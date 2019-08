Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.19

Air Berlin zahlt Großteil des Bundes-Darlehens zurück

BERLIN/HALLE (dpa) - Die Bundesregierung hat das Geld aus einem Millionen-Kredit an die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin fast komplett zurück bekommen.



Knapp zwei Jahre nach der Insolvenz der einst zweitgrößten deutschen Airline sind von dem Darlehen in Höhe von 150 Millionen Euro nur noch 10 Millionen Euro offen, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther sagte. Air Berlin hatte am 15. August 2017 Insolvenz angemeldet. Der Bund hatte über die staatliche KfW den Kredit gewährt, um Air Berlin in der Luft zu halten. Im Gegenzug musste das Darlehen bevorzugt zurückgezahlt werden. Flöther geht davon aus, dass das vollständig gelingt.

Hohe Investitionen drücken BMW-Gewinn

MÜNCHEN (dpa) - BMW hat im zweiten Quartal zwar mehr Autos verkauft, aber beim Gewinn kräftig Federn gelassen.



Der Gewinn vor Steuern fiel mit 2,05 Milliarden Euro um 28 Prozent geringer aus als vor einem Jahr, wie der Münchner Autobauer am Donnerstag mitteilte. Hauptgrund waren die weiter gestiegenen Investitionen in Zukunftstechnologien. Die Kosten für Forschung und Entwicklung legten im zweiten Quartal um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Die Investitionen in die Werke stiegen um 39 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. BMW rüstet die Bänder für den parallelen Bau von Verbrenner-, Elektro- und Hybridautos um.

Siemens wegen geopolitischer Risiken pessimistischer

MÜNCHEN (dpa) - Der Technologiekonzern Siemens zeigt sich angesichts weltweiter Risiken für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 etwas pessimistischer.



Geopolitik und ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft schadeten einer positiven Investitionsneigung, sagte Konzernchef Joe Kaeser am Donnerstag zur Vorlage der Zahlen des dritten Geschäftsquartals. Der Gewinn sank in diesem Zeitraum netto von 1,1 auf 1,0 Milliarden Euro. Trotz des getrübten Umfeldes steigerte Siemens den Umsatz um 4 Prozent auf 21,3 Milliarden Euro.

Bierabsatz schwächelt - Brauer erwarten beinhartes zweites Halbjahr

WIESBADEN (dpa) - Die deutschen Bierbrauer haben in den ersten sechs Monaten des Jahres so wenig Bier in einem Halbjahr verkauft wie noch nie seit der Wiedervereinigung.



Der Absatz sank in der Jahresfrist um 2,7 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Anders ausgedrückt: Der deutschen Brauindustrie fehlt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits der Verkauf von 13,4 Millionen Kästen Bier. Ein Teil des Absatzrückgangs war vorhersehbar, denn das Vorjahr hatte mit einem Jahrhundertsommer und der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer sehr gute Bedingungen.

Altmaier will Rechte der Postkunden stärken - Reform geplant

BERLIN (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mit einer Reform des Postgesetzes die Rechte von Verbrauchern stärken.



Geplant sind zum Beispiel effektivere Beschwerdeverfahren, etwa wenn Briefe oder Pakete nicht zugestellt werden. Außerdem soll die Bundesnetzagentur mehr Befugnisse erhalten. Die Teilnahme an Schlichtungsverfahren soll verbindlich werden, dies zielt vor allem auf die Deutsche Post. Im Briefmarkt soll es mehr Wettbewerb geben. Das sehen Eckpunkte für eine Überarbeitung des Postgesetzes vor, die das Ministerium am Donnerstag vorlegte.

Studie: Tariflöhne steigen 2019 um 3,2 Prozent

DÜSSELDORF (dpa) - Die Tariflöhne in Deutschland werden in diesem Jahr nach einer Studie voraussichtlich um durchschnittlich 3,2 Prozent steigen.



Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der im 1. Halbjahr 2019 abgeschlossenen Tarifverträge und der für 2019 vereinbarten Erhöhungen durch das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI). Im Jahr 2018 lagen die Tariferhöhungen bei rund 3,0 Prozent.

Frauen in Führungspositionen - langsamer Wandel in Unternehmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Zahl der Frauen in Vorstandsetagen börsennotierter Unternehmen in Deutschland ist zum achten Mal in Folge gestiegen.



Im ersten Halbjahr gab es 61 Top-Managerinnen in den 160 Unternehmen aus den Börsenindizes Dax, MDax und SDax, wie aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Der Frauenanteil stieg auf den Höchstwert von 8,7 Prozent. Männer geben allerdings weiter den Ton an: 640 der 701 Vorstandsmitglieder sind männlich, zwei von drei Unternehmen werden nur von Managern gelenkt.

Dax trotzt dem Kursrutsch bei Siemens - Gute Konjunkturdaten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Donnerstag weiter erholt. Angesichts positiver Konjunkturdaten aus der Eurozone rückte der deutsche Leitindex bis zum frühen Donnerstagnachmittag um 0,21 Prozent auf 12 214,22 Punkte vor.



Größere Gewinne verhinderten herbe Kursverluste bei den Aktien von Siemens. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte notierte 0,78 Prozent höher bei 26 137,60 Punkten. Der EuroStoxx 50 legte weniger stark zu.