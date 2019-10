Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.19

Einkommensungleichheit in Deutschland auf neuem Höchststand

DÜSSELDORF (dpa) -Die Ungleichheit bei den Einkommen in Deutschland hat nach einer aktuellen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung einen neuen Höchststand erreicht. Trotz der guten Konjunktur und der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt habe sich die Schere zwischen den Wohlhabenden und den unteren Einkommensgruppen in den vergangenen Jahren noch weiter geöffnet, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Verteilungsbericht des WSI. Allerdings wachse die Ungleichheit aktuell deutlich langsamer als noch zu Beginn des Jahrtausends, betonte die WSI-Expertin Dorothee Spannagel.

Deutsche Industrie weiter im Abwärtstrend

WIESBADEN (dpa) - Die deutsche Industrie hat beim Auftragseingang im August erneut einen Dämpfer erhalten. In den Industriebetrieben seien die Bestellungen im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Es war der zweite Rückgang in Folge und die mittlerweile fünfte Abschwächung im laufenden Jahr. Allerdings ist im Juli der Rückgang bei den Industrieaufträgen nicht so stark ausgefallen wie zuvor gemeldet. Das Bundesamt revidierte den Dämpfer auf nur noch 2,1 Prozent, nachdem zunächst ein Rückgang im Monatsvergleich um 2,7 Prozent gemeldet worden war.

Deutschkenntnisse entscheidend für Arbeitsmarkterfolg

KÖLN (dpa) - Gute Deutschkenntnisse sind nach einer aktuellen Studie entscheidend für den Arbeitsmarkterfolg von Zuwanderern. Bei gleichem Sprachniveau in Deutsch und gleichem Bildungsstand erzielten Migranten in Deutschland gleich hohe Löhne wie Einheimische, heißt es in der am Montag veröffentlichten Untersuchung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die höhere Erwerbslosigkeit der Zuwanderer sei somit zumindest zu bedeutenden Teilen auf ihr geringeres Sprachniveau zurückzuführen. Zuvor hatte die «Rheinische Post» über die Studie berichtet.

Tesla-Manager soll bei der Post Streetscooter-Absatz ankurbeln

AACHEN (dpa) - Ein bisheriger Manager des US-Elektroautobauers Tesla soll bei der Deutschen Post den Verkauf des Elektrolieferwagens Streetscooter ankurbeln. Peter Bardenfleth-Hansen ist bei der Post-Tochter Streetscooter GmbH seit Montag für das weitere Wachstum und den Aufbau der internationalen Vertriebsorganisation zuständig, wie das Unternehmen in Aachen mitteilte. Als neuer Technik-Vorstand soll Ulrich Stuhec die Produktentwicklung inklusive autonomes Fahren vorantreiben. Stuhec wechselte von Ford zu Streetscooter.

EZB-Aufsicht sieht Banken gut aufgestellt für Krisenfall

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht die meisten Kreditinstitute im Euroraum gut gerüstet, falls Kunden Geld im großen Stil Geld abziehen. Die Liquiditätssituation sei insgesamt «komfortabel» trotz einiger Verwundbarkeiten, erklärten die EZB-Bankenaufseher am Montag. An dem speziellen Stresstest beteiligten sich 103 Institute. Zu einzelnen Kredithäusern wurden keine Angaben gemacht. Die Aufseher wollten wissen, wie viele Tage Banken im Falle eines Schocks «anhand der verfügbaren Zahlungsmittel und Sicherheiten ohne Zugang zu den Refinanzierungsmärkten ihre Geschäftstätigkeit aufrechterhalten» können.

Dax steigt über 12 000 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich nach einem sehr schwachen Oktober-Auftakt zum Wochenstart etwas stabilisiert. Der Leitindex musste am Montagmorgen zunächst um die 12 000 Punkte kämpfen, die er im Zuge seiner Erholung am vergangenen Freitag in letzter Minute zurückerobert hatte. Am Nachmittag etablierte sich der Leitindex dann einige Punkte darüber. Zuletzt gewann er 0,10 Prozent und 12 025,37 Punkte. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,59 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 146,20 Punkte. Der Bund-Future gab leicht um 0,02 Prozent auf 174,47 Zähler nach. Der Euro trat praktisch auf der Stelle. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0991 US-Dollar etwas höher gehandelt. Zum Vergleich hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs am Freitag auf 1,0979 Dollar festgesetzt.

Abwärtstrend in Industrie hält an - Privatkonsum dagegen stabil

WIESBADEN/KÖLN (dpa) -Internationale Handelskonflikte belasten die Geschäfte der exportorientierten deutschen Industrie. Lichtblick in dem zunehmend trüben Konjunkturbild ist der Privatkonsum. Die exportorientierte deutsche Industrie steckt in der Flaute, die Konsumfreude der Verbraucher verhindert bislang jedoch einen Absturz der deutschen Konjunktur. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet auch für die kommenden Monate mit einem weiterhin stabilen Privatkonsum. «Die Stimmungslage der Verbraucher ist zwar weit von der Hochstimmung vergangener Jahre entfernt», teilte der Verband am Montag mit, «mit einem Einbruch des privaten Konsums ist aber auch in den kommenden Monaten nicht zu rechnen».