Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.19

GfK: Schwächere Konjunktur belastet Stimmung der Verbraucher

NÜRNBERG (dpa) - Die schwächelnde Konjunktur dämpft die Stimmung der Verbraucher in Deutschland. In seiner monatlichen Konsumklimastudie prognostiziert das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK für November den niedrigsten Wert seit Herbst 2016. Das Konsumklima werde gemessen am Vormonat um 0,2 Punkte auf 9,6 Punkten zurückgehen. Im Oktober hatte der Wert bei 9,8 Zählern gelegen. Derzeit schwinde der Optimismus der Verbraucher, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. Neben der globalen Konjunkturschwäche, Handelskonflikten und dem anhaltenden Brexit-Chaos häuften sich insbesondere in der Automobilindustrie und bei Banken Stellenstreichungen. Dennoch werde der private Verbrauch in diesem Jahr eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft bleiben.

Bericht: Fehlerserie bei Absturz von Boeing 737 Max in Indonesien

JAKARTA (dpa) - Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine vom Typ Boeing 737 Max vor einem Jahr ist auf eine ganze Verkettung von Fehlern zurückzuführen. Dies geht aus dem offiziellen Abschlussbericht hervor, der am Freitag in Jakarta vorgestellt wurde. Die Ermittler sparen darin nicht mit Kritik an dem amerikanischen Flugzeugbauer, der nach einem weiteren Unglück mit einer 737 Max schwer in der Krise steckt. Offenbar wurde aber auch bei der Wartung geschlampt. Bei dem Absturz kurz nach dem Start in Indonesiens Hauptstadt Jakarta am 29. Oktober 2018 kamen alle 189 Insassen ums Leben. Im Zentrum der Kritik steht das Steuerungsprogramm Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), das von Boeing eigens für die 737 Max entwickelt wurde. Mehrere Monate nach dem Unglück in Indonesien - am 10. März - stürzte ein baugleicher Boeing-Jet in Äthiopien ab. Dabei kamen 157 Menschen ums Leben.

Wartungsaufträge beflügeln Triebwerksbauer MTU

MÜNCHEN (dpa) - Lukrative Instandhaltungsaufträge von Fluggesellschaften haben dem Triebwerksbauer MTU im dritten Quartal deutlich mehr Gewinn beschert. Die Auftragsbücher seien voll, in München und Hannover seien seit Januar 600 neue Stellen geschaffen worden, sagte Vorstandschef Reiner Winkler am Freitag. Der im September in die oberste Börsenliga aufgestiegene Konzern sei auf Kurs, den Jahresumsatz von 4,6 auf 4,7 Milliarden Euro zu steigern und den Betriebsgewinn um 10 Prozent auf 750 Millionen Euro. Der Zulieferer profitiert immer stärker vom Wartungsgeschäft für Zivilflugzeuge. Jedes dritte Verkehrsflugzeug weltweit fliegt mit MTU-Bauteilen. Der Auftragsbestand insgesamt stieg seit Januar um 3 Milliarden auf fast 21 Milliarden Euro - genug Auslastung für vier Jahre, wie Finanzvorstand Peter Kameritsch erklärte.

Ökostrom-Anteil auf Rekordniveau - aber Ausbaukrise bedroht Jobs

BERLIN (dpa) - Erneuerbare Energiequellen aus Wind oder Sonne haben die Kohle beim Stromverbrauch abgehängt - die Windkraftbranche schlägt aber dennoch Alarm. Sie sieht bei einem anhaltend schleppenden Ausbau von Windkraft an Land tausende Jobs in Gefahr. Gebe es weiter Genehmigungsprobleme und einen schwachen Zubau neuer Anlagen, würden 27 Prozent der Arbeitsplätze in der Windenergiebranche bis 2030 verloren gehen. Das geht aus einer Analyse der Beratungsfirma Prognos im Auftrag des Fachverbands VDMA Power Systems hervor, die am Freitag in Berlin vorgelegt wurde. In den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg der Ökostrom-Anteil auf einen Rekordwert. Erneuerbare Energien deckten zusammen 42,9 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland. Das ist ein Plus von fast fünf Prozentpunkten zum Vorjahreszeitraum. Zu diesem Ergebnis kommen das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einer ersten Auswertung.

Porsche-Chef: Auto-Spitzentreffen muss klare Agenda bringen

STUTTGART (dpa) - Das nächste Spitzentreffen der Autobranche im Kanzleramt Anfang November muss nach Ansicht von Porsche-Chef Oliver Blume eine klare Agenda für den weiteren Ausbau der Elektromobilität bringen. «Wir haben im Moment noch einen riesigen Flickenteppich, wo Verantwortlichkeiten nicht klar sind. Es gibt keine gemeinsame Agenda, das Ganze durchzuziehen», sagte Blume am Freitag beim «Handelsblatt-Autogipfel» in Stuttgart. Er verwies auf das Beispiel Baden-Württemberg, wo sich Regierung und Industrie ebenfalls zusammengesetzt und Ziele und Aufgaben klar sortiert und aufgeteilt hätten. Vertreter der Bundesregierung und der Autobranche wollen sich am 4. November im Kanzleramt treffen. Dabei soll es etwa um den Ausbau der Ladeinfrastruktur gehen.

Dax schwächelt nach drei starken Börsenwochen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am letzten Tag einer weiteren starken Börsenwoche leicht geschwächelt. Bis zum Freitagnachmittag sank der Leitindex um 0,25 Prozent auf 12.840,13 Punkte. Tags zuvor noch war er auf 12.914 Punkte und damit auf das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres vorgestoßen. Dann begannen die Gewinne abzubröckeln. In seiner dritten Gewinnwoche in Folge legte der Dax aktuell 1,6 Prozent zu. Seit Anfang Oktober, als die jüngste deutliche Aufwärtsbewegung begann, sind es in der Spitze 8,7 Prozent gewesen. Der MDax für mittelgroße Werte verlor am Freitagnachmittag 0,64 Prozent auf 26.131,12 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,36 Prozent nach. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf minus 0,39 Prozent. Der Eurokurs fiel am Nachmittag unter 1,11 US-Dollar auf 1,1099 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1128 Dollar festgesetzt.