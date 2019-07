Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

Nissan streicht nach Gewinneinbruch 12.500 Stellen

YOKOHAMA (dpa) - Der japanische Renault-Partner Nissan streicht nach einem heftigen Gewinneinbruch im ersten Geschäftsquartal rund 12.500 Stellen.

Wie Japans zweitgrößter Autobauer am Donnerstag bei der Bilanzvorlage mitteilte, werden die globalen Produktionskapazitäten zum Ende des Geschäftsjahres 2022/23 (31. März) um 10 Prozent abgebaut. Nissan musste im ersten Quartal des bis 31. März 2020 laufenden Geschäftsjahres einen starken Rückgang des operativen Gewinns um 98,5 Prozent auf 1,6 Milliarden Yen (13,3 Millionen Euro) hinnehmen. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um 94,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 6,4 Milliarden Yen. Der Umsatz verringerte sich im Berichtsquartal zudem um 12,7 Prozent auf rund 2,4 Billionen Yen.

Ortlieb setzt sich im Streit mit Amazon um Markennutzung durch

KARLSRUHE (dpa) - Markenhersteller müssen die irreführende Verwendung ihres Namens in Anzeigen des Internet-Händlers Amazon bei Google nicht hinnehmen.

Der Anbieter von wasserdichten Fahrradtaschen, Ortlieb, setzte sich im Rechtsstreit mit Amazon in letzter Instanz durch. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies am Donnerstag die Revision des Internet-Riesen gegen ein entsprechendes Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München zurück. (Az. I ZR 29/18). Der Mittelständler sieht in der Verlinkung von Anzeigen mit gemischten Angebotslisten auch anderer Hersteller zu Recht eine Verletzung der Marke Ortlieb, entschied der für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat. Die Marke werde irreführend verwendet, denn die Kunden erwarteten nach Überzeugung des Gerichts beim Anklicken der Anzeige ausschließlich Angebote von Ortlieb.

VW verdient trotz Autokrise überraschend viel

WOLFSBURG (dpa) - Der Volkswagen-Konzern hat trotz der Krisenstimmung in der Autobranche im zweiten Quartal ein überraschend gutes Ergebnis eingefahren.

Die Sportwagentochter Porsche und auch die Kernmarke VW haben ihre Ergebnisse gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Der Konzern profitiert zudem davon, dass der Anteil profitabler SUV-Modelle am Absatz größer wird und mehr Modelle auf der gleichen Plattform - und somit kostengünstiger - gebaut werden. Beim Ausblick blieben VW-Finanzvorstand Frank Witter und Konzernchef Herbert Diess am Donnerstag in Wolfsburg allerdings vorsichtig.

Die EZB ebnet den Weg für Lockerung der Geldpolitik

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eine von Sparern erhoffte und von Kreditnehmern befürchtete Zinswende im Euroraum rückt in weite Ferne.

Die Europäische Zentralbank (EZB) öffnet angesichts düsterer Wirtschaftsaussichten und schwacher Inflation die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Europas Währungshüter gehen davon aus, dass die Zinsen mindestens über die erste Hälfte des Jahres 2020 auf ihrem aktuellen Niveau oder «darunter» bleiben werden, wie die Notenbank am Donnerstag im Anschluss an eine Ratssitzung in Frankfurt mitteilte. Damit sind Zinssenkungen eine Möglichkeit. Geprüft werden sollen zudem Optionen für neue Anleihenkäufe. «Alle Instrumente sind auf dem Tisch», sagte der Ende Oktober scheidende EZB-Päsident Mario Draghi.

Mehr Bahnreisende im Fernverkehr - Pünktlichkeit kaum verändert

BERLIN (dpa) - Die Fahrgastzahlen in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn sind im ersten Halbjahr erneut gestiegen.

71,8 Millionen Reisende fuhren mit den ICE- und IC-Zügen und damit 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (70,9 Millionen), wie der staatseigene Konzern am Donnerstag in einer Halbjahresbilanz mitteilte. Die Bahn rechnet damit, dass es bis zum Jahresende voraussichtlich erstmals mehr als 150 Millionen Fahrgäste sein werden. Die Bahn steht unter Druck, weil es einen Investitionsstau im Schienennetz gibt. Zugverspätungen und -ausfälle waren im vergangenen Jahr ein großes Problem. Im ersten Halbjahr konnte der Konzern die Pünktlichkeitsquote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht verbessern.

Dank Niedrigzinsen: Zahl der Zwangsversteigerungen sinkt weiter

RATINGEN (dpa) - Die Zahl der Zwangsversteigerungen ist in Deutschland im ersten Halbjahr 2019 noch einmal deutlich gesunken.

Nach Recherchen des Ratinger Fachverlags Argetra kamen zwischen Januar und Juni insgesamt 9.432 Immobilien mit einem Verkehrswert von zusammen 1,75 Milliarden Euro unter den Hammer. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 11.800 Häuser, Wohnungen oder Grundstücke mit einem Verkehrswert von 2,1 Milliarden Euro. Die Zahl der Zwangsversteigerungen nimmt seit gut zehn Jahren ab. Hauptgrund für den Rückgang sei die anhaltende Niedrigzinsphase, betonte Argetra-Geschäftsführer Axel Mohr.

Ausbau der Windenergie an Land kommt fast zum Erliegen

BERLIN (dpa) - Der Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland ist fast zum Erliegen gekommen. Im ersten Halbjahr lag der Bruttozubau bei 287 Megawatt beziehungsweise 86 neuen Anlagen - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war dies ein Rückgang von 82 Prozent.

Das geht aus Zahlen der Deutschen Windguard im Auftrag der Verbände BWE und VDMA Power Systems hervor, die am Donnerstag vorgelegt wurden. Zieht man den Rückbau von Windenergieanlagen ab, ergibt sich demnach ein Nettozubau von nur 231 Megawatt beziehungsweise 35 Anlagen. Die Branchenverbände sprachen vom schlechtesten Wert seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000. Als Hauptgrund für den Einbruch gelten lange Genehmigungsverfahren. Die Branche forderte die Politik zum Handeln auf.

Supermärkte dürfen Zigaretten-Ekelbilder verdecken

MÜNCHEN (dpa) - Supermärkte müssen die Ekelbilder auf Zigarettenschachteln auch künftig nicht für sämtliche Kunden sichtbar an der Kasse präsentieren.

Das Oberlandesgericht München wies am Donnerstag eine Klage der Initiative Pro Rauchfrei ab, mit der zwei Edeka-Geschäften verboten werden sollte, die Schockfotos von Krebsgeschwüren, faulen Zähnen und schwarzen Lungen im Verkaufsautomaten zu verdecken. «Wir meinen, dass die Klage nicht begründet ist», sagte der Vorsitzende Richter Andreas Müller am Donnerstag. Es war die zweite Niederlage des Nichtrauchervereins: Vor einem Jahr hatte schon das Landgericht München in der ersten Instanz die Klage abgewiesen. Die nächste Etappe wird der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sein.

Facebook macht Milliarden-Gewinn trotz Rekordstrafe

MENLO PARK (dpa) - Facebook hat die Rekord-Datenschutzstrafe in den USA mit Leichtigkeit verdaut. Im zweiten Quartal machte das Online-Netzwerk immer noch einen Gewinn von gut 2,6 Milliarden Dollar - etwa halb so viel wie ein Jahr zuvor.

Dabei hatte Facebook weitere zwei Milliarden Dollar als Belastung aus den Datenschutz-Ermittlungen der US-Behörde FTC verbucht. Der Umsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar, wie Facebook nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Facebook hatte sich bereiterklärt, fünf Milliarden Dollar zu zahlen, damit die FTC ihre Ermittlungen einstellt. Drei Milliarden Dollar hatte Facebook bereits im ersten Quartal zurückgelegt.

Dax mit Verlusten - EZB kann hohe Erwartungen nicht ganz erfüllen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Aussicht auf weiteres Billiggeld der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nur kurz deutlicher ins Plus geschoben.

Der Leitindex Dax büßte seine zwischenzeitlichen Gewinne ein und lag am frühen Nachmittag minimal im Minus bei 12.512,01 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 0,11 Prozent auf 26.261,18 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog noch um knapp 1 Prozent an. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,41 Prozent am Vortag auf ein Rekordtief von minus 0,43 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1150 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1140 Dollar festgesetzt.