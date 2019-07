Von: Redaktion DER FARANG | 08.07.19

Wonnemonat Mai für den Export - Ausfuhren deutlich gestiegen

WIESBADEN (dpa) - Deutschlands Exportunternehmen haben trotz internationaler Handelskonflikte im Mai gute Geschäfte gemacht.



Die Ausfuhren von Waren «Made in Germany» stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich um 4,5 Prozent auf 113,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. «Sowohl Exporte als auch Importe haben sich im Wonnemonat Mai prächtig entwickelt», sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann. Ob der Export das Tempo halten kann, ist aus seiner Sicht allerdings fraglich. Das gute Ergebnis werde überschattet von der anhaltend negativen Entwicklung bei den Auftragseingängen.

Deutsche Bank macht bei Stellenabbau Tempo

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Bank verliert keine Zeit beim Abbau Tausender Stellen. «In den Geschäftsbereichen, in denen wir uns zurückziehen werden, haben wir mit dem Prozess bereits begonnen», sagte Konzernchef Christian Sewing am Montag.



«Das betrifft natürlich nicht nur Asien, das betrifft auch andere Regionen.» Deutschlands größtes Geldhaus hatte am Sonntag im Zuge eines radikalen Konzernumbaus den Abbau von weltweit rund 18.000 Vollzeitstellen angekündigt. Bis zum Ende des Jahres 2022 soll die Zahl der Jobs von zuletzt knapp 91.500 auf etwa 74.000 sinken.

Eurogruppen-Chef froh über abgewendetes Strafverfahren gegen Italien

BRÜSSEL (dpa) - Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat sich erleichtert über das abgewendete Strafverfahren gegen das hoch verschuldete Italien geäußert.



«Das sind gute Nachrichten», sagte Centeno am Montag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Die Regierung in Rom habe das Verfahren vermieden, weil sie Maßnahmen getroffen habe. Die EU-Kommission hatte in der vergangenen Woche verkündet, von dem angepeilten Strafverfahren abzusehen. Die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega in Rom setzt unter anderem ein teures Grundeinkommen sowie eine Rentenreform um. Kurz zuvor hatte sie in einem Maßnahmenpaket beschlossen, einen Teil der geplanten Ausgaben einzufrieren.

Preissenkungen bei Agrar-Erzeugnissen erwartet

BERLIN/ROM (dpa) - Die UN und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwarten für das kommende Jahrzehnt einen Preisrückgang bei landwirtschaftlichen Produkten um ein bis zwei Prozent.



Die Nachfrage nach Agar-Erzeugnissen werde bis 2028 weltweit um bis zu 15 Prozent steigen, heißt es weiter im aktuellen Landwirtschaftsausblick, den beide Organisationen am Montag in Rom vorgestellt haben. Sie erklären den Preisrückgang mit der gleichzeitig gestiegenen Produktivität. Der Preis für Rindfleisch soll demnach bis 2028 um knapp zwei Prozent zurückgehen, bei Schweinen erwarten die Experten gar einen Rückgang um nahezu vier Prozent.

Flugsicherung: Kein weiterer Anstieg von Drohnensichtungen

LANGEN (dpa) - Im deutschen Luftraum sind im ersten Halbjahr 2019 weniger potenziell gefährliche Drohnen gesichtet worden.



Nach Jahren stetig ansteigender Fallzahlen sind bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) innerhalb der ersten sechs Monate 70 Berichte über Drohnensichtungen in der Nähe von Flughäfen eingegangen. Das waren 5 weniger als zur Hälfte des bisherigen Rekordjahrs 2018, wie das bundeseigene Unternehmen am Montag in Langen bei Frankfurt mitteilte. Im Gesamtjahr 2018 waren letztlich 158 Drohnenflüge registriert worden, die dem normalen Luftverkehr gefährlich nahe gekommen waren. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 48 Drohnen im unmittelbaren Umfeld von Flughäfen gesichtet, die übrigen 22 Fälle fanden in den An- und Abflugzonen statt, erläuterte die Flugsicherung.

Chinas Automarkt im Juni mit erstem Plus nach einem Jahr der Flaute

PEKING (dpa) - Chinas Automarkt hat zum ersten Mal seit Beginn der Absatzflaute vor einem Jahr wieder zugelegt.



Im Juni seien mit 1,8 Millionen Fahrzeugen 4,9 Prozent mehr Pkw an Kunden verkauft worden als im Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) am Montag in Peking mit. Zuvor war der Markt laut PCA-Daten zwölf Monate lang auf dem Rückzug gewesen. Das Plus im Juni liegt auch an den schwachen Vergleichswerten. China ist für die deutschen Autobauer BMW, Daimler sowie Volkswagen und dessen Tochter Audi der wichtigste Einzelmarkt. Vor einem Jahr hatte der Zollstreit zwischen den USA und China die Autokäufer im Land verunsichert, die sich seitdem eher zurückhalten.

Ikea kauft bundesweit gebrauchte Möbel zurück

HOFHEIM AM TAUNUS (dpa) - Ikea-Kunden können künftig an allen Standorten in Deutschland gebrauchte Möbel zurückgeben und bekommen dafür eine Guthabenkarte.



Das Einrichtungshaus teilte am Montag mit, dass das sogenannte Zweite-Chance-Programm ab dem 15. Juli bundesweit ausgerollt werde. Ein seit September laufender Rückkauf-Test in fünf Häusern sei gut verlaufen. Die Second-Hand-Möbel werden zusammen mit Ausstellungstücken und Retouren in der «Fundgrube» weiterverkauft. Für den Rückkauf akzeptiert Ikea nur Möbel in gutem Zustand. Kunden können über die Website prüfen, ob ihr Artikel in Frage kommt und welchen Preis sie erwarten können.

Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach den jüngsten Kursverlusten vom Freitag ist dem Dax am Montag weiter die Luft ausgegangen.



Er fiel bis zum Nachmittag um 0,31 Prozent auf 12.529,84 Punkte. Auch der Index für mittelgroße Unternehmen MDax gab leicht um 0,28 Prozent auf 25.858,76 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,22 Prozent. Der Eurokurs ist am Montag leicht gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1218 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1215 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8917 Euro.