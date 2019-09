Written by: Redaktion DER FARANG | 26/09/2019

Draghi-Kritikerin Lautenschläger gibt Posten in EZB-Führung auf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im Streit um den Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht sich erneut ein deutsches Mitglied des Führungsgremiums der Notenbank zum Rücktritt gezwungen: Die ehemalige Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, Sabine Lautenschläger, gibt ihren Posten im sechsköpfigen EZB-Direktorium zum 31. Oktober dieses Jahres auf - und damit mehr als zwei Jahre vor Ende ihrer regulären achtjährigen Amtszeit.



Lautenschläger zählt zu den Kritikern einer extrem lockeren Geldpolitik wie sie die EZB unter Notenbankchef Mario Draghi praktiziert. Zuletzt hatte sich Lautenschläger gegen eine Wiederaufnahme der Käufe von Staatsanleihen ausgesprochen. Es wird damit gerechnet, dass Deutschland Anspruch auf die Nachbesetzung von Lautenschlägers Posten beanspruchen wird.

Sparkasse München kündigt wegen Nullzinsen 28.000 Prämiensparverträge

MÜNCHEN (dpa) - Die Münchner Sparkasse kündigt zum Jahresende 28.000 Prämiensparverträge und begründet dies mit den Kosten durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).



Außerdem behält sich die größte bayerische Sparkasse vor, vom 1. Oktober an von Neukunden mit Guthaben von mehr als 100.000 Euro auf Giro- oder Cashkonto Strafzinsen zu verlangen, wie das Institut mitteilte. Auch die Nürnberger Sparkasse hatte zuvor 21.000 Prämiensparverträge gekündigt. Dabei handelt es sich um Sparverträge ohne feste Laufzeit, die nach 15 Jahren die Höchstverzinsung erreicht haben.

GfK: Verbraucher lassen sich Konsumlaune nicht verderben

NÜRNBERG (dpa) - Trotz einer schwächeren Konjunktur sind die Verbraucher in Deutschland weiter in Kauflaune.



Der vom Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK monatlich erstellte Konsumklimaindex legte im September erstmals seit mehr als einem halben Jahr sogar wieder zu. Grund sei eine deutlich gestiegene Anschaffungsneigung der Verbraucher in Folge der weiteren Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB), sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. Für Oktober prognostizieren die Marktforscher daher einen zum Vormonat um 0,2 Punkte steigenden Wert auf 9,9 Zähler.

Amazon lässt Alexa aus den Grenzen des Haushalts ausbrechen

SEATTLE (dpa) - Amazon startet eine Smarthome-Offensive und will seine Sprachassistentin Alexa noch stärker im Alltag der Nutzer verankern.



Mit neuen Ohrhörern sowie experimentellen Geräten wie einer Brille und einem Ring will der Konzern Alexa zudem auch außerhalb des Haushalts etablieren. Hier ist Amazon bisher im Nachteil gegen Alexa-Rivalen wie Apples Siri und den Google-Assistant, die auf Smartphones allgegenwärtig sind.

Nach Thomas-Cook-Pleite: Sanierer Flöther wird Sachwalter bei Condor

LONDON/FRANKFURT (dpa) - Die deutsche Fluglinie Condor bekommt nach der Pleite ihres britischen Mutterkonzerns Thomas Cook den Sanierungsexperten Lucas Flöther an die Seite gestellt.



Er solle bei Condor als vorläufiger Sachwalter agieren, sagte Flöther am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er sei am Mittag vom Amtsgericht Frankfurt/Main bestellt worden. Flöther ist auch Insolvenzverwalter der einstmals zweitgrößten deutschen Fluglinie Air Berlin, die vor zwei Jahren Insolvenz anmelden musste. Condor hatte ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Dieses besondere Instrument des deutschen Insolvenzrechts soll verhindern, dass Geld an den insolventen Mutterkonzern Thomas Cook abfließt.

Ifo-Umfrage: Mehr Kurzarbeit in der deutschen Industrie

MÜNCHEN (dpa) - Deutsche Industrieunternehmen greifen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche stärker auf Kurzarbeit zurück.



Im September habe es in 5,5 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit gegeben, im Juni seien es nur 3,8 Prozent gewesen, teilte das Forschungsinstitut am Donnerstag mit. In den kommenden drei Monaten gehen 12,4 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sie mit Hilfe der Kurzarbeit die Schwächephase überbrücken wollen.

Bierabsatz im August zweistellig gesunken

WIESBADEN (dpa) - Der Absatz von alkoholhaltigem Bier in Deutschland ist im August zweistellig gesunken.



Nach Daten des Statistischen Bundesamtes setzten die Brauereien 8,26 Millionen Hektoliter alkoholhaltiges Bier ab. Das waren 11,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statistik hervorgeht. Der größte Rückgang wird für Rheinland-Pfalz und Saarland mit minus 18,6 Prozent ausgewiesen. Auch in den beiden Ländern mit der größten Bierproduktion, Bayern und Nordrhein-Westfalen, verzeichnete die Branche Rückgänge von 12,6 beziehungsweise 7,3 Prozent. Lediglich in Sachsen-Anhalt hat die Branche den Bierabsatz mit einem Plus von 2,9 Prozent erhöht.

Dax startet Erholungsversuch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einer dreitägigen Verluststrecke hat sich der Dax am Donnerstag etwas erholt.



Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne in der ersten Handelsstunde aus, dümpelte dann aber vor sich hin. Am Nachmittag verblieb er so 0,44 Prozent höher bei 12.288,05 Punkten. Der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax gewann 0,56 Prozent auf 25.708,14 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,58 auf 3.533,41 Zähler. Als Kursstütze wurde am Markt auf ermutigende Aussagen von US-Präsident Donald Trump in puncto Zollstreit verwiesen. Dieser hatte in Aussicht gestellt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte.