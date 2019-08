Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.19

Bund: An 5213 Bahnhöfen kein Servicepersonal

BERLIN (dpa) - An 92 Prozent der Bahnhöfe in Deutschland gibt es kein Servicepersonal. Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Demnach können Fahrgäste an 5.213 Bahnhöfen nicht auf Servicepersonal zurückgreifen, das beispielsweise Fragen beantwortet oder Fahrgäste im Rollstuhl unterstützt. Insgesamt unterhält die Bahn 5.663 Personenbahnhöfe. Die Bahn wies darauf hin, dass die Zahl der Servicemitarbeiter seit zehn Jahren konstant bei 3.000 liege. Das Personal werde an allen großen Bahnhöfen eingesetzt, an denen es viele Reisende und Besucher gebe, außerdem an wichtigen Umsteigepunkten und an Bahnhöfen, die für Urlauber von Bedeutung sind, sowie bei Großereignissen.

Mehr reguläre Jobs in Deutschland - Frauen holen auf

WIESBADEN (dpa) - Auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben Menschen häufiger einen regulären Hauptjob mit Sozialversicherung gefunden.



Atypische Beschäftigungsformen wie Zeitverträge, Leiharbeit, kurze Teilzeit oder Mini-Jobs sind im vergangenen Jahr zurückgegangen, machen aber immer noch gut ein Fünftel der Beschäftigungen aus, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Von dem Trend profitierten im vergangenen Jahr vor allem die Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr hatten rund 300 000 Frauen zusätzlich einen sozialversicherten Hauptjob mit mehr als 20 Wochenstunden Arbeitszeit. Die Steigerung um 2,8 Prozent auf 11,1 Millionen Personen war höher als bei den Männern (+1,0 Prozent) und damit als in der Gesamtheit der so genannten «Kernerwerbstätigen».

Mehr Ökostrom im Sommer - doch Ausbau der Erneuerbaren stockt

BERLIN/ESSEN (dpa) - Sonne und Wind haben in diesem Sommer die Öko-Stromerzeugung kräftig vorangetrieben - doch der weitere Ausbau vor allem der Windkraft an Land stockt.



Auch bei der Solarstromerzeugung warnen Experten wegen einer auslaufenden Förderung vor Einbrüchen. Von Juni bis August speisten Windräder und Photovoltaikanlagen zusammen 39,3 Terawattstunden Strom ins öffentliche Netz ein, wie das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE errechnet hat. Das waren gut 10 Prozent mehr als in den Sommermonaten 2018. Deutlich weniger Strom als im vergangenen Sommer produzierten dagegen Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke.

Opel-Chef: Rückkehr auf den russischen Markt noch 2019

EISENACH (dpa) - Der Autobauer Opel will nach langer Unterbrechung bereits 2019 wieder auf den russischen Markt.



«Wir gehen dieses Jahr zurück nach Russland. Der Rückzug hat uns schwer getroffen», sagte Opel-Chef Michael Lohscheller vor dem Produktionsstart des Stadtgeländewagens Grandland am Mittwoch in Eisenach. Der SUV aus dem Thüringer Werk, für den 2020 eine Hybrid-Variante komme, solle auch in Russland verkauft werden, kündigte Lohscheller an. Nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern könne Opel jetzt wieder «auf alle Märkte der Welt». Nach Unternehmensangaben fahren aktuell noch rund 400.000 Opel in Russland.

Handelskammern schlagen wegen Chinas Sozialkreditsystems Alarm

PEKING (dpa) - Deutsche und andere europäische Firmen sind nur unzureichend auf die Veränderungen durch Chinas umstrittenes Sozialkreditsystem vorbereitet.



Davor warnten am Mittwoch die EU-Handelskammer und die Deutsche Handelskammer in Peking. Ein «radikaler Wandel» sei in Sicht, hieß es in einem Positionspapier der EU-Kammer. Demnach sei es «zutiefst besorgniserregend», in welch geringem Ausmaß Firmen für die anstehenden Veränderungen vorgesorgt hätten. Das Sozialkreditsystem zur Bewertung und Kontrolle von Firmen könne dabei «Leben oder Tod für einzelne Unternehmen» bedeuten.

Bauern konnten sich mit russischem Importstopp arrangieren

BERLIN (dpa) - Die deutschen Bauern haben sich mit der seit fünf Jahren bestehenden Blockade des Agrarhandels mit Russland weitgehend arrangiert.



«Den russischen Markt zu verlieren, war ein großer Einschnitt für die deutsche Landwirtschaft», sagte der Vizepräsident des Bauernverbandes, Werner Schwarz, der Deutschen Presse-Agentur. Mit Zeitverzug und großem Aufwand hätten aber besonders in Asien neue Märkte erschlossen werden können. «Heute hat China, einschließlich Hongkong, für uns eine Bedeutung im Agrarexport wie ehemals Russland, mit fast zwei Milliarden Euro jährlich.» Ausgeführt werden demnach vor allem Schweineteile, Milchprodukte und Getreideerzeugnisse. Russland hatte als Reaktion auf EU-Sanktionen wegen der Ukraine-Krise im August 2014 einen Importstopp für EU-Agrarprodukte verhängt.

Chinesen kurz vor Übernahme des Touristik-Konzerns Thomas Cook

LONDON (dpa) - Die Übernahme des angeschlagenen britischen Touristikkonzerns Thomas Cook durch den chinesischen Mischkonzern Fosun kommt schneller voran an als geplant.



Thomas Cook berichtete am Mittwoch in London über eine grundsätzliche Einigung mit dem Großaktionär Fosun, den kreditgebenden Banken und wesentlichen Gläubigern. Danach sollen in das Unternehmen 900 Millionen britische Pfund (995 Mio Euro) frisches Kapital fließen, die Hälfte davon von Fosun. Der Tui-Konkurrent würde bei einem Abschluss aufgespalten in das Veranstaltergeschäft mit der deutschen Marke Neckermann und in die Airlinesparte, zu der auch der deutsche Ferienflieger Condor gehört.

Schweigeminuten und Bänderstillstand für Ferdinand Piëch

WOLFSBURG (dpa) - Zum Gedenken an den langjährigen VW-Konzernchef Ferdinand Piëch sind an mehreren Standorten des Autobauers Beschäftigte für Schweigeminuten zusammengekommen.



In der Wolfsburger Konzernzentrale sprach der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch Worte des Erinnerns, wie ein VW-Sprecher am Mittwoch sagte. Vor dem Markenhochhaus hätten daran große Teile des Vorstands, des Betriebsrats und der Belegschaft teilgenommen. Die Produktionsbänder standen dem Sprecher zufolge für eine Minute still. Auch bei der VW-Tochter Audi in Ingolstadt und Neckarsulm gab es zeitgleich Gedenkminuten.

Dax weitet Verluste aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Anfangsverluste im Verlauf ausgeweitet.



Der Dax notierte am Nachmittag 1,09 Prozent tiefer bei 11.602,27 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, rutschte zuletzt um 0,99 Prozent auf 24.932,16 Zähler ab. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor rund 0,9 Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,67 Prozent am Vortag auf minus 0,70 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1104 (Montag: 1,1116) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9006 (0,8996) Euro gekostet.