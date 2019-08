Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

Berlin schwächt Pläne für Mietendeckel ab

BERLIN (dpa) - Der geplante Mietendeckel in Berlin wird voraussichtlich weniger Mietsenkungen bringen als zuletzt zu erwarten war.

Die rot-rot-grüne Koalition hat sich auf Änderungen am bisherigen Vorschlag verständigt, wie Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Freitag sagte. Demnach liegen die Mietobergrenzen in den nächsten fünf Jahren zwischen 5,95 Euro und 9,80 Euro. Bis zu diese Grenzen dürfen Vermieter die Nettokaltmieten gemäß der jährlichen Teuerungsrate erhöhen. Mieter können Senkungen beantragen, wenn sie mehr als 30 Prozent ihres Netto-Haushaltseinkommens dafür aufwenden müssen.

Jeder Siebte gibt über 40 Prozent des Einkommens fürs Wohnen aus

BERLIN (dpa) - Fast jeder Siebte in Deutschland gab zuletzt mehr als 40 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens für das Wohnen aus.

Das gilt nach jüngsten Zahlen für das Jahr 2017 für 14,5 Prozent der Einwohner in Deutschland, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Gegenüber 2010 hat sich dieser Anteil kaum verändert. «Diese hohen Wohnkosten sind eine unzumutbare Belastung, besonders für gering- und normalverdienende Haushalte», kritisierte die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Caren Lay.

Bahn will Glyphosat-Einsatz halbieren

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Bahn will weniger Glyphosat einsetzen. Im vergangenen Jahr wurden noch 57 Tonnen von dem Unkrautvernichter entlang der Gleise versprüht.

Nächstes Jahr soll es noch halb so viel sein, kündigte das Bundesunternehmen am Freitag an. Stattdessen werde Unkraut stärker manuell beseitigt, um die Schienen frei zu halten. «Auf weiten Teilen des Streckennetzes wird ab 2020 kein Glyphosat ausgebracht», sagte ein Konzernsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bislang sei 90 Prozent des Netzes einmal im Jahr mit Glyphosat behandelt worden.

Verhandlungen um Mindestlohn am Bau gestartet

WIESBADEN (dpa) - Höhere Branchenmindestlöhne am Bau, gleiche Regelungen für qualifizierte Facharbeiter in Ost- und Westdeutschland: Bei den Tarifverhandlungen für die rund 800 000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe fordert die IG BAU deutliche Lohnzuwächse.

Angesichts des Immobilienbooms erwarte man eine «kräftige Anhebung», erklärte die Gewerkschaft zum Start der Tarifverhandlungen in Wiesbaden am Freitag. Eine konkrete Forderung formulierte sie nicht. Verhandlungspartner sind der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), die zunächst kein Statement abgaben.

Volksbank und Sparkasse legen Filialen zusammen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Wettbewerber Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse legen in Hessen in größerem Umfang Filialen zusammen.

Das teilte Deutschlands zweitgrößte Volksbank am Freitag mit. Die Initiative ist eine Antwort auf den Spardruck und könnte daher bundesweit Schule machen. Denn die gesamte Branche müht sich, den Spagat zwischen digitalen Angeboten und Präsenz in der Fläche zu schaffen. Viele Kunden erledigen Bankgeschäfte fast nur noch am heimischen Computer oder per App auf dem Smartphone. Seit Jahren schrumpft die Zahl der Filialen, denn das dichte Netz kostet die Institute eine Menge Geld.

Abgabe von Opel-Geschäftsteilen an Segula ist abgeschlossen

RÜSSELSHEIM/PARIS (dpa) - Der Verkauf von Teilen des Opel-Entwicklungszentrums an den Ingenieursdienstleister Segula ist in trockenen Tüchern.

Der Opel-Eigner PSA und Segula aus Frankreich hätten den Teilverkauf des Rüsselsheimer Entwicklungszentrum und des nahen Testcenters in Rodgau-Dudenhofen abgeschlossen, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Rund 700 Mitarbeiter von Opel wechselten damit Anfang September zu Segula. Die Franzosen übernehmen zudem Gebäude, Test-Anlagen und Einrichtungen an beiden Standorten. Der Entwicklungscampus in Rüsselsheim solle sich zunächst auf Projekte im Autosektor konzentrieren und später auch auf andere Branchen.

Kaum Dorsch, weniger Hering - Vorschläge für Ostseefangquoten 2020

BRÜSSEL (dpa) - Angesichts des kritischen Zustands der Fischbestände sollen Fischer im kommenden Jahr kaum Dorsch und weniger Hering aus der Ostsee ziehen dürfen.

Das derzeit geltende Dorschfangverbot für die östliche Ostsee solle 2020 verlängert werden, schlug die EU-Kommission am Freitag vor. Dort solle Dorsch nur in geringen Mengen als Beifang gefischt werden dürfen. Beim für Deutschland zudem wichtigen westlichen Hering solle die erlaubte Fangmenge um 71 Prozent gesenkt werden. Die Vorschläge basieren auf wissenschaftlichen Gutachten des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES). Die EU-Fischereiminister werden am 14. und 15. Oktober darüber verhandeln.

In Deutschland sind Geringqualifizierte oft Niedriglöhner

GÜTERSLOH (dpa) - In Deutschland arbeiten Beschäftigte mit geringen Qualifikationen deutlich häufiger im Niedriglohnsektor als in anderen europäischen Staaten.

Während in Deutschland jeder zweite Geringqualifizierte einen Job mit niedrigem Lohn habe, sei es in Großbritannien nur jeder Dritte, heißt es in einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung. Noch niedriger sei der Anteil der Niedriglöhner an den Geringqualifizierten in Frankreich mit 18 Prozent und in Schweden mit nur 5 Prozent. Zuvor hatte «Der Spiegel» (Samstag) darüber berichtet. Die Studie führt den hohen Anteil der Niedriglöhner in Deutschland unter anderem auf eine starke Zunahme von Zeitarbeit und befristeten Jobs sowie geringfügiger Beschäftigung zurück.

Dax steigt deutlich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Freitag weiter kräftig erholt und Kurs auf die Marke von 12 000 Punkten genommen.

Am Nachmittag verzeichnete der Leitindex ein Plus von 1,22 Prozent auf 11 983,21 Punkte. Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gewann am Freitag gegen Nachmittag mit 25 817,13 Punkten 1,68 Prozent dazu. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,69 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,1039 US-Dollar und war damit fast unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag 1,1072 (Mittwoch: 1,1083) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9032 (0,9023) Euro.