Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

Deutsche Bank rutscht wegen Umbaus noch tiefer in roten Zahlen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing drückt beim radikalen Konzernumbau aufs Tempo und nimmt dafür einen noch höheren Milliardenverlust in Kauf.



«Wir beginnen nicht erst mit der Transformation der Deutschen Bank - nach nur zwei Wochen sind wir schon mittendrin», schrieb Sewing am Mittwoch in einem Mitarbeiterbrief. Die ersten Beschäftigten erhielten bereits ihre Kündigung. Wie viele Jobs von den insgesamt vom Abbau betroffenen rund 18.000 Vollzeitstellen weltweit auf dem Heimatmarkt gestrichen werden sollen, ist weiterhin offen.

Wachstum im deutschen Luftverkehr wird langsamer

BERLIN (dpa) - Wegen weltweiter Handelskonflikte und einer unsicheren Konjunktur rechnet die Luftverkehrsbranche in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte mit einem langsameren Wachstum.



Das Sitzplatzangebot in Flugzeugen, die von deutschen Airports starten, steige im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch um 0,4 Prozent, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Mittwoch in Berlin mit. Betrachtet man nur den innerdeutschen Verkehr, werde das Angebot im zweiten Halbjahr sogar um 1,1 Prozent schrumpfen.

Milliardenverlust: 737-Max-Debakel vermasselt Boeing die Bilanz

CHICAGO (dpa) - Die Krise um die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max hat Boeing tief in die roten Zahlen gebracht.



Im zweiten Quartal fiel ein Rekordverlust in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro) an, wie der US-Luftfahrtriese am Mittwoch in Chicago mitteilte. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum hatte Boeing noch 2,2 Milliarden Dollar verdient. Einen neuen Geschäftsausblick gab das Unternehmen wegen der hohen Ungewissheit hinsichtlich der angestrebten Wiederzulassung der 737 Max nicht ab.

Trendwende im zweiten Halbjahr soll Daimler aus roten Zahlen holen

STUTTGART (dpa) - Der neue Daimler-Chef Ola Källenius beginnt seine Zeit an der Spitze des Autobauers mit ungewohnt roten Zahlen.



Schwächelnde Märkte weltweit und Anlaufschwierigkeiten mit neuen Modellen setzen dem Stuttgarter Konzern derzeit ebenso zu wie diverse teure Langzeit-Probleme - nicht nur mit dem Diesel. Die Folge ist ein Milliardenverlust im zweiten Quartal, für das Daimler am Mittwoch die Zahlen vorlegte. Mit einer Trendwende in der zweiten Jahreshälfte soll das Ruder herumgerissen werden. «Wir wollen das Blatt wenden», sagte Källenius vor allem mit Blick auf das Kerngeschäft mit Autos der Marke Mercedes-Benz.

Deloitte-Studie: Wohnen in Deutschland vergleichsweise günstig

MÜNCHEN (dpa) - Ungeachtet des rasanten Anstiegs der Immobilienpreise in den Großstädten ist Wohnen in Deutschland immer noch weniger teuer als in vielen anderen europäischen Ländern.



Zu diesem Ergebnis kommen die Immobilienfachleute des Beratungsunternehmens Deloitte in einer am Mittwoch veröffentlichten neuen Studie. Das gilt sowohl für das Kaufen als auch das Mieten. Demnach genügen in Deutschland, Österreich und Norwegen im Durchschnitt fünf bis sechs Jahresgehälter des jeweiligen Landes, um eine 70-Quadratmeter-Wohnung zu bezahlen.

Umfrage: Zeitdruck und Kollegen stressen im Büro

GARCHING (dpa) - Fast zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung fühlen sich nach einer neuen Umfrage im Job gestresst - und die Hauptursachen sind Zeitdruck und unangenehme Kollegen.



Demnach empfinden 63 Prozent ihren Stresslevel am Arbeitsplatz als hoch oder eher hoch, wie das Umfrageinstitut YouGov im Auftrag der Versicherung Swiss Life ermittelt hat. Zeitdruck und eine unerfreuliche Atmosphäre am Arbeitsplatz spielen dabei für viele die größte Rolle. Diese beiden Faktoren nannten 46 beziehungsweise 45 Prozent der mehr als 2000 Befragten. Leistungsdruck und die Aufgabenfülle sind dagegen für weniger als ein Drittel die Hauptgründe für Stress.

Tech-Plattformen im Visier von US-Wettbewerbsuntersuchung

WASHINGTON (dpa) - Große Online-Plattformen geraten erstmals ins Visier einer weitreichenden Wettbewerbsuntersuchung in den USA.



Das Justizministerium will unter anderem untersuchen, ob sie die Konkurrenz behindern. Namen von Unternehmen wurden bei der Ankündigung nicht genannt. Aber aus den erwähnten Bereichen - Websuche, soziale Medien, Online-Einzelhandel - wird klar, dass es zumindest um Google, Facebook und Amazon gehen dürfte.

Mehrere Dax-Konzerne über Jahre Ziel mutmaßlich chinesischer Hacker

BERLIN (dpa) - Mehrere DAX-Unternehmen sind in den vergangenen Jahren Ziel von Ausspäh-Attacken mutmaßlich chinesischer Hackern geworden.



Mindestens acht deutsche Firmen seien betroffen gewesen, darunter sechs Dax-Konzerne, ergaben Recherchen von Bayerischem Rundfunk (BR) und Norddeutschem Rundfunk (NDR). Zudem sei rund ein Dutzend weiterer Unternehmen aus dem Ausland attackiert worden. Mehrere der genannten Fälle waren bereits bekannt.

Dax mit moderaten Gewinnen nach Vortagesrally

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat nach seiner jüngsten Rally am Mittwoch weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,34 Prozent auf 12 533,34 Punkte.



Der Index für mittelgroße Werte MDax stand zuletzt 0,53 Prozent höher bei 26 294,19 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen gab leicht nach. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,38 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1141 Dollar.