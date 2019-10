Written by: Redaktion DER FARANG | 11/10/2019

SAP ernennt Vorstandschefin - Duo soll Softwareriesen führen

WALLDORF (dpa) - Der Softwareriese SAP wird künftig von einem Duo geführt und bekommt als erster Dax-Konzern überhaupt eine Vorstandschefin. Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan lenkt die Geschicke ab sofort gemeinsam mit Christian Klein, wie SAP am Freitag mitteilte. Die beiden Vorstandsmitglieder folgen auf Bill McDermott, der überraschend seinen Rückzug bekanntgab. Der 58-Jährige hatte Europas größten Softwarekonzern seit 2010 geführt, zunächst ebenfalls als Teil einer Doppelspitze, seit 2014 dann allein.

Renault feuert seinen Generaldirektor Bolloré

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa) - Der französische Autohersteller Renault hat seinen Generaldirektor Thierry Bolloré (56) gefeuert. Interims-Nachfolgerin sei die bisherige Finanzchefin des Herstellers, Clotilde Delbos, teilte Renault am Freitag in Boulogne-Billancourt nach einer Verwaltungsratssitzung mit. Präsident des Konzerns bleibt Jean-Dominique Senard.

Handelsgespräche mit China gehen weiter - Trump verbreitet Optimismus

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat vorsichtige Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China geweckt. Am Freitag setzten ranghohe Vertreter beider Seiten eine Runde neuer Gespräche in Washington fort. Die Verhandlungen liefen «wirklich gut», hatte Trump nach dem Auftakt am Donnerstag gesagt. Mit Spannung wurde ein geplantes Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Delegationsleiter, Vizepremier Liu He, am Nachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus erwartet.

Meiste Mittelständler befürchten keine Nachteile bei Chaos-Brexit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Mehrheit der mittelständischen Firmen in Deutschland sieht einem möglichen ungeregelten Brexit gelassen entgegen. Rund 60 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen mit maximal 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr befürchten keine negativen Folgen für ihre Geschäfte im Falle eines Austritts der Briten ohne Abkommen aus der EU, wie aus einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Etwa ein Viertel der im September befragten 2000 Unternehmen rechnet mit Nachteilen. Einige wenige (4 Prozent) versprechen sich Vorteile. Der Rest zeigte sich unentschieden.

Lime-Chef: Deutschland braucht neue Infrastruktur für E-Tretroller

BERLIN (dpa) - Angesichts der steigenden Zahl an E-Tretrollern braucht es nach Einschätzung des Deutschland-Chefs der Ridesharing-Plattform Lime eine neue Infrastruktur. «Wenn ich mir die Infrastruktur in den deutschen Städten angucke, ist sie auch für die begrenzte Anzahl an Scootern, die wir jetzt schon haben, eher überschaubar», sagte Jashar Seyfi im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. «Es häufen sich ja jetzt schon Beschwerden darüber, dass Scooter schlecht geparkt sind und teilweise Wege blockieren.» Das sei zum Teil berechtigte Kritik. «Allerdings stelle ich mir dann auch die Frage, wo sie denn sonst parken sollen.»

Dax im Aufwind dank SAP und Hoffnung im Handelsstreit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Gewachsene Zuversicht im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie ein Kurssprung bei SAP haben den Dax am Freitag beflügelt. Bis zum Nachmittag baute der Leitindex seine Gewinne mit 12.421,41 Punkten auf deutliche 2,11 Prozent aus. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Vortag auf minus 0,48 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,25 Prozent auf 145,50 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,21 Prozent auf 172,39 Zähler nach. Der Euro hat am Freitag von einer wachsenden Brexit-Zuversicht profitiert. Zuletzt wurden 1,1046 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,1030 Dollar festgesetzt.