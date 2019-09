Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.19

Marktmanipulation: Anklage gegen Volkswagen-Spitze

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Führungsspitze von Volkswagen wegen Marktmanipulation angeklagt.



Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Vorstandschef Herbert Diess und dem Ex-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn wird vorgeworfen, Anleger im Jahr 2015 nicht rechtzeitig über die Risiken der Dieselaffäre informiert zu haben. Die Staatsanwälte hatten untersucht, ob die VW-Manager früher als bisher eingeräumt von konkreten Täuschungen bei den Abgasdaten in den USA wussten. Investoren verlangen Entschädigung für Einbruch des Aktienkurses. Die Anwälte der angeklagten Manager wiesen die Vorwürfe zurück.

Altmaier: Entscheidung zu Staatskredit für Condor in nächsten Tage

BERLIN (dpa) - Die Suche nach Lösungen für den in Bedrängnis geratenen Ferienflieger Condor läuft auf Hochtouren.



Wirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte eine Entscheidung der Bundesregierung über einen Überbrückungskredit für die Tochter des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook «in den nächsten Tagen» an. Am Dienstag hielt Condor seinen Betrieb aufrecht. Alle Flüge sollten wie geplant erfolgen. Kunden der deutschen Thomas Cook können auch am 25. und 26. September ihre Reise nicht antreten, hieß es. Nach Hause fliegen könnten Pauschalreisegäste aktuell in der Regel wie geplant.

Daimler muss im Diesel-Skandal Bußgeld zahlen - 870 Millionen Euro

STUTTGART (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zuge des Dieselskandals gegen den Autobauer Daimler ein Bußgeld in Höhe von 870 Millionen Euro verhängt.



Grund ist eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in einer mit der Fahrzeugzertifizierung befassten Abteilung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Diese habe dazu geführt, dass die Dieselfahrzeuge Genehmigungen erhielten, obwohl der Ausstoß von Stickoxiden bei den Autos teilweise nicht den regulatorischen Anforderungen entsprach.

Ifo-Geschäftsklima leicht erholt - «Abschwung macht Pause»

MÜNCHEN (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September etwas verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,3 Punkte auf 94,6 Zähler, wie das Institut am Dienstag in München mitteilte.



Es ist der erste Anstieg nach fünf Rückgängen in Folge. Im August hatte das wichtigste deutschen Konjunkturbarometer noch den tiefsten Stand seit November 2012 erreicht. «Der Abschwung macht eine Pause», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Er erklärte den Anstieg mit einer besseren Einschätzung der aktuellen Lage.

Häuser und Wohnungen verteuern sich weiter kräftig

WIESBADEN (dpa) - Der Ansturm auf Immobilien in Deutschland treibt die Preise weiter nach oben. Häuser und Wohnungen wurden erneut sowohl in Ballungsräumen als auch auf dem Land deutlich teurer, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.



Demnach zogen die Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal kräftig um 5,2 Prozent an gemessen am Vorjahreszeitraum. In Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf verteuerten sich Ein- und Zweifamilienhäuser binnen Jahresfrist demnach um zehn Prozent, für Eigentumswohnungen mussten Käufer 8,6 Prozent mehr zahlen.

EU-Gericht kippt Kommissionsbeschluss zu Starbucks-Steuernachzahlung

LUXEMBURG (dpa) - Das EU-Gericht hat die Entscheidung der EU-Kommission zu Steuernachzahlungen der Kaffeehauskette Starbucks in den Niederlanden gekippt.



Die Wettbewerbshüter hätten nicht nachgewiesen, dass Starbucks unerlaubte Vorteile erhalten habe, erklärten die Luxemburger Richter am Dienstag (Rechtssachen T-760/15, T-636/16). Dageh bestätigte das Gericht die von der EU-Kommission verhängte Steuernachzahlung der Fiat-Gruppe in Luxemburg. Die Beschwerden sowohl des Unternehmens als auch Luxemburgs würden abgewiesen, erklärten die Luxemburger Richter am Dienstag.

Dax rutscht nach Ifo-Index knapp ins Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn hat sich der Dax am Dienstag stabilisiert. Der mit Spannung erwartete Ifo-Index wurde aber nicht Kurstreiber für den Leitindex.



Zuletzt stand der Dax knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 12.335,27 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte stieg um 0,18 Prozent auf 25.639,21 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,05 Prozent auf 3538,84 Zähler zu.