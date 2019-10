Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.19

PARIS (dpa) - Französischer Luxusriese will US-Juwelier Tiffany schlucken

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH will den bekannten US-Juwelier Tiffany übernehmen. Der Konzern, dem Luxusmarken wie Louis Vuitton, Moët oder Givenchy, bestätigte am Montag in Paris, Vorgespräche mit den Amerikanern geführt zu haben. Offen sei aber, ob diese Gespräche zu einer Vereinbarung führen werden. Tiffany bestätigte den Erhalt eines Angebotes über 120 US-Dollar je Aktie und kündigte an, dieses nun prüfen zu wollen. Tiffany ist aktuell an der Börse 12 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro) wert, die Franzosen kommen fast auf 20 mal so viel.

Schäuble: Draghis Worte entscheidend für Stabilisierung der Märkte

ROM (dpa) - Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Verdienste des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi für die Stabilisierung des Euro gewürdigt. Draghis Aussage von 2012, den Euro «was immer es kostet» zu verteidigen, sei in jenem Augenblick entscheidend gewesen, um die Märkte zu stabilisieren, sagte der heutige Bundestagspräsident der Zeitung «Corriere della Sera» (Montag). Beide seien zwar nicht immer einer Meinung gewesen. Ihr persönliches Verhältnis sei aber gut gewesen, sagte Schäuble.

VW: Kommerzieller Roboterwagen-Einsatz Mitte nächsten Jahrzehnts

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen will selbstfahrende Autos Mitte kommenden Jahrzehnts «in großem Maßstab» in die kommerzielle Nutzung bringen. Dafür bündelt der Konzern die Aktivitäten in der neuen Tochterfirma Volkswagen Autonomy. Sie soll auch die Zusammenarbeit mit Fords Roboterwagen-Firma Argo AI fortführen und in den kommenden Jahren Ableger im Silicon Valley und China aufbauen, wie VW am Montag mitteilte. Bisher gibt es nur wenige Tests mit kommerziellem Betrieb von Robotaxis in einzelnen kleinen Gebieten - vor allem in den USA.

Porsche verkauft seine Sportwagen nun auch online

STUTTGART (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche verkauft seine Autos nun auch online und folgt damit dem Beispiel anderer Hersteller. Seit Montag könnten Fahrzeuge aus der gesamten Produktpalette von Porsche nicht nur direkt bei Händlern, sondern auch im Internet erworben werden, teilte eine Unternehmenssprecherin am Montag auf Anfrage mit. Bundesweit machten alle 88 Porsche-Händler bei der Vertriebsreform mit, hieß es. Zunächst hatte die «Automobilwoche» berichtet. Der Chef der deutschen Porsche-Vertriebsorganisation, Alexander Pollich, geht davon aus, dass im Jahr 2025 etwa zehn Prozent der Porsche-Fahrzeuge in Deutschland online gekauft würden.

Drei Millionen Datensätze zu italienischen UniCredit-Kunden gestohlen

MAILAND (dpa) - Unbekannte haben rund drei Millionen Namen, Mailadressen und Telefonnummern von Kunden der italienischen Bank UniCredit erbeutet. Betroffen sei eine Datei, die im Jahr 2015 erstellt worden sei und ausschließlich italienische Datensätze beinhalte, teilte das Unternehmen am Montag in Mailand mit. Die Kombination solcher Daten ermöglicht es Online-Kriminellen, Kunden sogenannte Phishing-E-Mails zu schicken, mit denen sie ihnen über präparierte Links zum Beispiel Passwörter abluchsen können.

Trump-Aussagen zu China treiben Dax Richtung 13.000 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Hoffnungssignale im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt haben dem Dax zu Wochenbeginn neuen Schwung gegeben. Der deutsche Leitindex kletterte am Nachmittag bis auf 12.964 Punkte - ein Hoch seit Juni 2018. Zuletzt behauptete er ein Plus von 0,51 Prozent auf 12.959,65 Punkte. Der MDax gewann am Montagnachmittag 0,33 Prozent auf 26.326,72 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,16 Prozent auf 3630,55 Zähler hoch. Laut US-Präsident Donald Trump sind die Vereinigten Staaten und China dem Zeitplan für eine Vereinbarung voraus. Zudem einigten sich die EU-Staaten nach Angaben von EU-Ratspräsident Donald Tusk auf einen flexiblen Brexit-Aufschub bis Ende Januar.