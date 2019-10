Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

Zahl der Arbeitslosen sinkt im Oktober - aber nur noch leicht

NÜRNBERG (dpa) - Die Zeiten der Beschäftigungsrekorde neigen sich dem Ende zu - der Wirtschaftsabschwung macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober weniger stark zurückgegangen als mit der Herbstbelebung üblich und blieb erstmals seit Jahren in etwa auf dem Vorjahresniveau. Dennoch rechnet die Bundesagentur für Arbeit (BA) in den nächsten drei Monaten weiterhin mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. 2,204 Millionen Menschen waren im Oktober in Deutschland ohne Job. Das waren 30.000 weniger als im September und nahezu genauso viele wie vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent.

Neue Auto-Hochzeit in Europa? Fiat Chrysler spricht mit PSA

PARIS (dpa) - Der italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler (FCA) spricht mit dem französischem Opel-Mutterkonzern PSA über die Bildung eines globalen Autogiganten. Falls eine Abmachung gelinge, würde der weltweit viertgrößte Hersteller entstehen, hieß es am Mittwoch aus dem französischen Wirtschafts-und Finanzministerium. «Es gibt laufende Diskussionen, die darauf abzielen, eine der führenden Mobilitätsgruppen der Welt zu schaffen», bestätigte FCA in einer knappen Erklärung. Die Gespräche seien erst am Anfang, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen in Paris. Einen Termin zum Abschluss gebe es bisher nicht.

Konzernumbau reißt Deutsche Bank erneut in die roten Zahlen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Bank sieht sich trotz tiefroter Zahlen auf dem richtigen Weg bei ihrem radikalen Konzernumbau. Im dritten Quartal drückten die Kosten für die Neuausrichtung das Institut unter dem Strich mit 942 Millionen Euro ins Minus, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Deutschlands größtes Geldhaus noch 130 Millionen Euro Gewinn für die Aktionäre erwirtschaftet. «Die Transformation ist in vollem Gang, mit spürbaren Fortschritten auf der Kostenseite und beim Risikoabbau», betonte Vorstandschef Christian Sewing. In seinen vier Kerngeschäftsbereichen habe das Institut Gewinne erzielt.

Gewinnmaschine bei VW läuft - starke Zahlen vor E-Offensive

WOLFSBURG (dpa) - Rekordverkäufe in Sicht und bisher kaum Folgen der Konjunkturschwäche: Mit einem stark gestiegenen Gewinn im Rücken kann Volkswagen seine neue Elektrowagen-Serie an den Start bringen. Vor allem das Geschäft mit SUVs boomt weiter, zudem sinken die Ausgaben für den Dieselskandal. Kurz vor dem Produktionsbeginn des E-Modells ID.3 Anfang kommender Woche meldete der weltgrößte Autokonzern am Mittwoch gute Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal. Unterm Strich legte das Ergebnis von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 2,7 Milliarden auf knapp 3,8 Milliarden Euro zu.

Miele will mehr als 1.000 Stellen abbauen

GÜTERSLOH (dpa) - Der Hausgerätehersteller Miele plant einen einschneidenden Stellenabbau. Bis Ende 2021 sollen in einem ersten Schritt weltweit rund 1.070 Stellen gestrichen werden, davon etwa 240 in Deutschland. Weitere 650 Stellen sollen bis Ende 2025 im Gütersloher Waschmaschinenwerk wegfallen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Gütersloh mit. Der Stellenabbau solle möglichst sozialverträglich erfolgen. Außerdem sollen an anderer Stelle - etwa im Digitalbereich - auch 470 neue Stellen entstehen. Das vor 120 Jahren gegründete Familienunternehmen beschäftigt weltweit gut 20.000 Mitarbeiter, mehr als 11.000 davon in Deutschland.

Probleme beim Kabinen-Einbau: Airbus kappt Auslieferungsziel

TOULOUSE (dpa) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus streicht wegen Problemen beim Bau des Mittelstreckenjets A321neo die Auslieferungspläne etwas zusammen. Statt 880 bis 890 Verkehrsflugzeugen dürften im laufenden Jahr nur rund 860 Maschinen den Weg zu den Airlines finden, kündigte Vorstandschef Guillaume Faury am Mittwoch in Toulouse an. Von der Krise seines US-Rivalen Boeing kann Airbus nur beschränkt profitieren - denn der Produktionsausbau hält mit der Nachfrage nicht Schritt. Finanzchef Dominik Asam sieht auch das Gewinnziel für 2019 trotz der gekappten Auslieferungspläne aber nicht in Gefahr.

Bayer bekräftigt Jahresziele - Glyphosat-Klagewelle noch größer

LEVERKUSEN (dpa) - Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer macht im Tagesgeschäft Fortschritte - in den USA aber wird das Dax-Unternehmen von der Glyphosat-Klagewelle geradezu überrollt. Binnen drei Monaten bis Mitte Oktober hat sich die Zahl der Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch Unkrautvernichter mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat mehr als verdoppelt. Der Druck auf Bayer, sich in einem Vergleich mit der Gegenseite zu einigen, dürfte damit steigen. Die Geschäfte des Dax-Konzerns dagegen entwickelten sich im dritten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Agrarprodukten und wachstumsstarken Medikamenten besser als gedacht.

Dax vor US-Zinsentscheidung mit Verlusten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat zur Wochenmitte seiner wochenlangen Rally Tribut gezollt. Vor wichtigen geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex zuletzt 0,55 Prozent auf 12.868,22 Punkte. Der MDax für die mittelgroßen Werte sank um 0,19 Prozent auf 26.249,16 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,46 Prozent auf 3.605,51 Zähler nach. Der Euro notierte zuletzt wenig verändert bei 1,1111 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1095 (Montag: 1,1087) Dollar festgesetzt und der Dollar hatte damit 0,9013 (0,9020) Euro gekostet.