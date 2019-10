Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.19

EZB bekräftigt ultralockeren Kurs

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Europas Währungshüter haben zum Ende der Amtszeit von EZB-Präsident Mario Draghi den ultralockeren Kurs der Notenbank bekräftigt. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken müssen zudem weiter 0,5 Prozent Negativzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken. Zudem will die Notenbank von November an auf unbestimmte Zeit monatlich 20 Milliarden Euro in den Erwerb von Anleihen stecken. Wann die Zinsen wieder steigen, lässt das oberste Entscheidungsgremium der Notenbank offen. Draghis Nachfolgerin, die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Christine Lagarde, hat deutlich gemacht, dass auch sie eine sehr lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit für nötig hält.

Daimler nach schlechtem Jahresbeginn wieder mit besseren Zahlen

STUTTGART (dpa) - Nach dem schwachen Jahresauftakt und einem Sturz in die Verlustzone profitiert der Autobauer Daimler von deutlich besseren Verkaufszahlen. Mit dem Absatz legten auch Umsatz und Gewinn im dritten Quartal zu, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Vorstandschef Ola Källenius betonte allerdings: «Wir müssen unsere Kosten deutlich reduzieren und den Cash Flow konsequent stärken.» Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn legte nur leicht auf gut 1,7 Milliarden Euro zu. Vor dem sogenannten Abzug von Minderheiten waren es gut 1,8 Milliarden Euro.

Puma wird etwas optimistischer - Zollstreit belastet

HERZOGENAURACH (dpa) - Der Sportartikelhersteller Puma wird nach einem robusten dritten Quartal erneut etwas optimistischer und hat seine Erwartungen für 2019 leicht angehoben. Allerdings geht das Management davon aus, dass die US-Zölle auf Importe aus China im vierten Quartal erstmals das Geschäft belasten dürften. Ohne Preiserhöhungen werde das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dadurch zumindest kurzfristig beeinträchtigt werden, sagte Konzernchef Björn Gulden am Donnerstag in Herzogenaurach.

Linde will mehr Jobs in Deutschland abbauen und umziehen

MÜNCHEN (dpa) - Linde will in Deutschland nach Angaben von Gewerkschaften mehr Jobs abbauen als bisher bekannt und seine Münchner Zentrale verlassen. Der Dax-Konzern plane, 850 weitere Stellen zu streichen, kritisierten die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE am Donnerstag. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet. Zudem sollen die verbliebenen 215 Mitarbeiter in der alten Münchner Linde-Zentrale in den Vorort Pullach umziehen. Der Gasekonzern hatte sich mit dem US-Konkurrenten Praxair zusammengeschlossen. Bereits vor der Fusion hatte Linde ein Sparprogramm mit dem Abbau von bis zu 975 Stellen gestartet.

Lkw-Hersteller stellen Sammelklage infrage

MÜNCHEN (dpa) - Der größte Schadenersatzprozess gegen ein Lastwagenhersteller-Kartell hat am Donnerstag vor dem Landgericht München begonnen. Europäische Lkw-Produzenten hatten jahrelang Preise abgesprochen und von der EU-Kommission bereits rund vier Milliarden Euro Bußgeld auferlegt bekommen. Jetzt fordern auch die Lkw-Käufer Schadenersatz. 3.200 Spediteure fordern für 84.000 angeblich überteuerte Lastwagen 867 Millionen Euro zurück. Die beklagten Hersteller MAN, Daimler, DAF, Volvo/Renault und Iveco bestreiten, dass ihr Kartell zu Preisaufschlägen geführt habe. Sie stellten auch in Frage, ob die Klage überhaupt zulässig ist.

Nokia kappt Prognose wegen hoher Investitionen für 5G-Technik

ESPOO (dpa) - Wegen hoher Investitionen in die 5G-Mobilfunktechnik hat der Netzwerkausrüster Nokia seine Aktionäre mit einer deutlich zusammengestutzten Prognose schockiert. In diesem und dem kommenden Jahr werden die Finnen deutlich weniger Gewinn machen als bisher angepeilt, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Hintergrund seien der Druck auf die Margen und die Notwendigkeit, mehr Geld in den 5G-Aufbau zu stecken. Auch die Dividendenzahlung will Nokia zunächst aussetzen. Eine Erholung erwartet Nokia-Chef Rajeev Suri erst 2021.

Dax testet 12.900 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Angetrieben von guten Quartalsberichten hat der Dax am Donnerstag die Hürde von 12.900 Punkten getestet. Von der Europäischen Zentralbank kamen kaum Impulse. Am Nachmittag stieg der Leitindex um 0,58 Prozent auf 12.872,55 Punkte. Für gute Stimmung sorgten unter anderem Daimler und BASF. Der MDax für mittelgroße Werte rückte um 0,37 Prozent auf 26.273,30 Punkte vor, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,36 Prozent.