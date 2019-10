Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

Europäisches Cloud-Projekt auf Digital-Gipfel gestartet

DORTMUND (dpa) - Deutsche und europäische IT-Anbieter sollen sich künftig zu einem Netzwerk zusammenschließen, bei dem Unternehmen ihre Daten sicher und selbstbestimmt speichern und verarbeiten können. Das ist der Kern eines ambitionierten Projekts für eine europäische Daten-Infrastruktur als Alternative zu Diensten amerikanischer Internet-Riesen, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag auf dem Digital-Gipfel in Dortmund präsentiert hat. Das Cloud-Netzwerk Gaia-X soll unter anderem europäischen Firmen auch den Weg zu digitalen Geschäftsmodellen ebnen. Es soll etwa auch dabei helfen, per Datenanalyse Krankheiten wie Krebs zu bekämpfen.

Indische Airline IndiGo bestellt 300 Airbus-Jets

TOULOUSE/NEU-DELHI (dpa) - Mitten in der Krise des US-Flugzeugbauers Boeing hat der europäische Konkurrent Airbus einen Riesenauftrag aus Indien erhalten. Der Billigflieger IndiGo orderte 300 Flugzeuge der Modellfamilie A320neo, wie beide Unternehmen am Dienstag in Toulouse und Neu-Delhi mitteilten. Der Auftrag ist einer der größten in der Geschichte des Flugzeugbauers. Die Bestellung könnte einen Gesamtwert von mehr als 33 Milliarden Dollar (29,8 Mrd Euro) erreichen. Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich.

Finanzaufsicht: Herausforderungen für Lebensversicherer gestiegen

BONN (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin sieht die Lage von Lebensversicherern und Pensionskassen angesichts der anhaltenden Zinsflaute mit Sorge. «Die Situation der Lebensversicherer und Pensionskassen erfordert, dass wir unsere Kontrolle verstärken», kündigte der Chef der Versicherungsaufsicht, Frank Grund, am Dienstag in Bonn an. Es fällt den Unternehmen wegen der Zinsflaute immer schwerer, die hohen Versprechen von einst an den Kapitalmärkten zu erwirtschaften. Das bekommen auch die Kunden zu spüren. Die Verzinsung des Altersvorsorge-Klassikers sinkt.

Werbegeschäft von Google wächst schnell - aber Kosten steigen auch

MOUNTAIN VIEW (dpa) - Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal sein Geschäft deutlich ausgebaut, aber wegen steigender Kosten weniger verdient. Der Alphabet-Umsatz stieg im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 40,5 Milliarden Dollar, während der Gewinn von 9,2 Milliarden auf knapp 7,1 Milliarden Dollar zurückging. Nach wie vor war es mit einem Umsatz von knapp 34 Milliarden Dollar (plus 17 Prozent) vor allem das Werbegeschäft von Google, das bei Alphabet das Geld reinholt. Andere Alphabet-Bereiche wie die Roboterwagen-Firma Waymo oder das Lieferdrohnen-Projekt Wing verschlingen nach wie vor viel Geld bei schmalen Umsätzen.

Umfrage: Trotz Niedrigzinses sparen Verbraucher lieber weiter

BERLIN (dpa) - Obwohl Verbraucher in Deutschland wegen der niedrigen Zinsen Aktien für die bessere Anlageform halten, legen sie einer Umfrage zufolge ihr Geld weiter lieber zur Seite. «Der Wunsch, jederzeit auf das Ersparte zugreifen zu können, ist auch in diesem Jahr offenbar höher als der Wunsch nach Rendite», sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, am Dienstag. Nahezu die Hälfte der Befragten habe angegeben, aufgrund der niedrigen Zinsen in andere Anlageprodukte zu investieren. Doch Spareinlagen bei den Sparkassen seien in den ersten acht Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 0,7 Prozent zurückgegangen. Die Summe des Geldes, das auf privaten Girokonten zur täglichen Verfügung steht, sei sogar um 6,1 Prozent gestiegen.

Stellenindex: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt weiter

NÜRNBERG (dpa) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist wegen der konjunkturellen Schwäche im Oktober nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) deutlich zurückgegangen. Der Stellenindex BA-X lag bei 232 Punkten und damit 5 Punkte niedriger als im September. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergebe sich ein Minus von 22 Punkten, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit. Die rückläufige Nachfrage nach Arbeitskräften mache sich vor allem in der Zeitarbeit, der Industrie, dem Handel sowie der Verkehrs- und Logistikbranche bemerkbar. In konjunkturunabhängigen Branchen wie der öffentlichen Verwaltung, dem Sozial- und Gesundheitswesen sowie der Erziehung suchten Arbeitgeber dagegen weiterhin verstärkt neue Mitarbeiter.

Anleger am deutschen Aktienmarkt nehmen kleine Auszeit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Dienstag ruhig angehen lassen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,15 Prozent tiefer bei 12.922,03 Punkten. Der MDax für mittelgroße Werte verlor 0,35 Prozent auf 26.265,91 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,19 Prozent ebenfalls leicht abwärts. Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite von minus 0,35 Prozent am Montag auf minus 0,36 Prozent nach. Der Eurokurs trat mit 1,1095 US-Dollar auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1087 Dollar festgesetzt.