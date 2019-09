Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.19

Thomas-Cook-Versicherer will Hotels ab sofort Geld überweisen

KÖLN/FRANKFURT (dpa) - Die Insolvenz der deutschen Thomas Cook hält weiter Tausende Reisende in Atem.

Am Freitag gab es gute Nachrichten: Hotels im Ausland, die derzeit noch Kunden des Reiseveranstalters beherbergen, bekommen Geld von der Zurich-Versicherung. Die Zahlungen sind laut Zurich an die Bedingung geknüpft, dass Urlauber nicht mehr zu Extra-Zahlungen aufgefordert werden. Auf Basis der Buchungsinformationen und ohne Vorlage gesonderter Rechnungen sollen die Hotels in den Ferienorten jetzt 50 Prozent der ausstehenden Zahlungen für die anwesenden Gäste erhalten, wie ein Zurich-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ingenieure gesucht: Milliarden allein machen Bahn nicht pünktlicher

BERLIN (dpa) - Mehr Züge, mehr Verlässlichkeit und höhere Pünktlichkeit: Dafür will die Bahn bis 2030 rund 156 Milliarden Euro investieren. Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla sprach von einer Rekordsumme, die unter anderem auf dem Klimaprogramm der Bundesregierung beruht. «Damit haben wir die Voraussetzungen für eine funktionale und leistungsfähige Infrastruktur», sagte Pofalla, der nun neue Planer und Ingenieure sucht. «Jetzt kommt es darauf an, dass wir diese gewaltige Investitionssumme auch abarbeiten können.» Noch aber spüren die Kunden die Engpässe und den Sanierungsstau im 33.000 Kilometer langen Gleisnetz: Verspätungen gehören zum Alltag.

Im Durchschnitt waren laut Pofalla seit Jahresbeginn 76,5 Prozent aller Fernzüge pünktlich.

Klöckner will gegen Spekulationen mit Agrarflächen vorgehen

MAINZ (dpa) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat der Spekulation von Investoren mit Ackerland den Kampf angesagt.

Finanzinvestoren nutzten Regelungslücken, die geschlossen werden müssten, kritisierte Klöckner bei der Agrarministerkonferenz (AMK) der Länder am Freitag in Mainz. Außerdem ging es bei der am Freitag zu Ende gegangenen Fachministerkonferenz um Insektenschutz, Tiertransporte und die Folgen des Klimawandels.

Das letzte Aufgebot: Sparen sich Deutschlands Banken gesund?

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Sparen, schrumpfen, stutzen - viel mehr scheint Bankmanagern im Dauerzinstief nicht mehr einzufallen.

Nun auch bei der Commerzbank: Deutschlands zweitgrößte Privatbank weiß sich in der Branchenkrise nicht anders zu helfen und baut Tausende Stellen ab. 200 Geschäftsstellen und damit ein Fünftel seines Filialnetzes will der MDax-Konzern schließen und seine jährlichen Kosten um 600 Millionen Euro senken. 4.300 Jobs stehen bei der Commerzbank auf der Streichliste. Bei der Deutschen Bank sind es sogar 18.000. Die Sparkassentochter Dekabank hat den Abbau von 400 Jobs angekündigt, Deutschlands drittgrößte Landesbank Helaba rechnet einen «spürbaren Personalabbau» durch.

Bieterkampf um Osram: AMS erhöht Gebot - IG Metall warnt eindringlich

MÜNCHEN (dpa) - Im Bieterkampf um den angeschlagenen Lichtkonzern Osram hat der österreichische Halbleiterhersteller AMS sein Angebot auf den letzten Metern erhöht.

Unmittelbar vor Ablauf der Angebotsfrist am Dienstag stockte AMS seine Offerte am Freitag von 38,50 auf 41 Euro je Aktie auf: Für nunmehr 4,6 Milliarden Euro wollen sie den Münchner Konzern komplett übernehmen. Damit reagierten die Österreicher auf die Ankündigung der US-Finanzinvestoren Advent und Bain Capital vom Mittwoch, das bisherige AMS-Angebot zu überbieten. Die Osram-Aktie legte am Freitag um gut 2 Prozent auf fast 40 Euro zu.

Tüv informiert Aufsichtsrat über BER-Prüfungen

BERLIN (dpa) - Nach zwei Monaten wichtiger Anlagentests im Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens hat der Tüv Rheinland am Freitag dem Aufsichtsrat über den Stand der Dinge berichtet. Überprüft wurde, ob das Zusammenspiel der technischen Anlagen im Terminal funktioniert.

Nach mehreren geplatzten Eröffnungsterminen hatte es vor allem beim Brandschutz tiefgreifende Umbauten gegeben. Der Aufsichtsrat wollte am Abend die Ergebnisse seiner Sitzung bekanntgeben. Die Anlagentests in dem neuen Terminal in Schönefeld liefen am Freitag noch. Nach Flughafenangaben sind auch noch Nachprüfungen möglich. Abschließende Ergebnisse der Tüv-Tests werden Ende Oktober erwartet. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte vor wenigen Tagen gesagt, die Tests seien besser gelaufen als erwartet.

BASF will Bauchemie-Sparte 2019 verkaufen - Milliardenerlös erwartet

GENT (dpa) - Der Chemiekonzern BASF will seine Bauchemie-Sparte noch bis Ende des Jahres verkaufen.

Nach unbestätigten Medienberichten vom Sommer könnte der Verkauf dem Dax-Konzern bis zu drei Milliarden Euro in die Kassen spülen. Konzernchef Martin Brudermüller sagte bei einer Investorenkonferenz am Freitag im belgischen Gent, es gebe bestätigte Angebote. Er erwarte bis Ende des Jahres, die Verträge zu unterzeichnen. Bisher gingen Insider von einem Verkauf Mitte 2020 aus. Vor Wochen machten Namen von potenziellen Interessenten an der Bauchemie die Runde - darunter der US-Finanzinvestor Carlyle Group und der US-Baustoffhersteller Standard Industries. Auch andere Finanzinvestoren wie Bain Capital, Cinven oder KKR kämen Insidern zufolge als potenzielle Interessenten in Frage.

Dax dämmt Wochenminus weiter ein

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat zu Wochenschluss an seine freundliche Tendenz vom Vortag angeknüpft.

Nach dem Sprung über die 12.300 Punkte baute der deutsche Leitindex sein Plus am Freitag aus. Zuletzt gewann er 0,77 Prozent auf 12.382,58 Punkte. Sein bisheriges Wochenminus konnte er so auf 0,7 Prozent eindämmen. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,43 Prozent auf 25.810,63 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte 0,23 Prozent auf 3.540,18 Zähler zu. Der Euro hat sich am Freitag etwas erholen können, nachdem er in der Nacht zuvor mit 1,0905 US-Dollar auf ein neues Zweijahrestief gefallen war. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0946 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,0938 Dollar festgesetzt.