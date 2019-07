Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

Richterin senkt Strafe für Bayer in Glyphosat-Prozess drastisch

OAKLAND (dpa) - Bayer kommt in einem der wichtigen Glyphosat-Prozesse in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung davon.



Die zuständige Richterin Winifred Smith senkte den von einer Jury verhängten Schadenersatz für die an Krebs erkrankten Kläger in der Nacht auf Freitag von insgesamt rund 2 Milliarden auf 86,7 Millionen Dollar (77,8 Mio Euro). Bayer bezeichnete die Entscheidung als Schritt in die richtige Richtung, kündigte aber Berufung an. Das Unternehmen vertrete weiterhin die Ansicht, dass das Urteil und der Schadenersatz nicht von den Beweisen gestützt werden.

86 Milliarden Euro - Bund und Bahn klotzen bei Schienensanierung

BERLIN (dpa) - Viele Gleise, Weichen und Brücken sind marode - die Deutsche Bahn muss zum Erhalt des Schienennetzes in Deutschland einen immensen Sanierungsstau abarbeiten.



Eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem bundeseigenen Konzern sieht für die kommenden zehn Jahre ein Gesamtvolumen von rund 86 Milliarden Euro vor, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag mitteilte. Das ist erheblich mehr Geld als bisher. Der Bund trage von den Gesamtmitteln 62 Milliarden Euro, also 6,2 Milliarden Euro pro Jahr. Dies ist laut Scheuer eine Steigerung gegenüber der bisherigen Vereinbarung um 59 Prozent. Hinzu kämen Eigenmittel der Deutschen Bahn in Höhe von 24,2 Milliarden Euro.

Erfolg im Wettlauf gegen Geldfälscher: Weniger Falschgeld im Umlauf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Ausstattung der Euro-Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen zahlt sich aus: Die Zahl gefälschter Banknoten geht zurück. Rund 251.000 Euro-Blüten zogen Polizei, Handel und Banken in Europa im ersten Halbjahr 2019 aus dem Verkehr, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte.



Das waren 16,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und 4,2 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2018. Der rechnerische Schaden sank auf 13,5 Millionen Euro. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres waren es 17,4 Millionen Euro, im zweiten Halbjahr 2018 dann 14 Millionen Euro. In Deutschland summierte sich der Schaden auf 1,6 Millionen Euro.

Amazon steigert Gewinn - enttäuscht aber die Erwartungen

SEATTLE (dpa) - Der brummende Internethandel und florierende Cloud-Dienste haben Amazon erneut zu mehr Gewinn verholfen.



Ein starker Anstieg der Ausgaben sorgte im zweiten Quartal allerdings dafür, dass der größte Online-Händler der Welt nicht an die glänzenden Zahlen der Vorquartale anknüpfen konnte. Verglichen mit dem Vorjahreswert nahm der Überschuss um vier Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar (2,3 Mrd Euro) zu. Das teilte der Konzern von Tech-Milliardär Jeff Bezos am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit.

Starbucks macht deutlich mehr Gewinn

SEATTLE (dpa) - Die weltgrößte Café-Kette Starbucks hat im vergangenen Quartal dank guter Geschäfte in China und im US-Heimatmarkt deutlich mehr verdient.



In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Betriebsgewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um acht Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte. Die Erlöse nahmen um 8,1 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar zu.

Google-Mutter übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen

MOUNTAIN VIEW (dpa) - Das Geschäft von Google läuft nach einer Wachstumsdelle zu Jahresbeginn wieder auf Volltouren.



Der Google-Mutterkonzern Alphabet übertraf im vergangenen Quartal die Erwartungen der Börsianer. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar, die Analysten hatten im Schnitt nur mit 38,1 Milliarden gerechnet. Der Quartalsgewinn erreichte rund 9,95 Milliarden Dollar, wie Alphabet mitteilte. Ein Vergleich mit dem Vorjahresquartal ist schwierig: Damals hatte eine Milliardenstrafe der EU-Kommission den Gewinn auf 3,2 Milliarden Dollar gedrückt.

Dax im Plus - Moderate Erholung nach Kursrutsch am Vortag

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich nach seinem Kursrutsch am Donnerstag knapp im Plus gehalten.



Der deutsche Leitindex stand am frühen Freitagnachmittag 0,22 Prozent höher bei 12 388,98 Punkten. In der zu Ende gehenden Börsenwoche aber zeichnet sich für den Dax immerhin noch ein Gewinn von gut 1 Prozent ab. Der MDax rückte am Freitag um 0,34 Prozent auf 26 189,14 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte ebenfalls moderat im Plus.