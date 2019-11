Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.19

«Autogipfel» am Montag: Beratungen über Zukunft der Branche

BERLIN (dpa) - Bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt am Montag wollen Politik und Autobranche über die Zukunft der Schlüsselindustrie beraten. Eine Regierungssprecherin sagte am Freitag, es gehe um Maßnahmen, wie der Produktions- und Innovationsstandort Deutschland gestärkt werden könne. Eine wesentliche Rolle spielt der Ausbau der Elektromobilität. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie die Ladeinfrastruktur für E-Autos verbessert werden kann. In den kommenden Jahren sind weit mehr E-Autos nötig, damit die Hersteller Klimavorgaben der EU einhalten.

Risse in Boeing-Jets? Tuifly und Sunexpress geben Entwarnung

HANNOVER/KELSTERBACH (dpa) - Die Ferienflieger Tuifly und Sunexpress geben angesichts der Risse an Boeing-Jets vom Typ 737 NG bei anderen Airlines für ihre eigenen Flotten Entwarnung. «Wir führen alle Checks gemäß den Herstellervorgaben durch und haben einige Flugzeuge auch vorsorglich überprüft», sagte ein Tui-Sprecher in Hannover. «Dabei haben wir keine Auffälligkeiten gefunden.» Der Lufthansa-Ableger Sunexpress, der wie Tuifly auf der Kurz- und Mittelstrecke auf diesen Flugzeugtyp setzt, musste 20 Jets überprüfen. Es habe aber keine Auffälligkeiten oder gar Strukturrisse gegeben, hieß es.

Deutsche Bank erweitert Vorstand und holt Sporthilfe-Chef

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mitten in ihrem radikalen Konzernumbau holt sich die Deutsche Bank Know-how aus dem Sport: Michael Ilgner, derzeit Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, wird zum 1. März 2020 neuer Personalchef des größten deutschen Geldhauses. Das teilten die Deutsche Bank und die Stiftung Deutsche Sporthilfe mit. Von dem 48-jährigen promovierten Wirtschaftsingenieur und früheren Wasserball-Nationalspieler erhofft sich die Bank Impulse in Sachen Talentförderung und Personalentwicklung. Zunächst jedoch läuft der im Juli angekündigte Abbau Tausender Stellen weiter. Bis Ende 2022 soll die Zahl der Vollzeitstellen um rund 18.000 auf 74.000 sinken.

Google kauft Fitness-Firma Fitbit für zwei Milliarden Dollar

SAN FRANCISCO (dpa) - Der Internet-Riese Google kauft den Fitnessband-Pionier Fitbit für 2,1 Milliarden Dollar (1,88 Mrd Euro). Das teilten die Unternehmen am Freitag mit. Mit den Ressourcen und der Plattform von Google werde Fitbit schneller Innovationen herausbringen können, erklärte Mitgründer und Chef James Park. Das Geschäft von Fitbit lief zuletzt holperig. Im Markt der Computer-Uhren konnte die Firma aus San Francisco nicht mit der Apple Watch mithalten. Bei günstigen Fitness-Bändern, die etwa Schritte und verbrauchte Kalorien zählen, machen chinesische Rivalen Druck.

Stimmung in Chinas Industrie hellt sich weiter auf

PEKING (dpa) - In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben weiter verbessert. Das lässt sich aus dem am Freitag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins «Caixin» für das verarbeitende Gewerbe ablesen. Demnach wurde der beste Indexwert seit Februar 2017 erreicht, er stieg von 51,4 Punkten im Vormonat auf 51,7 Punkte. Werte über 50 Punkte deuten auf Wachstum hin. Die positiven Konjunkturdaten sorgten für einen kräftigen Kursanstieg an den chinesischen Börsen.

Lagarde tritt Amt als EZB-Präsidentin an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) hat eine neue Ära begonnen. Die Französin Christine Lagarde hat am Freitag ihr Amt als EZB-Präsidentin angetreten. Die Juristin und frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) löste Mario Draghi ab, dessen achtjährige Amtszeit am 31. Oktober endete. Lagarde, ehemals französische Finanzministerin, hatte bereits Sympathie für eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik der EZB erkennen lassen. Allerdings will sie mögliche negative Folgen und Nebeneffekte des EZB-Kurses genauer in den Blick nehmen.

Umweltbundesamt sieht Probleme beim Recycling von Windrädern

DESSAU (dpa) - Deutschland ist nach Einschätzung des Umweltbundesamtes (UBA) nicht ausreichend auf das Recycling ausrangierter Windräder vorbereitet. «Es drohen Engpässe bei den Recyclingkapazitäten für die faserverstärkten Kunststoffe der Rotorblätter und Risiken für Mensch und Umwelt beim unsachgemäßen Rückbau», heißt es in einer UBA-Mitteilung. In der Bundesrepublik gebe es bisher nur eine Anlage zum Verwerten des Kunststoffes, aus dem die Rotorblätter sind. Außerdem könnten die finanziellen Rückstellungen der Betreiber für den Rückbau nicht ausreichen.

Bahn will nur noch Züge mit Fahrradplätzen bestellen

BERLIN (dpa) - Radfahrer sollen künftig mehr Möglichkeiten haben, ihr Rad in Fernzüge mitzunehmen. 2025 sollen auf allen Strecken Stellplätze verfügbar sein, wenn auch noch nicht in jedem Zug. Angestrebt werden Mitnahmemöglichkeiten in 60 Prozent des Fernverkehrsangebots, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Heute liegt der Anteil bei 47 Prozent. Künftig werde die Bahn nur noch Personenzüge mit Radstellplätzen bestellen, antwortete das Ministerium auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag.

Dax erklimmt nach US-Arbeitsmarktbericht neues Jahreshoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Freitag sehr positiv auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung reagiert. Er baute seine Gewinne aus und erreichte bei 12.989 Punkten den höchsten Stand seit Juni 2018. Zuletzt behauptete er ein Plus von 0,83 Prozent auf 12.973,12 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 0,99 Prozent auf 26 508,41 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,67 Prozent auf 3.628,41 Zähler.