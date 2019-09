Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.19

Musterfeststellungsklage gegen VW: Schadenersatz noch ungeklärt

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Bei der Musterklage gegen Volkswagen müssen sich Dieselkunden bis zu einer klaren Einschätzung ihrer Chancen auf Schadenersatz vorerst gedulden.



Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig gab am ersten Verhandlungstag noch keine einheitliche Richtung vor. Man müsse zunächst vorherige Urteile anderer Gerichte «sorgfältig prüfen», erklärte der Vorsitzende Richter Michael Neef am Montag nach der Eröffnung des Verfahrens. Während Verbraucheranwälte bereits Hoffnung auf Schadenersatz sehen, gibt es nach Interpretation von VW Zweifel, dass den Kunden überhaupt ein Schaden entstanden ist. Neef ließ die Musterklage grundsätzlich zu.

Thyssenkrupp trennt sich von Vorstandschef Kerkhoff

ESSEN (dpa) - Der Wechsel an der Spitze des angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp ist perfekt.



Der Aufsichtsrat habe sich mit dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Guido Kerkhoff auf die einvernehmliche Auflösung seines Vertrages geeinigt, teilte Thyssenkrupp am Montag mit. Von Dienstag an übernimmt die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Martina Merz vorübergehend das Ruder in der Essener Konzernzentrale. Merz soll nach zwölf Monaten in den Aufsichtsrat zurückkehren. Kerkhoff stand erst seit Juli vergangenen Jahres an der Spitze des Traditionskonzerns. Er geriet aber zunehmend in die Kritik von Investoren. Auch die im Unternehmen starke IG Metall war zuletzt von Kerkhoff abgerückt und hatte ihm mangelnde Erfolge bei der Sanierung von Thyssenkrupp vorgeworfen.

Regierung will «zeitnah» Kreditantrag von Thomas Cook entscheiden

OBERURSEL (dpa) - Der insolvente deutsche Reiseveranstalter Thomas Cook muss weiter auf finanzielle Unterstützung des Staates warten.



Die Bundesregierung wolle «zeitnah» über den Antrag des Unternehmens für einen staatlichen Überbrückungskredit entscheiden, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag in Berlin. Was «zeitnah» genau bedeutet, ließ sie offen. Das Unternehmen hofft auf einen Neustart unter der Traditionsmarke Neckermann Reisen. «Ich sehe gute Chancen, die glorreiche Vergangenheit wiederzubeleben», sagte Stefanie Berk, Geschäftsführerin der deutschen Thomas Cook. Neckermann sei nach wie vor die volumenstärkste Reisemarke des Unternehmens in Deutschland. «Es muss uns allerdings gelingen, verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen», sagte Berk der Deutschen Presse-Agentur.

Klöckner will farbigen Nutri-Score als neues Nährwert-Logo

BERLIN (dpa) - Das farbige Logo Nutri-Score soll Verbrauchern in Deutschland beim Lebensmittelkauf bald eine gesündere Ernährung erleichtern.



Nach jahrelangem Streit über eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz sprach sich Bundesernährungsministerin Julia Klöckner für das in Frankreich eingeführte System aus. In einer offiziellen Verbraucherbefragung schnitt Nutri-Score am besten ab, wie die CDU-Politikerin am Montag in Berlin sagte. Sie will nun eine Verordnung vorlegen, die den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung des Logos auf der Vorderseite vieler Packungen schafft. Die zusätzliche Kennzeichnung könne helfen, «die gesunde Wahl zur einfachen Wahl zu machen», sagte Klöckner. In der Befragung im Auftrag des Ministeriums habe Nutri-Score in allen Fragestellungen an erster Stelle gelegen - bei der Frage, welches Modell in Deutschland eingeführt werden solle, mit 57 Prozent.

Inflation auf niedrigstem Stand seit Februar 2018

WIESBADEN (dpa) - Gesunkene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 19 Monaten gedrückt.



Die Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Niedriger hatte die Rate nach Angaben der Wiesbadener Behörde zuletzt im Februar 2018 mit 1,1 Prozent gelegen. Gegenüber August 2019 blieben die Verbraucherpreise im September unverändert. Für Haushaltsenergie und Kraftstoffe mussten die Menschen in Deutschland im Schnitt 1,1 Prozent weniger zahlen als im Vorjahresmonat. Zudem schwächte sich der Anstieg der Nahrungsmittelpreise ab. Sie legten um 1,3 Prozent zu. Im August hatte der Anstieg noch 2,7 Prozent betragen.

Arbeitslosenzahl auf niedrigstem September-Stand seit Einheit

NÜRNBERG (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September saisonbedingt auf 2,234 Millionen gesunken.



Das ist der niedrigste September-Stand seit der Wiedervereinigung. Damit waren 85 000 Männer und Frauen weniger arbeitslos als im August und 22.000 weniger als im September 2018, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Vor einem Jahr war die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt mit einem Rückgang im September in Höhe von 94.000 allerdings noch wesentlich deutlicher ausgefallen. Die Bundesagentur sieht durchaus Anzeichen für die konjunkturelle Schwäche am Arbeitsmarkt. Das Beschäftigungswachstum halte an, verliere aber an Schwung.

Dax zu Beginn der verkürzten Börsenwoche kaum verändert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Dem Dax fehlt nach zwei Gewinntagen in Folge frischer Schwung. Der deutsche Leitindex bewegte sich am Montag nur wenig und lag am frühen Nachmittag 0,09 Prozent im Plus bei 12.391,55 Punkten.



Auf Monatssicht deutet sich damit ein Gewinn von knapp 4 Prozent an. Am Donnerstag bleibt die Börse wegen des Tages der Deutschen Einheit geschlossen. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten rückte am Montag um 0,17 Prozent auf 25.878,98 Punkte vor. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag moderat im Plus. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,58 auf minus 0,56 Prozent. Der Eurokurs notierte bei 1,0897 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0935 (Donnerstag: 1,0938) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9145 (0,9142) Euro gekostet.