn legte um acht Prozent auf 910 Millionen Euro zu.

Dax über 13.100 Punkte - Hoffnung auf Handelsabkommen treibt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Montag erstmals seit fast eineinhalb Jahren die Hürde von 13.000 Punkten übersprungen und ist gleich weiter über 13.100 Punkte geklettert. Vor allem Aussagen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China über den bevorstehenden Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit trieben an. Bis zum Nachmittag gewann der deutsche Leitindex Dax 1,44 Prozent auf 13.147,09 Punkte und notierte damit so hoch wie zuletzt Mitte Juni 2018. Der MDax, der Index für mittelgroße Unternehmen, stieg zum Wochenstart um 1,42 Prozent auf 26 924,01 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,2 Prozent vor. Der Euro wurde am frühen Nachmittag zu 1,1155 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1139 Dollar festgesetzt.