Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.19

Ifo-Geschäftsklima fällt auf den tiefsten Stand seit 2012

MÜNCHEN (dpa) - Der Pessimismus in der deutschen Wirtschaft nimmt zu. Vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China hat das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima im August auf den tiefsten Stand seit 2012 gedrückt.

Es fiel um 1,5 Punkte auf 94,3 Zähler, wie das Institut am Montag in München mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 95,1 Punkte gerechnet. Sinkt die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer «technischen Rezession». Es handelt sich in diesem Fall aber nur um eine sehr milde Rezession. Anders sähe es aus, wenn die Wirtschaft im Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr schrumpft.

USA und China bemühen sich im Handelskrieg um verbale Abrüstung

BIARRITZ/WASHINGTON/PEKING (dpa) - Nach der jüngsten Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China haben beide Seiten wieder versöhnlichere Töne angeschlagen.

US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz, die USA und China wollten «sehr bald» neue Verhandlungen in ihrem Handelskonflikt aufnehmen. Die chinesischen Unterhändler hätten sein Team in Washington am Sonntag kontaktiert. Es gebe «sehr produktive» Gespräche. Auch China mühte sich, die Wogen wieder etwas zu glätten. Der chinesische Vizepremier Liu He äußerte den Willen, die Probleme «mit einer ruhigen Haltung zu lösen».

Mietendeckel: SPD und Grüne gehen auf Distanz zu Lompscher

BERLIN (dpa) - SPD und Grüne in Berlin sind auf Distanz zu Überlegungen ihres Koalitionspartners Linke für einen Mietendeckel gegangen.

«Die spekulative Gier auf dem Wohnungsmarkt muss gestoppt werden», sagte Innensenator Andreas Geisel am Montag. «Auf dem Weg dorthin dürfen wir das Augenmaß aber nicht verlieren. Nicht der radikalste Vorschlag ist der beste, sondern der wirksamste Vorschlag.» Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) plädierte für einen vernünftigen Interessenausgleich zwischen Mieterschutz und einem rechtmäßigen Eingriff. Mögliche Eckpunkte aus dem Ressort von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sehen vor, dass Wohnungen je nach Alter und Ausstattung nicht mehr als 3,42 bis 7,97 Euro Kaltmieten je Quadratmeter kosten dürfen.

Wohnungsmarkt: Hamburg baut am meisten

BERLIN (dpa) - In den deutschen Metropolen entsteht immer mehr neuer Wohnraum. Besonders viele Kräne drehen sich in Hamburg.

Je 10.000 Einwohner wurden dort im vergangenen Jahr 58 Wohnungen fertig. Das ist der höchste Wert unter den sieben Städten mit mehr als 600.000 Einwohnern, wie ein Vergleich örtlicher Statistiken durch die Deutsche Presse-Agentur ergab. Es folgten München (53), Frankfurt (47) und Berlin (46). Köln lag mit 36 neuen Wohnungen je 10.000 Einwohnern nur knapp über dem bundesweiten Durchschnitt von 35 Einheiten. Düsseldorf (32) und Stuttgart (30) blieben darunter.

Passagierzahlen auf deutschen Flughäfen wachsen langsamer

WIESBADEN (dpa) - Von deutschen Flughäfen sind im ersten Halbjahr so viele Passagiere gestartet wie nie in diesem Zeitraum.

Fast 58,9 Millionen Passagiere reisten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den ersten sechs Monaten dieses Jahres von den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen ab. Das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, hieß es am Montag. Das Wachstum hat sich aber im Juli deutlich abgeschwächt, wie aus Zahlen des Flughafenverbandes ADV hervorgeht, der allerdings eine anders zählt. Hier werden an- und abreisende Passagiere ohne Transitgäste gezählt. Danach hat sich das Passagier-Wachstum im Juli um 1,0 Prozent auf 24,64 Millionen erhöht.

Studie: Verkehr verursachte Folgekosten von 149 Milliarden Euro

BERLIN (dpa) - Sämtliche Verkehrsmittel in Deutschland haben 2017 einer Studie zufolge Kosten von 149 Milliarden Euro für die Allgemeinheit verursacht.

«Diese Kosten werden nicht von den Verursachern bezahlt, sondern von uns allen», sagte der Chef des Vereins Allianz pro Schiene, Dirk Flege. Für einen Großteil ist laut einer Studie der Autoverkehr verantwortlich, der mit rund 141 Milliarden Euro knapp 95 Prozent aller Folgekosten verursache. Das liege zum einen am hohen Anteil von Autos am Gesamtverkehr sowie an den vielen Unfällen. Denn für gesundheitliche Schäden oder Arbeits- und Produktionsausfälle kämen Versicherungen nur zum Teil auf.

Dax erholt sich - Trump sorgt erneut für Wende am Aktienmarkt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat seine Gewinne am Montagnachmittag überwiegend gehalten.

Nachdem eine neue Zollspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China die Anleger vergangene Woche vergrault hatte, sorgten Nachrichten vom ungebrochenen Verhandlungswillen beider Seiten für Erleichterung. Bis zum Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 11.658,28 Punkte zu. Der MDax mittelgroßer Unternehmen verbuchte aufgrund hoher Verluste bei Einzelwerten ein kleines Minus von 0,08 Prozent auf 25.018,77 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone zog dagegen um 0,46 Prozent auf 3349,54 Punkte an.