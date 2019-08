Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.19

Deutscher Arbeitsmarkt wehrt sich gegen die Konjunkturflaute

NÜRNBERG (dpa) - Die sich abschwächende Konjunktur in Deutschland hinterlässt erste Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Im August stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juli um 44.000 auf 2,319 Millionen Menschen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekanntgab.



Zum saisonal üblichen Anstieg kamen in diesem Jahr auch konjunkturelle Effekte hinzu: Saisonbereinigt errechnete die Bundesagentur einen Anstieg um immerhin 4.000. Im August waren noch immer 31.000 Menschen weniger arbeitslos als im August 2018. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent und lag damit um 0,1 Punkte unter dem Vorjahresniveau.

Inflation schwächt sich im August ab - Energiepreise dämpfen

WIESBADEN (dpa) - Die Entwicklung der Energiepreise hat die Inflation in Deutschland im August gedämpft.



Die Jahresteuerungsrate lag bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. In den Vormonaten Juni und Juli hatte die Rate noch 1,6 beziehungsweise 1,7 Prozent betragen. Dämpfend wirkten im August die Energiepreise, die nur noch um 0,6 Prozent stiegen. Deutlich mehr als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher dagegen für Nahrungsmittel zahlen (plus 2,7 Prozent). Vor allem Gemüse wurde teurer, wie aus Daten der Statistischen Landesämter hervorgeht. Es kostete beispielsweise in Nordrhein-Westfalen 13,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Offizieller Bericht: Wieder bessere Ernte nach Dürrekrise 2018

BERLIN (dpa) - Die diesjährige Ernte ist nach amtlichen Daten wieder besser ausgefallen als nach der extremen Dürre 2018 - es gibt aber regionale Unterschiede.



Insgesamt sind die Mengen bei Getreide und Raps weiter unterdurchschnittlich, wie Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag bei der Vorlage des offiziellen Ernteberichts sagte. Bei Getreide dürften rund 44,7 Millionen Tonnen hereinkommen und damit knapp 18 Prozent mehr als 2018. Das Mittel der Jahre 2013 bis 2018 wird aber um gut drei Prozent verfehlt. Diese Einschätzung deckt sich weitgehend mit der Erntebilanz, die der Bauernverband am vergangenen Freitag vorgelegt hatte.

Tarifbeschäftigte verdienten im zweiten Quartal deutlich mehr

WIESBADEN (dpa) - Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im zweiten Quartal dieses Jahres deutlich höhere Bruttogehälter verdient als ein Jahr zuvor.



Der durchschnittliche Wert inklusive der tarifvertraglich vereinbarten Sonderzahlungen war 3,8 Prozent höher, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Ohne die Sonderzahlungen hätte die Steigerung 2,9 Prozent betragen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise nur um 1,6 Prozent. Der vergleichsweise hohe Zuwachs bei den Tarifgehältern ist laut dem Bundesamt auch auf einen Sondereffekt beim Öffentlichen Dienst des Bundes und der Gemeinden zurückzuführen. Dort fielen gleich zwei Tarifstufen und Sonderzahlungen in den Beobachtungszeitraum.

Apple gewährt freien Werkstätten Zugang zu Original-Ersatzteilen

CUPERTINO (dpa) - Apple wird allen unabhängigen Reparatur-Werkstätten den Zugang zu Original-Ersatzteilen für sein iPhone öffnen.



Das Programm startet zunächst in den USA und soll mit der Zeit auf andere Länder ausgeweitet werden, wie Apple am Donnerstag mitteilte. Die teilnehmenden Werkstätten können von Apple auch Spezialwerkzeug und Reparaturanleitungen bekommen. Voraussetzung ist, dass sie einen von Apple zertifizierten Techniker haben - die Größe des Betriebs spielt dabei keine Rolle. Bei dem neuen Programm geht es nur um Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit. In den häufigsten Fällen ist das der Austausch eines kaputten Displays oder der Batterie. Garantiefälle werden weiterhin von Apple selbst oder dem Netz der autorisierten Service-Anbietern behandelt.

Zufriedenheit mit der Lehrstelle auf dem Tiefpunkt

BERLIN (dpa) - Die Zufriedenheit der Auszubildenden mit ihrer Lehrstelle ist auf einen Tiefstwert gesunken.



Im Ausbildungsreport, den der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seit 13 Jahren veröffentlicht, sind erstmals weniger als 70 Prozent der Befragten mit ihrer Ausbildung «zufrieden» oder «sehr zufrieden». Vor zehn Jahren seien es noch 75,5 Prozent gewesen, sagte die DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte am Donnerstag in Berlin. Für ihre Studie hatte die Gewerkschaft mehr als 16.000 Lehrlinge aus den 25 am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen befragt. Mehr als ein Drittel von ihnen klagte über regelmäßige Überstunden. Fast jeder achte Jugendliche unter 18 Jahren muss demnach sogar verbotenerweise mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten.

Messe IFA will Umsatzflaute in der Unterhaltungselektronik trotzen

BERLIN (dpa) - Die Technikmesse IFA will sich in Zeiten sinkender Umsätze in der Unterhaltungselektronik als Wachstums- und Innovationsmotor der Branche unter Beweis stellen.



Sowohl das Gelände unter dem Funkturm, als auch die Station Berlin als Austragungsort des Fachbesucher-Treffs IFA Global Markets seien in der kommenden Woche vollständig belegt, teilten die Ausrichter am Donnerstag mit. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die IFA sind eher unfreundlich: Die Branche verzeichnete zuletzt weiter teils kräftige Umsatzrückgänge. Im ersten Halbjahr 2019 ging der Umsatz mit klassischer Unterhaltungselektronik um 7,1 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zurück. Während der Absatz halbwegs stabil ist, leidet die Branche unter einem schnellen Preisverfall ihrer Produkte.

E-Commerce wird für Douglas immer wichtiger

DÜSSELDORF (dpa) - Die Parfümerien von Douglas gehören zum festen Inventar der deutschen Einkaufsstraßen.



Doch auch für Deutschlands größte Parfümeriekette wird der Onlinehandel immer wichtiger. In der Bundesrepublik stammen inzwischen fast 30 Prozent der Umsätze aus den konzerneigenen Online-Shops douglas.de und Parfumdreams, wie das Unternehmen bei der Präsentation der Quartalszahlen am Donnerstag berichtete. Europaweit liegt der Online-Anteil am Umsatz bei knapp 17 Prozent. «Wir werden in diesem Jahr erstmals mehr als eine halbe Milliarde Euro online umsetzen», prognostizierte Konzernchefin Tina Müller. Gleichzeitig kündigte sie an, dass europaweit 70 der rund 2.400 Geschäfte geschlossen werden sollen, etwas mehr als zehn davon in Deutschland.

Dax kann Gewinne halten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wieder optimistische Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Aussicht auf ein Ende der Regierungskrise in Italien haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nach oben befördert.



Der Dax notierte am Nachmittag 0,99 Prozent höher bei 11.816,86 Punkten und damit etwas unter seinem Tageshoch. Der MDax für mittelgroße Unternehmen stieg um 1,00 Prozent auf 25.355,11 Zähler. Der Euro kostete zuletzt 1,1077 US-Dollar und war damit fast unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1083 (Dienstag: 1,1104) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9023 (0,9006) Euro.