Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.19

Berlin will erstmals Mieten einfrieren - Gesetz auf dem Weg

BERLIN (dpa) - Berlin geht in der Wohnungspolitik neue Wege und will als erstes Bundesland einen staatlichen Mietenstopp einführen. Der rot-rot-grüne Senat brachte am Dienstag ein Gesetz für einen Mietendeckel auf den Weg. Darin ist vorgesehen, die Mieten für 1,5 Millionen vor dem Jahr 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre auf dem Stand von Mitte 2018 einzufrieren. Die Wohnkosten sind in der Hauptstadt in den vergangenen Jahren stärker als anderswo in Deutschland gestiegen. «Viele Menschen kommen da an die Grenzen ihrer Möglichkeiten», sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Opposition und Immobilienwirtschaft laufen Sturm gegen das Vorhaben.

Milliardenabschreibung reißt Continental in die roten Zahlen

HANNOVER (dpa) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental wird in diesem Jahr wegen einer milliardenschweren Sonderbelastung voraussichtlich in die Verlustzone schlittern. Im dritten Quartal verbucht Conti Wertminderungen von rund 2,5 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Diese seien in der Annahme begründet, dass sich die derzeitige Weltproduktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren nicht wesentlich verbessern werde. Außerdem seien Rückstellungen für den vor kurzem vorgestellten Konzernumbau in Höhe von 97 Millionen Euro angefallen.

Bahn ist nicht gleich Bahn - Staatskonzern hat viel Konkurrenz

BERLIN (dpa) - Für Bahnkunden in Deutschland wird das Zugangebot immer bunter. Auf vielen Regionalstrecken fahren nicht mehr die roten Züge der Deutschen Bahn, sondern die Konkurrenz des deutschen Staatskonzerns. Die Wettbewerber leisten heute 35 Prozent des Angebots, für 2024 rechnen sie mit 45 Prozent, wie aus einem Bericht hervorgeht, den die Verbände Mofair und Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) am Dienstag vorlegen wollten. Sie stützen sich dabei auf entsprechende Vergabeentscheidungen. Mehr Wettbewerb auf der Schiene - und damit auch günstigere Fahrpreise - das war eines der Ziele der Bahnreform 1994. Sie machte aus der Bundesbehörde eine privatwirtschaftliches Unternehmen im Staatsbesitz.

BGH urteilt am 31. Oktober zu Ex-Deutsche-Bank-Chefs

KARLSRUHE/FRANKFURT (dpa) - 17 Jahre nach der Pleite des Medienkonzerns Kirch beschäftigt die Rolle der Deutschen Bank noch einmal den Bundesgerichtshof (BGH). Im Mittelpunkt stehen die drei früheren Vorstandschefs Rolf Breuer (81), Josef Ackermann und Jürgen Fitschen (beide 71). Das Landgericht München I hatte sie 2016 von Betrugsvorwürfen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft will weiter eine Verurteilung erreichen und hat Revision in Karlsruhe eingelegt. Die Richter wollen ihr Urteil am 31. Oktober verkünden, wie der Senat nach der Verhandlung am Dienstag bekanntgab. In dem Verfahren geht es um angebliche Falschaussagen der drei Ex-Deutsche-Bank-Chefs in einem Zivilprozess um Schadenersatz.

Größte Schweizer Telekom-Fusion gescheitert

ZÜRICH (dpa) - Die milliardenschwere Fusion der schweizerischen Telekom-Firma Sunrise mit dem Kabelnetzbetreiber UPC ist geplatzt, vor allem durch den Widerstand des deutschen Großaktionärs Freenet. «Der Deal ist tot», sagte Sunrise-Vorstandschef Olaf Swantee, wie das Unternehmen am Dienstag bestätigte. Es wäre die größte Übernahme der Schweizer Telekomgeschichte gewesen. Das Unternehmen hatte kurz zuvor eine für Mittwoch geplante außerordentliche Hauptversammlung abgesagt. Dort sollte eine Kapitalerhöhung um 2,8 Milliarden Franken (2,6 Mrd Euro) beschlossen werden, um den Kaufpreis von 6,3 Milliarden Franken zu finanzieren.

McDonald's verdient weniger - Fast-Food-Konkurrenz macht Druck

CHICAGO (dpa) - McDonald's hat trotz Sonderangeboten, Liefer-Services und Rabattaktionen die Erwartungen im dritten Quartal enttäuscht. Der Gewinn sank verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro), wie die Schnellrestaurantkette am Dienstag mitteilte. Der US-Absatz in etablierten Filialen legte mit einem Plus von 4,8 Prozent zwar weiter kräftig zu, blieb aber unter den Prognosen der Analysten. Weltweit gelang McDonald's indes ein starker Zuwachs um 5,9 Prozent in Restaurants, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind. Damit gelang dem Fast-Food-Riesen das siebzehnte Vierteljahr mit Wachstum in Folge.

Starke Zahlen geben AMS Rückenwind für Osram-Übernahme

PREMSTÄTTEN (dpa) - Ein Gewinnsprung im dritten Quartal gibt dem österreichischen Sensorspezialisten AMS Rückenwind für die geplante Übernahme von Osram. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 142 Millionen Euro, wie es am Dienstag mitteilte. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. Auch der Umsatz legte kräftig zu: 580 Millionen Euro entsprechen einem Zuwachs von 41 Prozent. AMS profitierte dabei von gut laufenden Geschäften mit Smartphoneherstellern. In den Bereichen Automotive und Industrie sah sich das Unternehmen dagegen ungünstigeren Marktbedingungen gegenüber. Auch für das laufende vierte Quartal ist das Unternehmen zuversichtlich.

Dax nach jüngster Rally stabil

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax ist am Dienstag zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten gependelt. Bis zum Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 12 766,36 Punkte zu. Der MDax für mittelgroße Werte gewann 0,21 Prozent auf 26 280,67 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,13 Prozent. Der Eurokurs sank bis zum Nachmittag auf 1,1127 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1173 (Freitag: 1,1144) Dollar festgesetzt.