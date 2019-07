Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 31.07.19

Ex-Audi-Chef Stadler soll im Dieselskandal vor Gericht

MÜNCHEN (dpa) - Der ehemalige Audi-Vorstandschef Rupert Stadler ist von der Münchner Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Betrugs in der Dieselaffäre angeklagt worden.



Das teilte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mit. Stadler soll Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung wissentlich in den Verkehr gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft legt Stadler und drei weiteren Angeklagten «Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung» zur Last. Die drei anderen Beschuldigte sollen Motoren für Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche entwickelt haben, deren Steuerung mit einer unzulässigen Softwarefunktion ausgestattet gewesen sei.

Arbeitslosenzahl saisonbedingt leicht gestiegen

NÜRNBERG (dpa) - Mit Beginn der Sommerpause ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli leicht auf 2,275 Millionen gestiegen.



Das waren 59 000 Arbeitslose mehr als im Juni und 49 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern gehe leicht zurück, und die Beschäftigung nimmt weiter zu, aber weniger dynamisch als zuletzt, sagte der Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), Daniel Terzenbach.

USA und China wollen Handelsgespräche im September fortsetzen

SHANGHAI (dpa) - China und die USA haben die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche ohne sichtbare Fortschritte beendet.



Es wurde aber vereinbart, die Verhandlungen im September in den USA fortzusetzen, wie das chinesische Handelsministerium am Mittwoch nach dem Abschluss der Gespräche mitteilte. Es waren die ersten direkten Handelsgespräche der beiden größten Volkswirtschaften seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. Ende Juni hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf einen «Waffenstillstand» im Handelskrieg geeinigt.

Apple löst sich aus der iPhone-Abhängigkeit

CUPERTINO (dpa) - Apple hat die Rückgänge im iPhone-Geschäft verdaut und wächst wieder - dank Online-Diensten sowie Geräten wie der Computer-Uhr Apple Watch und der AirPods-Ohrhörer.



Das vergangene Quartal demonstrierte, dass der Konzern auch nach einem Ende des iPhone-Booms sein Milliardengeschäft ausbauen kann. Die iPhone-Erlöse fielen im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar (23,3 Mrd Euro). Apple gelang es aber dennoch, den Konzernumsatz um ein Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar zu steigern.

Kettcar-Hersteller Kettler erneut in der Krise

ENSE-PARSIT (dpa) - Der Kettcar-Hersteller Kettler steckt nur gut sieben Monate nach der Übernahme durch den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital erneut in der Krise.



Für die Kettler Freizeit GmbH und die Kettler Plastics GmbH sei am Mittwoch Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt worden, sagte die Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, Charlotte Merz. Kettler beschäftigt zur Zeit noch rund 500 Mitarbeiter. Der Freizeitgerätehersteller kämpft seit geraumer Zeit ums Überleben. Schon im vergangenen Jahr hing sein Schicksal nach einem Insolvenzantrag am seidenen Faden.

Bauernverband rechnet wegen Hitze mit schlechterer Getreideernte

BERLIN (dpa) - Wegen der Hitzewellen der vergangenen Wochen rechnet der Bauernverband (DBV) für dieses Jahr mit einer deutlich schlechteren Getreideernte als bislang.



Er gehe inzwischen von Erntemengen zwischen 44 Millionen und 45 Millionen Tonnen aus, teilte der DBV am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor war mit 47 Millionen Tonnen gerechnet worden, eine Menge, die nur leicht unter dem mehrjährigen Durchschnitt von 47,9 Millionen Tonnen gelegen hätte. «Die Korrektur der Ernteerwartungen ist auf die Hitzewellen zurückzuführen, die insbesondere das Ertragspotenzial der wichtigsten Getreideart in Deutschland, dem Winterweizen, reduziert haben», hieß es.

Airbus macht Gewinnsprung und setzt auf Mittelstreckenjets

TOULOUSE (dpa) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus konzentriert sich erfolgreich auf Mittelstreckenjets und kann im zweiten Quartal mit einem Gewinnsprung überraschen.



Der Umsatz zog unter anderem wegen des großen Absatzes des A320neo um 23 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Toulouse mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um 72 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich verdiente der Boeing-Rivale knapp 1,2 Milliarden Euro und damit mehr als fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Moderate Dax-Erholung vor Fed-Zinsentscheid

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch ein Stück weit vom Vortageseinbruch erholt.



Am Tag des mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheids schaffte es der Dax bis zum Nachmittag mit 0,32 Prozent ins Plus auf 12 186,67 Punkte. Der Leitindex löste sich damit am letzten Handelstag im Juli etwas vom Tief seit Mitte Juni, auf das er tags zuvor gefallen war. Im Juli steuert er aber weiter auf ein klares Minus zu: aktuell sind es etwa 1,7 Prozent.

Samsung-Gewinn mehr als halbiert

SEOUL (dpa) - Als Grund für den Gewinnrückgang führt Samsung den schwächelnden Chipmarkt an.



Der aufflammende Handelsstreit mit Japan könnte die Geschäftsaussichten des Technikriesen aus Südkorea weiter trüben. Die andauernde Schwäche des Chipmarkts hat zu einem deutlichen Gewinnrückgang beim Technologieriesen Samsung geführt. Die Profite des südkoreanischen Unternehmens für das zweite Quartal 2019 haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert, wie aus dem neuesten Geschäftsbericht von Samsung Electronics hervorgeht. Der Betriebsgewinn beläuft sich für die Monate April bis Juni auf umgerechnet knapp mehr als 5 Milliarden Euro - ein Minus von fast 60 Prozent im Jahresvergleich. Die Zahlen des Marktführers bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern übertrafen leicht den Ergebnisausblick, den Samsung im Vormonat veröffentlicht hatte. Für die zweite Jahreshälfte erwarte man, dass die Nachfrage wieder wachsen werde, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Euro gibt vor US-Zinsentscheidung nach

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Euro hat am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank nachgegeben.



Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1135 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1151 (Dienstag: 1,1154) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8968 (0,8965) Euro. Etwas belastet wurde der Euro von schwachen Konjunkturdaten. Sowohl Wachstumsdaten als auch Inflationszahlen deuteten auf eine geringere wirtschaftliche Dynamik im Euroraum hin. Die Erwartung, dass die EZB ihre bereits sehr expansive Geldpolitik nochmals lockern wird, erhielt dadurch Auftrieb. Fachleute gehen von einer weiteren Zinssenkung aus. Auch eine Wiederauflage der billionenschweren Anleihekäufe wird nicht ausgeschlossen.

Energiekonzern OMV rechnet trotz schwierigen Umfelds mit gutem Jahr

WIEN (dpa) - Trotz eines ungünstigen Marktumfelds mit vergleichsweise niedrigen Öl- und Gaspreisen rechnet der österreichische Energiekonzern OMV mit einem guten Jahresergebnis.



«Die OMV bleibt auf Wachstumskurs», sagte Konzernchef Rainer Seele am Mittwoch in Wien. Das erste Halbjahr sei ausgesprochen erfolgreich verlaufen. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro auf Rekordniveau gestiegen. Der Umsatz wuchs um sieben Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Gründe dafür seien die Ausweitung der Förderung, die hohe Auslastung der Raffinerien und das strikte Kostenmanagement. So seien die Kosten für die Förderung eines Barrels Öl (159 Liter) um neun Prozent auf inzwischen 6,9 Dollar gefallen.