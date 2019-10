Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

PSA und Fiat Chrysler wollen viertgrößten Autobauer schaffen

PARIS/MAILAND/ROM (dpa) - In der Autobranche bahnt sich eine transatlantische Mega-Fusion an. Die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler wollen den viertgrößten Autohersteller der Welt schmieden. Beide hätten sich auf offizielle Fusionsgespräche verständigt, teilten die Konzerne in einem gemeinsamen Statement am Donnerstag mit. Der neue Konzern könne 8,7 Millionen Fahrzeugen pro Jahr absetzen, hieß es in der Mitteilung. Nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund wären größer als der neue Auto-Riese. Er käme auf einen Jahresumsatz von 170 Milliarden Euro und einen jährlichen Betriebsgewinn von mehr als 11 Milliarden Euro ohne die Marken der Zulieferer Magneti Marelli und Faurecia.

BGH bestätigt Freisprüche für Ex-Deutsche-Bank-Chefs

KARLSRUHE/FRANKFURT (dpa) - 17 Jahre nach der Pleite des Medienkonzerns Kirch kann die Deutsche Bank einen Schlussstrich ziehen und Schuldzuweisungen und Vertuschungsvorwürfe hinter sich lassen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte am Donnerstag die Freisprüche der ehemaligen Vorstandschefs Rolf Breuer (81), Josef Ackermann und Jürgen Fitschen (beide 71). Damit ist ein Urteil des Münchner Landgerichts rechtskräftig. Eine Strafverfolgung muss keiner der drei mehr befürchten. In dem Verfahren gegen die frühere Führungsriege ging es um angeblichen Betrug. Die Staatsanwaltschaft hatte die Top-Manager in Verdacht, in einem Zivilprozess um Schadenersatz falsch ausgesagt zu haben.

Klöckner bringt Verordnung für Nutri-Score auf den Weg

BERLIN (dpa) - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner treibt die Einführung des Logos Nutri-Score für viele Lebensmittel voran. Wie die dpa erfuhr, hat die CDU-Politikerin eine dafür vorgesehene Verordnung auf den Weg gebracht. Sie soll den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung auf der Packungs-Vorderseite von Fertigprodukten schaffen. Nach langem Streit über eine klarere Kennzeichnung für Zucker, Fett und Salz hatte sich Klöckner Ende September auf das aus Frankreich stammende System festgelegt. Der Verordnungsentwurf soll nun in der Regierung abgestimmt werden. Die Verordnung muss dann von der EU-Kommission gebilligt werden, Kabinett und Bundesrat müssen auch zustimmen. Der Rechtsrahmen soll Mitte 2020 stehen.

Viele Paketdienste kassieren Weihnachtszuschläge

DÜSSELDORF (dpa) - Viele Paketdienste verlangen in diesem Jahr von Online-Händlern und anderen gewerblichen Versendern Zuschläge für Sendungen in der Weihnachtszeit. In den Wochen vor dem Fest würden deutlich mehr Pakete zugestellt als im Jahresdurchschnitt. Das verteuere die Zustellung erheblich, begründete Peter Rey vom Paketdienst DPD am Donnerstag den Schritt. DPD verlangt nach Angaben des Sprechers von Geschäftskunden in der Regel rund 75 Cent mehr pro Paket. Der Konkurrent UPS verteuert im Weihnachtsgeschäft nach eigenen Angaben insbesondere Pakete, die besonders groß oder schwer sind. Auch Hermes erhebe bis Jahresende einen sogenannten «Peak-Zuschlag». Marktführer DHL will dagegen auf Weihnachtszuschläge verzichten.

Neuer Ärger für Boeing? Qantas prüft 737 NG mit Riss

CANBERRA (dpa) - Boeings Probleme nehmen kein Ende: Inmitten der Krise um den Unglücksflieger 737 Max sorgt nun auch das Vorgängermodell 737 NG für Schwierigkeiten. Die australische Fluggesellschaft Qantas will nach der Entdeckung eines Risses im Rumpf einer solchen Maschine mehrere baugleiche Flugzeuge einer Inspektion unterziehen. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte Anfang des Monats bereits eine dringliche Sonderprüfung angeordnet, woraufhin etliche 737 NG aus dem Betrieb genommen wurden. Doch womöglich hat das Problem eine deutlich größere Dimension als bislang angenommen. Insgesamt sollen jetzt allein bei der australischen Airline 33 Flieger vom Typ 737 NG kontrolliert werden.

Trump will Teilabkommen mit China trotz Gipfelabsage besiegeln

WASHINGTON (dpa) - Trotz der Absage des Asien-Pazifik-Gipfels im November in Chile wollen China und die USA an dem Zeitplan für ihre Handelsgespräche festhalten. Beide Länder arbeiteten derzeit daran, einen neuen Ort für die Unterzeichnung der «Phase eins» des Abkommens auszuwählen, schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf Twitter. «Der neue Ort wird bald bekanntgegeben», erklärte er und versicherte: «Präsident Xi und Präsident Trump werden die Unterzeichnung machen!» Die chinesische Regierung erklärte, man wolle die Handelsgespräche «wie ursprünglich geplant» vorantreiben. Neben der Unklarheit über einen möglichen Ort des Treffens ist aber auch unklar, wann die beiden Präsidenten zusammenkommen könnten.

Apple rechnet mit Plus im Weihnachtsquartal

CUPERTINO (dpa) - Apple zeigt sich optimistisch für das anstehende Weihnachtsgeschäft - die mit Abstand wichtigste Zeit für den iPhone-Konzern. Dabei werden Geräte wie die Computer-Uhr Apple Watch und die AirPods-Ohrhörer sowie Erlöse aus Abo-Diensten immer wichtiger. In den USA sollen zudem verstärkt Ratenkäufe das iPhone-Geschäft ankurbeln: Nutzer der hauseigenen Kreditkarte Apple Card sollen bald den Erwerb des Smartphones zinsfrei über 24 Monate strecken können. Für das laufende Quartal prognostizierte Apple am Mittwoch einen Umsatz-Zuwachs auf 85,5 bis 89,5 Milliarden Dollar (77 bis 80,6 Mrd Euro). Im Vorjahresquartal hatte ein Einbruch im China-Geschäft noch für einen Rückgang auf 84,3 Milliarden Dollar gesorgt.

Neue Zweifel an Einigung im Handelsstreit lassen Dax kalt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag schlechte Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt schnell weggesteckt. Nach einem kurzen Rutsch unter 12 800 Punkte machte er schnell wieder Boden gut und notierte am Nachmittag mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 12.911,66 Punkte praktisch wieder auf Vortagsniveau. Damit steuert er auf Monatsplus von fast vier Prozent zu. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,28 Prozent auf 26.317,47 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,07 Prozent auf 3617,63 Zähler. Der Euro notierte bei 1,1152 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1106 (Dienstag: 1,1095) Dollar festgesetzt und der Dollar hatte damit 0,9004 (0,9013) Euro gekostet.